心誠鎂搶攻高階醫材 「醫用霧化器」催動商機

心誠鎂董事長暨執行長鄭傑升。(記者謝柏宏／攝影)

近年來，隨著空氣品質惡化，氣喘與慢性肺阻塞等疾病，帶動人類對呼吸道藥物的需求持續成長。在此前提下，醫用霧化器的使用也愈來愈普及。心誠鎂行動電醫近年來鎖定美國食品藥物管理局（FDA ）「藥械合一」法規趨勢，甚至不惜終止與國際大廠合作，也堅持鎖定不同藥廠需求開發客製化醫用霧化器。

心誠鎂行動電醫成立於2014年，目前實收資本額1.96億元台幣，公司成立至今八年多，3月B輪增資剛剛收尾，但是公司在2019年進行A輪增資過程中，700萬美元很快吸引美商VIVO PANDA FUND, L.P.、日本 大和企業投資 、兆豐銀行、國泰人壽和台灣漢通創投等知名海內外創投的青睞。

什麼是醫用霧化器？根據衛福部說明，醫用噴霧器是一種可透過加熱、超音波或震盪原理，將藥液霧化成微小粒子，再使霧粒經由口鼻腔進入人體呼吸道的醫療器材。心誠鎂的共同創辦人，知名小兒科醫師黃紹基表示，許多人易得的氣喘病或上呼吸道疾病，通常是受到過敏原影響而產生，醫用霧化器則是一種可提供急性藥物緩解病人症狀的重要器械。

心誠鎂行動電醫董事長暨執行長鄭傑升表示，霧化器是一種發展已久的醫療器材，百年前就已有人採用霧化方式來治療呼吸道疾病，隨著時代的演進，目前市面上最常見的醫用霧化器，包括定量吸入劑、乾粉吸入劑，但是前者病人在使用時需要較佳的手口協調，後者病人在使用時、呼吸力道要夠。

鄭傑升表示，由於醫用霧化器的發展歷史悠久，進入門檻不高，因此有很長一段時間在國際上競爭激烈，且市場規模只有6億多美元，當初心誠鎂要進入這個領域時，就開始思考若有一項好的技術平台時，應該要如何避免陷入紅海市場。

「我們遇到了孔繁建創辦的VIVO創投，他們給了我們非常新的觀念」，鄭傑升說，未來呼吸道藥物與其遞送的醫療器械，FDA勢必會要求藥廠必須選定專屬的器械，才可以進一步申請臨床試驗，不可輕易更換，「他在2017年告訴我們這個最新的法規趨勢，到了2022年，FDA果然公布最後的指導手冊。」

心誠鎂的醫美霧化器。(記者謝柏宏／攝影)

客製化 開發不同藥品

因此，早在FDA公布藥械合一的指引前四年，心誠鎂已經做好準備，若要發展醫用霧化器市場，就必須要針對不同藥廠所開發的不同藥品，開發客製化的醫用霧化器，而不是多數廠商發展的通用型產品市場。

日本大和企業投資公司台北事務所所長本村聡士表示，大和的創投基金，原本是以藥物開發為主要投資標的，心誠鎂的醫材產品緊緊的與藥品綁在一起，這是日本公司決定投資心誠鎂的重要原因。

自心誠鎂公司成立之後，經營團隊分別在三個階段採取三種不同的商業模式。在2014年公司成立至2019年時期，心誠鎂的營運重點放在研發主產品、並建立公司能見度及產品知名度。

到了第二階段時期，心誠鎂將其開發的產品，鎖定在藥械組合市場，在此大戰略下，公司持續與國際藥廠合作開發，奠定高階醫材地位；到了第三階段，心誠鎂更開始深化肺部治療地位，拓展藥械組合產品組合。

藉由此三階段經營策略的逐步落實，心誠鎂營收將不僅來是自於銷售的醫療器材，同時利用藥物遞送平台與多種藥物或不同適應症分別授權的特性，為公司帶來多項授權金及里程碑的營收。

因應心誠鎂的發展策略，公司發展的第一階段，成功吸引國際大藥廠亞培（Abbott）及中國斯邁康（SMC）公司合作，順利將產品於巴西與中國兩大市場上市銷售。鄭傑升強調，亞培與心誠鎂的合作，主要仍要鎖定在低價位的通用型產品市場，但考量到長期合作之後，可能會影響公司客製化市場的發展策略，因此心誠鎂在去年已經忍痛中止和亞培合作。

心誠鎂實驗室。(圖：心誠鎂提供)

看準呼吸治療需求 組成聯盟

如今心誠鎂的指標性合作廠商，是澳洲知名大廠CSL Behring，雙方在去年5月簽訂全球開發合作案，為其每年銷售超過40億美元的重磅藥物免疫球蛋白的吸入劑型設計開發專用霧化器。此外，心誠鎂也和國內的藥廠台耀化學、台新藥在今年2月簽署合作備忘錄，三方看準全球呼吸治療藥物需求強勁，將串聯心誠鎂之醫用霧化器，台耀的藥物開發生產服務，以及台新藥APNT奈米技術平台組成聯盟。

心誠鎂的創辦人共有四位，包括董事長鄭傑升與董事謝宗宏都是來自友達光電，另一位董事、也是目前公司營運長蔡文裕則來自另一家醫材公司，第四位黃紹基醫師則是林口區小兒呼吸道感染科醫師。

心誠鎂開發的震動篩網式霧化器（vibrating mesh nebulizer），相似的技術原理在國際上其實已存在多年，台灣最早則由工研院引進，建立技術平台後，再技轉給醫材廠商。心誠鎂所開發的技術也是由工研院的第一批授權廠商中一脈相承演化得來。

鄭傑升表示，心誠鎂的醫用霧化器，主要由蔡文裕負責技術開發，蔡文裕原本是另一家醫材公司的技術主管，這家公司也曾經讓其醫用霧化器透過美國銷售夥伴成功打入美國市場，在美國一年最高可銷售百萬套搭配藥品的醫用霧化器。

心誠鎂實驗室。(圖：心誠鎂提供)

後來蔡文裕在鄭傑升等人邀請下，參與心誠鎂的發展，並開始尋找新技術發展。

2014年心誠鎂創立前，鄭傑升和謝宗宏兩人都在友達光電任職過，其中，鄭傑升曾是友達光電在美國負責服務蘋果的主管，謝宗宏更是他的頂頭上司。後來鄭傑升出來創業成為加值型代理商，除了代理海外的IC晶片，也協助客戶做應用加值。在因緣際會之下，鄭傑升與蔡文裕原本任職的醫療器材廠結識，協助該公司醫用霧化器良率的提升。鄭傑升表示，在公司創立前後，台達電、合世生醫、雃博、維邦等公司都曾經發展過霧化器。

心誠鎂自2014年創立以來，從小公司逐漸成長超過40人具研發與生產能力的醫療器材公司，且76%員工年齡在40歲以下，創新、彈性、靈活已成為公司文化與精神，為國內培養醫療器材開發與國際合作之商業人才。