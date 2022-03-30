Omicron為患 唐獎得主張鋒看好科學戰勝疫情

COVID-19大流行邁入第3年，曾獲唐獎生技醫藥獎的美籍華裔生物學家張鋒期盼疫情能在不久的將來落幕。圖攝於110年11月30日布洛德研究所。中央社

COVID-19新變異株Omicron導致疫情 回溫，曾獲唐獎生醫獎的美籍華裔生物學家張鋒仍抱樂觀心態，認為科學有助傳染病監控、疫苗 迅速研發，疫情能在不久的將來落幕。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行即將邁入第3年，全球超過500萬人染疫喪命後，最早在南非發現的變異病毒株Omicron近期迅速傳播，突破性感染病例與日俱增，多國原本因廣泛施打COVID-19疫苗而漸回正軌的生活步調再度被打亂。

世界衛生組織（WHO）去年11月下旬將Omicron列為「高關注變異株」後不久，張鋒在位於麻薩諸塞州劍橋（Cambridge）的實驗室接受中央社專訪，面對Omicron為疫情投出「變化球」，他仍抱持樂觀心態。

張鋒說，COVID-19疫情爆發後，科學在解決人類社會重大問題上發揮重要作用，新型冠狀病毒快篩程序開發、檢測 量能擴大、mRNA疫苗迅速研發問世，都對疫情因應措施有舉足輕重的影響。

他說：「我很樂觀，這場傳染病大流行會在不久的將來結束。」

張鋒認為，這場百年大疫也是科學家通力合作的契機，這對科學研究至關重要。展望未來，他期望科學家在COVID-19疫情期間所知所學能應用到傳染病監控領域，在疫苗迅速研發的根基上持續進步，以利人類社會加強監控、預防日後傳染病大流行。

時間拉回2020年3月，COVID-19疫情迅速升溫，全美各地在檢測量能不足、醫療院所不堪負荷的情況下，紛紛以嚴厲的封鎖措施防止疫情進一步惡化，眾多企業辦公室幾乎一夜之間成為禁地，轉為遠距辦公模式，這也對張鋒的研究產生衝擊。

他回憶說，COVID-19疫情爆發初期，研究團隊為阻絕病毒傳播而關閉實驗室，在家工作一段時間。這影響已啟動的研究計畫，相關實驗中斷、所有試劑丟棄，團隊成員盡所能將工作轉向資料分析及運算研究。

張鋒說：「所幸影響只是短暫的。幾個月後，我們開始設法讓研究人員工作時彼此拉開距離，限制病毒傳播。此外，麻省理工學院（MIT）定期病毒檢測，有利於我們持續監控傳染情況，儘快隔離染疫者。」

COVID-19難以防範之處在於無症狀患者也有傳染力，病毒檢測因而成為關鍵的抗疫工具之一，張鋒與研究夥伴最著名的CRISPR/Cas9基因編輯技術也在疫情期間派上用場。

他說，COVID-19大流行前，研究團隊就在開發基於CRISPR蛋白的診斷技術，以CRISPR系統偵測病毒或其他病原體核糖核酸（RNA）或去氧核糖核酸（DNA）特徵的SHERLOCK技術應運而生。疫情爆發時，許多研究人員與醫生以電郵或電話聯繫他，詢問是否在開發COVID-19診斷技術。

張鋒當時從新聞得知快速、高靈敏檢測嚴重缺乏，決定改變SHERLOCK技術用途，研究團隊開發協定投入COVID-19病毒檢測，供其他研究人員與臨床醫師使用，泰國就有一所醫院獲准運用SHERLOCK檢測分診到院的病患。

原版SHERLOCK技術靈敏度雖高，但使用上存有挑戰。張鋒解釋，SHERLOCK作為單一步驟檢測較理想，而非歷經不同階段實驗處理，因此，研究團隊開發稱作（STOP） COVID的新協定，使用起來容易許多，且已化為裝置與檢測工具。團隊成立的新創公司期望加快臨床試驗與製造過程，讓普羅大眾能早日使用。

40歲的張鋒生於中國河北省石家莊市，幼時隨家人移民美國，2004年獲哈佛大學化學及物理學士學位，2009年取得史丹佛大學化學及生物工程博士學位。他現任MIT神經科學教授，並在MIT與哈佛大學合作的生物醫學實驗中心布洛德研究所（Broad Institute）任職。

張鋒2016年與共同發展CRISPR/Cas9系統、帶動基因編輯革命的夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）、道納（Jennifer Doudna）榮獲第二屆唐獎生技醫藥獎。

唐獎邁向10週年，張鋒提前說「生日快樂」，祝賀唐獎在表彰科學、提升大眾科學意識上發揮重要作用。

張鋒提到，當年赴台參與唐獎活動時與學生與其他民間人士互動，留下深刻印象，「能接觸他們，試著讓他們了解科學有多令人興奮、潛在用途與影響力有多大，我認為這非常有益」。

張鋒說：「唐獎在鼓勵這種對話上做得很好，試著讓更多人關注科學、參與科學。我認為，長遠來說，這些會產生豐碩成果，因為這會激勵年輕學子接觸科學，進而成為科學家，帶來許多對世界產生正面影響的新發現。」