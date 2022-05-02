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82歲林楊靜莖不老祕訣：每天過得充實、持續與人互動

記者林佩均／台中報導
82歲林楊靜莖拿出客製化個人照的年曆作品，分享在社大上課的成果。(記者林佩均／攝影)
82歲林楊靜莖拿出客製化個人照的年曆作品，分享在社大上課的成果。(記者林佩均／攝影)

極短銀髮搭配一身黑底鮮豔花套裝，典雅不失俏麗，林楊靜莖揮手打招呼，毫無年過八旬的老態。助產士的她接生過1萬5000名嬰兒，是中市衛生局前局長林源雄的牽手，藉由參與社大課程走過喪夫低潮，愛旅遊、愛美食，更喜歡學習新知、交朋友，是她保持健康的關鍵。

林楊靜莖回憶，除了「醫師娘」，更多人喊她「恩人」，回憶近20年助產士工作，產婦產後大出血，她心雖慌但臨危不亂，保住母女性命。翻閱滿桌照片與資料，彷彿掉入時光機，她曾睡眼惺忪，進入鴨寮完成急產任務；還曾在水淹小腿肚高的災區涉水接生，「當時好怕，還是要幫忙接生啊。」

她為拚男丁生九胎的婦人接生過，每胎都是大出血中驚險保命，她鼓勵女人要愛自己，倡導節育。

愛旅遊的她，退休後與先生嘗遍全台美食、拜訪世界各國，飛過六趟美國大峽谷，每年10月定期旅遊日本，讓她對語言產生興趣，英語在家自學，日語先在YMCA上課，再到後驛社區大學進修，5年學習不間斷。

林楊靜莖是位好奇寶寶，退休後更忙，社大感興趣的課就報名，從數位手機學習運用、日語歌唱班到會話，透過國際旅遊驗證她的學習，增加信心。

三年前，先生病逝，林楊靜莖陷入人生低潮，舊友聞訊安慰她，親人鼓勵她繼續學習，並由大女兒專車接送社大上課，以行動陪伴她度過黑暗。

「我還是要走出去。」她坦言人生還是要繼續，心思專注在學習新知識的樂趣，加上「可以當孫子的老師」常關心她、帶她戶外教學，班上同學每天用LINE互相問候、相約採買購物，讓她的退休人生活得更精采。

「不要特別規畫退休生活，每天過得充實，就是好生活。」82歲林楊靜莖給準退休族的建議相當獨到，「持續跟人互動，就是我不老的祕訣」，為自己下了這樣的註解。

退休 美食 手機

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