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傷別職棒夢…黃瑞村光大傳統工藝 讓紙紮的神像會點頭

文／莊祖銘
黃瑞村自製韋馱尊者紙雕，表情動作維妙維肖，他自己相當滿意。（記者莊祖銘／攝影）
黃瑞村自製韋馱尊者紙雕，表情動作維妙維肖，他自己相當滿意。（記者莊祖銘／攝影）

8月「大士爺季」是台灣嘉義地區重要慶典，巨人般的紙紮神像出自48歲黃瑞村之手；受傷後被迫放棄職棒夢的他，是極少數傳承這項傳統工藝的紙紮神像達人，他也是釋教中最高階的「三朝法師」，大士爺三天祭典都由他主持。

黃瑞村說，大士爺紙紮神像須先以編織的竹篾製作骨架，再使用大量報紙以麵粉糊黏成形體，依序黏上外衣，製作面部、手腕、鞋子、頭盔，大士爺盔甲則採用「菜搓銅（閩南語，傳統的刨絲刀）」工法摺成；他曾在雲林斗六廟會做出20公尺、近七層樓高的大士爺。

黃瑞村的紙紮神像，各宮廟都搶著要，除了做工精細，也因應各宮廟需求客製化，大小、姿態、衣飾、面相等各不同，有的大士爺廟要求神像必須能「點頭」，貌似回應信眾要求；他在大學習得槓桿原理和結構規畫，利用風吹時讓神像點頭，活靈活現，也為傳統工藝注入新創意。

黃瑞村說，紙紮神像會有各式變化，神明坐騎如虎獅等，紙紮時須揣摩其肌肉線條和動感，難度最高。他笑稱廟會常見的龍鳳、麒麟是想像出來的動物，一般人沒有見過，製作相對容易，但虎獅等大型動物人人都知道，就沒辦法糊弄，關鍵技巧是「熟能生巧」，多加練習揣摩，力求栩栩如生。

黃瑞村的挑戰愈來愈多，因為在廟會的古禮儀式中，除了需要普陀山大士爺，還需要土地公、山神及其神獸虎、獅等，甚至有宮廟要求訂製「客機」接送好兄弟，紙紮神像求新求變。但紙紮是冷門的夕陽產業，年輕人不會想學，他擔心紙紮手藝無法傳承，打算向政府申請紙紮為文化資產，讓這項傳統技藝能持續傳承。

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