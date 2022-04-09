失去摯愛韓良露 朱全斌學習一個人好好活

朱全斌(右)和韓良露是朋友欣羨的神仙眷侶，擁有30年相伴共遊、視對方為人生知己的婚姻生活。（圖：朱全斌提供）

面對摯愛離世，悲慟之餘，我們還有什麼選擇？每個人的傷心都是獨一無二的，也都在大慟之後經驗另一種「開始」—像小嬰兒一樣，學習邁出第一步、學習如何說話、學習怎樣哭泣、學習重新信任，學習與悲傷共存之餘也能有勇氣重新生活。

採訪朱全斌那天3月3日，是已逝作家韓良露的忌日。

七年了，當初的朱全斌沒有想到，妻子離世後，有一天他也可以走過悲傷，重新感受到生命的喜悅。「你不能修改劇本，但你可以決定這齣劇怎麼演。」朱全斌說，他無法改變韓良露離世的事實，卻為這件事找到了意義。

朱全斌和韓良露結縭30年，他們膝下無子，對美食 、藝文有同樣的熱愛，是彼此最好的知己、旅伴、飯友，也是生命共同體。

2015年，57歲的韓良露病逝，朱全斌驟失所依。

妻子離世後，朱全斌透過閱讀、書寫，嘗試各種方式，活出「一個人也很好」的獨立生活。（記者林俊良／攝影）

失去摯愛 以為再也無法開心

韓良露離世後，朱全斌超過三個月的時間了無生趣，他不開電視不看報紙，對世界上發生的事都沒有興趣，他以為這輩子再也不可能開心起來。

因為思念愛妻，有一年多的時間，朱全斌透過各種方式想要得到韓良露的境況，他請靈媒諮商、找人算命。

慢慢地，他試著讓自己的生活回到正軌：教書、開會、為韓良露遺作擬定出版計畫。

朱全斌如實面對這個傷痛，他不逃避、不壓抑傷心，他願意向友人傾吐心情，也不避諱在學生面前哭泣，過程中不排斥任何方法與陪伴。

但喪偶的哀傷比他想像得更難以捉摸。在重整自我的同時，身體卻出現許多警訊—半年內瘦了7公斤、椎間盤突出，甚至不良於行，有將近四個月時間都在檢查治療。

還好，陪伴韓良露臨終時的無助感，讓朱全斌重拾了兒時排解寂寞的方法：書寫。這七年，書寫讓他面對內在情緒，得到了安慰與陪伴。

妻子離世後，朋友輪番來陪伴吃飯、過節。（圖：朱全斌提供）

悲傷共感 透過書寫走過傷痛

韓良露臨終時，朱全斌就在病床邊記錄所有細節，那時文字是一種安靜的陪伴。她離開後，朱全斌繼續寫，將心情寫在臉書上，對他來說，當傷感化成文字按下「發布」的那一刻，那些心情就不再只屬於自己，他從留言與私訊中得到鼓勵，獲得許多人的陪伴。另一方面，這些文字也安慰了許多失親者。

朱全斌在韓良露離開一年後出版思念之作《當愛比遺忘還長》、三年後又有告別之書《謝謝妳跟我說再見》。年輕的T女士那時剛失去先生，在第一本書新書發表會時坐在聽眾席，不停地落淚，後來她和朱全斌陸續通了幾次訊息互相打氣、彼此勉勵，看到有幫助的書籍和電影 ，也會介紹給對方。第二本書新書發表時，T也來了，仍然不捨先生的離去，但已經沒有止不住的淚水了。

有許多人像T女士這樣，因為失去摯愛而感受分離痛苦的人，在朱全斌的文字裡相聚、療傷，讓朱全斌知道自己的悲傷並不孤獨，世上有許多相同處境的人，書寫成了陪伴彼此的歷程。

朱全斌說，過去人生展開新學習或新嘗試都是因為韓良露的鼓勵—韓良露希望他為她的書畫插畫，他便有了插畫作品；主持廣播節目也是韓良露建議的；一起出遊就跟著韓良露安排的行程；連每次的朋友聚會他都安於當一個沉默者、傾聽者。

面對生命巨大的失落和告別，朱全斌閱讀了許多靈性書籍試圖找答案。（記者林俊良／攝影）

放慢腳步 謝謝愛妻留下禮物

韓良露的離開，讓朱全斌打開了覺知，刻意放慢腳步，想釐清生命的意義。朱全斌愈來愈懂得表達自己、真實做自己，他享受朋友聚會並暢所欲言、寫了三本書、成立了南瓜出版社整理韓良露的占星學說。

朱全斌終於理解，每個靈魂都有要修習的課程，韓良露課修完了先離開，他留在世上這七年也修了人生不少課。

現在朱全斌想起韓良露，感激之心取代了不捨與傷心，他謝謝韓良露的愛，也謝謝韓良露留下的禮物，讓他完成人生未了課程。

「為什麼不再找個伴？」每隔一段時間就會有人問，朱全斌說，一個人過有一個人過的好、兩個人過有兩個人過的好，「兩個人最好的時光我過過了，現在要學習過一個人的好時光。」

許多女性都可以在配偶去世後快樂地獨立生活，但男性喪偶後，不是馬上再娶投入另一段關係，就是不久後也跟著離世。「我想活出這樣的典範，過真正獨立的生活。」

其實30歲之前，還未與韓良露結縭的朱全斌，也是一個人生活。

「但不一樣。」他說，年輕時對生命迷惘、不夠了解自己、太在乎別人眼光，常用別人的標準審視自己；那時的孤獨是寂寞的。

但60歲之後，歲月淬鍊之下的他更有耐心，對自我有了解、有認可，生命的自在與美好不需要外求，朋友熱鬧相聚很快樂，一人安靜發呆聽音樂也感到幸福。相較於30歲以前的朱全斌，他更能享受一個人，能體驗孤獨的美好，一點都不感到寂寞。

2020年，朱全斌自台灣藝術大學傳播學院院長一職退休 後，每周上兩堂線上法文課、兩堂教練體能課、一堂畫畫課、錄一集廣播節目，每兩周交一篇報紙專欄，還有每周都至少有一次的朋友聚會，「很忙碌，但都不是基於責任，而是做真正喜愛的事。」

「和韓良露一起時，我是精神上不獨立的人，心情上很依賴她。」韓良露離開後，朱全斌擁有大量獨處時間，在哀傷與失落中，一步步地重新拼湊摸索，找回自我真實樣貌。學會在沒有韓良露的人生中好好活著。