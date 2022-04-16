遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

元氣森林創始人唐彬森。(圖截取自微信公眾號「卓見 SeeDifferently」)

網傳國際飲料大廠「可口可樂 」中國公司在內部放話「今年勢必要消滅元氣森林」，一時間把元氣森林的聲望再推上一個台階。2021年中國雙十一期間元氣森林打敗可口可樂、百事可樂，登上碳酸飲料店鋪榜榜首，在飲料品牌排行榜上，元氣森林也僅次於農夫山泉 位列第二。伴隨著品牌的火速走紅，其創辦人唐彬森也越發受到關注。

相較於傳統飲料業者多有食品業背景，唐彬森出身遊戲產業。唐彬森1982年出生於安徽合肥，大學和碩士都就讀於北京 航空航天大學計算機系。他從小便對商業感興趣，22歲在海外獲得國際程序設計大賽最高獎，同時是該賽史上首次奪得金獎的中國人。靠著獎金，他在2005年開始第一次創業，從事互聯網心理測試產品。但兩年後公司逐步沈寂。

2008年唐彬森創辦社交遊戲公司「智明星通」，隨後其團隊推出的「開心農場」風靡互聯網，成最早的全民遊戲；2012年，再推出爆款遊戲「帝國戰爭」，為其公司帶來人民幣7600億元（約1197億美元）淨利潤。2014年，團隊上線手遊「列王的紛爭」列中國手遊出海收入榜第一。與此同時，原計畫獨立IPO的智明星通以溢價28倍的價格賣給了中文傳媒，唐彬森成功套現人民幣10億元（約1.58億美元）退身而出。

緊接著，他在2016投入消費領域，創辦飲料品牌「元氣森林」。因唐彬森的理工背景，他十分重視數據反饋，除了自建數位化團隊，同時也引入外部的數據服務，對於市場占比、變化趨勢、購物籃分析等投入資源。因此有輿論稱元氣森林就「像做APP一樣做飲料」。而數據導向也成為其競爭優勢。

唐彬森先前受陸媒訪問提到，好的數位化是數據幫你做決策，是數據決策而不是老闆決策。數位化最難的是老闆能否放棄手中權力，相信數據，進一步探究其本質便是把權利交給消費者。

而消費品行業時常論爭紅海、藍海問題，唐彬森曾指出，「不要想著去找到一個沒有人涉足的行業，這個行業很有可能不行。而很多人做的行業不代表有問題，你能做的就是一定要比別人好。」因此，元氣森林堅持使用較昂貴的材料，同時面向中高端市場，秉持「優質優價」，不去追求消費品常言的下沉市場，而是要「上行」，「讓中國人能享受好東西」。

唐彬森也給元氣森林設下一個長期的座標。他提出「中華有為、挑戰巨頭、投資好產品、相信年輕人」等四個挑戰原則。唐彬森能否帶著元氣森林攪動大陸飲品市場，相信會是近幾年持續熱議的焦點。