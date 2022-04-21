陳霈瑀在愛裡重見希望 「一葉蘭」陪伴走出喪偶之痛

陳霈瑀從療傷到助人，走出喪偶之痛。(記者潘俊宏／攝影)

今年是陳霈瑀的先生離世第10年，在「一葉蘭喪偶家庭成長協會」受訪時談及此事，理事長陳霈瑀掉下了眼淚。她擦擦眼淚，要記者別在意，至親離世後打起精神讓日子如常往前走，與因為想念而流淚，兩者是可以同時存在的，「我們經歷過如此悲傷的事，或許這輩子想到都會感傷，尤其在生日、忌日、年節時，這很正常。」

時光倒轉到10年前。50歲的陳霈瑀正在規畫退休 生活，先生卻發現罹患了胰臟癌，並在4個月後離世，她的世界頓時崩解。時間再往前推，陳霈瑀在42歲先送走父親、47歲再送走母親，50歲先生也離開了；8年內，她經歷三個至親過世。

陳霈瑀和先生16歲認識，22歲結婚，34年的互相陪伴，枕邊人明明不久前還能騎越野車登山、打高爾夫球，轉眼就天人永隔。

允許自己可憐 哭後重整生活

先生離世後，她壓抑，前兩個月幾乎沒掉過眼淚，感受不到自己的悲傷，後來才知道這是心理的防衛機制，「一旦哭就是承認他走了。」

她自責，覺得是自己沒照顧好先生的身體。

她憤怒，心裡怒吼：「不公平，我們做那麼多好事！」親友鄰居的好意安慰也讓她生氣：「這些難道我不懂嗎？」

在某次諮商中，陳霈瑀抱怨：「大家都看我可憐！」諮商師問她：「霈瑀，妳為什麼不允許自己可憐呢？」她一愣，接著哭了，所有難過傷心委屈統統湧上，哭到無法自已，她哭著睡著，醒來繼續哭，然後看著鏡中哭腫雙眼的自己想：「對啊，我是真的可憐。」心裡升起感謝，感謝這些日子身邊的人的幫忙。從那天起，陳霈瑀漸漸恢復感受，願意自我接納，比較能接收到他人的愛。

喪偶的2、3年內，陳霈瑀找尋各種方式重整生活。她瘋狂上課：參加合唱團唱歌、學素描、拉二胡、表演課、聲音課、心理課程……，把自己的時間填滿。她後來還考上心理諮商研究所，透過敘事寫作整理自我的悲傷經驗。

整屋喪偶者 頓悟自己不孤單

3年多之後，陳霈瑀覺得自己調適得不錯，有次聽到有人因喪偶自殺，覺得自身經驗或許可以陪伴其他喪偶者走過這段傷痛。她於是搜尋到一葉蘭。

雖然她很努力走過喪偶的悲傷，但身為朋友圈第一個喪偶者，她常常覺得孤單的心情旁人很難理解。陳霈瑀一直記得第一次到一葉蘭聚會時的震撼：「在這間房間裡的50個人，全是喪偶的人啊！」有人來不及和另一半告別；有人原本生活幸福卻在短短幾個月先生離世、兒女嫁娶，突然間守著空蕩蕩屋子度日；有人在很年輕就喪偶。每個人都有悲傷故事，每個人敘說生命故事時，大家都會去抱抱他拍拍他；陳霈瑀覺得自己不再孤單。

「一葉蘭」協會透過園藝治療，陪伴喪偶者走過失親之痛。(圖／一葉蘭喪偶家庭成長協會提供)

從療傷到助人 活在當下說愛

當年的陳霈瑀因為先生的疾病、離世，原本的退休規畫終止，開始了一連串療傷、自我了解、幫助他人的旅程。問60歲的她如何思考退休？「現在反而不會特別規畫，感受是『活在當下』，對身旁的人，趁還來得及能說愛就說愛。」

這幾年在一葉蘭服務，陳霈瑀聽到太多來不及說再見的故事，看盡人的脆弱和人生的無常，也學會了臣服。

她有了比較高的視角看待幾年的經歷—年輕時因為工作壓力大得恐慌症，而接觸心理諮商，是為了讓自己度過喪偶這段日子；先生的離世，讓她有機會理解、陪伴更多傷心的喪偶者。對她來說，生命走到一葉蘭，陪伴有需要的喪偶者，就是和已逝的先生永恆的連結。

1.請允許我悲傷：每個人都有權利好好悲傷，從喪偶那天起，我們的世界就被改變了。悲傷的人不需要大道理、提建議、喊加油、評斷否定傷痛情緒，正向面對、認清事實、找到活下去的理由……，這些大道理喪偶者都懂，只是當下的無能為力，讓我們無所作為，請給我們一點時間，允許我們悲傷。

2.請理解我的悲傷歷程沒有時間表：因為曾經深愛才有悲傷，多年感情不可能短時間平復。這是起起伏伏、時好時壞的過程，請不要才過幾個月就說：「你怎麼還在哭？還沒走出來啊？」其實我已經慢慢復原，平時已能逐漸安穩過日，但是每逢年節、忌日、紀念日，難免會悲從中來。

3.請聽我敘說悲傷：在旁邊靜靜的陪伴即可，或說：「我也很難過，有没有需要我幫忙的地方？」要不然拍拍肩膀表示安慰也很好。