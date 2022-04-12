19歲女兒驟逝 母親同意「器捐助人」讓愛重生

陳俐蓉(左)由奶奶一手帶大，與哥哥陳彥霖、妹妹陳彥汝感情親密。(圖：楊淑姿提供)

失去至親摯愛，最難的是什麼？除了揮之不去的想念，還有感傷的心境：從今以後，你不在我身邊。正值花樣年華的大學生陳俐蓉，在19歲那年因車禍 去世，家人面對突如其來的意外，以器捐圓滿大愛，用另一種形式為俐蓉延續生命，也給自己時間慢慢走出來。

「俐蓉如果還安在，她現在會是什麼樣子呢？」剛過50歲生日的楊淑姿不時會浮現這個念頭，心愛的二女兒驟然離世，難捨之情溢於言表。2018年11月2日半夜，一通電話改變了陳家人的生活：您的女兒正在醫院搶救。起初還以為是詐騙，後來陸續接到其他親友告知，忐忑不安從桃園趕到彰化基督教醫院，聽到院方解說病情後，心情更是沉到谷底。

椎心之痛 仍為孩子圓善念

楊淑姿說，陳俐蓉與同學雙載發生車禍，雖然沒有明顯外傷，但因撞擊力過大，到院前已無呼吸心跳，急救後恢復生命跡象，但變成植物人的機率極高。楊淑姿當下十分痛恨肇事者，心裡也不斷自問：「為什麼是我？為什麼老天爺要把我女兒帶走？為什麼會半夜跑出去吃消夜……」太多疑問讓思緒變得紛亂，大兒子陳彥霖提到，平時兄妹聊天曾談到器官捐贈，俐蓉表達過樂於助人的意願，是不是要幫俐蓉完成最後心願？

聽到這番話，楊淑姿猛然感到一陣焦慮，也很驚訝兄妹曾彼此討論若發生意外，要幫對方捐出能用的器官。「原來孩子們對生命的態度如此坦然豁達，希望不留遺憾離開人世。」她說，欣慰孩子們的善念，但若簽下器捐同意書，是不是就真正宣判女兒的死亡。但無效醫療只是徒增痛苦拖磨，「俐蓉一定不希望我們罣礙，更不願意靠插管、氣切活著。」最後放下執念做出取捨，讓女兒安詳離開。

楊淑姿感嘆世事無常，意外發生前，日子平淡幸福，意外發生後，她的世界天崩地裂，頓時失去了重心，就像心頭肉被割走一塊，再也無法被填滿。從事發到告別式，和意外後的頭一年，她常莫名掉淚，偶爾把自己隔離起來，不想面對殘酷的事實。

陳俐蓉(左)與母親楊淑姿(右)經常一起小旅行。(圖：楊淑姿提供)

捨得放手 從沮喪中站起來

2019年，楊淑姿因腎臟發炎動手術 ，警覺到心理狀況影響生理健康，認真思考未來的日子該怎麼走下去。「我一直處於悲傷狀態，對大兒子和小女兒其實很不公平，他們仍需要完整的母愛和父愛。」楊淑姿心疼先生靠工作來轉移注意力，一對兒女則避而不談俐蓉的離去，她覺得自己應該要振作起來，重新擔起聯繫家人感情的重要角色。楊淑姿不再將內心的挫折、憤怒投射到他人身上，體悟人生無常，不需要一直把自己困在悲傷裡。

楊淑姿學著放下、重建生活，而且要幫離去的女兒活出雙倍精采。2020年，受邀到俐蓉就讀的彰化師範大學講述生命教育，在通識課程「生命探索發展與實踐」分享女兒的真實案例。楊淑姿苦笑，面對、接受、放下是唯一能再往前邁進的方法，一直困在沮喪中，或認為自己是受害者，只會把身旁的人拉進哀傷的漩渦。

走進校園，楊淑姿感受到年輕生命的光采，一方面感嘆女兒不再是人群之一，一方面也希望她在另一個世界繼續精采。「很慶幸能為她做器捐，讓我有機會演講分享經驗，撒下更多大愛的種子。」藉由器官捐贈，楊淑姿學到了重要的一課：「放手與捨得」，女兒的生命只是以不同樣貌存在，而她的小愛化為無私大愛，圓滿了數個家庭。這幾年陸續都會收到受贈者的感謝信函，知道他們過得很好，代表俐蓉仍好好地活在這個世上。

陳俐蓉喜愛拍搞怪照片，逗樂家人和朋友，未料在19歲那年車禍去世。(圖：楊淑姿提供)

楊淑姿回想女兒俐蓉的一生，短暫卻充實，小時候學過珠心算、花式溜冰、跆拳道、書法、游泳；就讀武陵高中時加入管樂團；在彰師大擔任幹部、女排校隊隊長，生活充滿了笑聲和掌聲。楊淑姿轉念，人的一生要歷經生老病死還有各種不順遂，女兒沒有嘗過人生百態即在眾人悼念中離去，何嘗不是一種福報。楊淑姿決定用一輩子的思念來療傷，她把俐蓉的名字刻在大拇指和手臂，爸爸則是把俐蓉的畫像刻在靠近心臟的位置，落為永恆。

爸爸把俐蓉的畫像刻在靠近心臟的位置，用一輩子思念。(圖：楊淑姿提供)

楊淑姿把俐蓉的名字刺青刻在大拇指。(圖：楊淑姿提供)

談起心愛的女兒，盡是驕傲與感謝，「俐蓉這孩子很開朗活潑，也很愛玩，我們常一起旅行，有時逛完夜市還續攤看午夜場電影 ，真的很瘋狂！」楊淑姿與家人重拾過往的生活模式，把握當下、盡力實現夢想，不在「早知道」的悔恨中度過。喪女之痛是永遠的，楊淑姿接受這個事實，「逝者已矣，來者可追」，人生何其短暫，時間一分一秒地前進，別再回頭空悲傷。

楊淑姿的療傷方法

1.不忌諱談女兒的死亡，了解愛與失去是生命的一部分。

2.原諒與放下，若走不出去，負面情緒反而拖垮整個家庭。

3.多留時間愛自己、陪家人，不要忽略其他人的感受。

4.參加公益活動、安排自己喜愛的旅行和休閒，排解哀傷。