何純輝闖蕩咖啡江湖 記者轉換跑道享受慢活自在

何純輝靠著咖啡小本生意，過更自在的人生。(記者林宛諭／攝影)

曾在媒體工作15年的何純輝歷經媒體的起落後，決定重新出發轉換跑道，曾嘗試到花蓮經營民宿 ，為留住客人的心，他開始提供優質咖啡 給客人品嘗，也一頭栽進咖啡的世界，現在他賣豆、烘豆，甚至希望靠著咖啡小本生意當遊牧民族，賞玩更多人間風景，過更自在的人生。

靠網路自學 練烘豆功力

「很多年輕人遇到挫折，夢想就是想開咖啡店，沒想到開了店後會更挫折」，1973年生的何純輝說，開咖啡店的其實10間有9間半倒，整個人綁死，更沒有自己的時間，他接觸咖啡後從沒想過要開咖啡店，而是從烘豆賣豆中累積自己的專業，找到生意的立足點，曾有人告訴他「你只要進幾袋豆子，把這些烘掉，你就出師了」，所以他也沒去上過咖啡課，靠著網路自學、請人喝咖啡交流，再請大師指點，練就出咖啡達人好身手。

何純輝曾是電視台衝第一線的攝影記者，「跑新聞一定要衝比人家快，最好是在砍人時就已到現場，拍到連救護車都還沒到的鏡頭」他說，2012年台北士林文林苑抗爭時，他就一直占據制高點最佳位置堅守崗位，要拍到最精采的鏡頭，那份熱血至今難忘，但幾年前他所待的電視台縮編，領了一筆資遣費後，一時興起到花蓮開民宿，順便散散心。

花蓮開民宿 用咖啡交心

愛看海的何純輝原對到花蓮經營民宿有著浪漫想像，沒想到開民宿的重要功課就是成為打掃工，一開始為了打知名度行銷，還請親友住不用錢，從一個月只賣三個房間，卻要付2萬元台幣的房租，經過一段時間摸索，第二年暑假他一個月就賺起一年的租金 ，也體會到經營民宿一定要和客人博感情，後來有客人一年來住好幾次，已經抱著「來看好朋友放鬆的心情」。

用咖啡抓住客人的心就是他的祕密武器，他曾以住民宿喝免費上等咖啡來行銷，也開始學烘豆，其實學生時代就曾在咖啡館打工煮咖啡，但若要再深入了解咖啡，一定要接觸到更多不同的咖啡豆，因為咖啡豆調性不同、特色不同，下豆烘豆時間點都不一樣，愛好者也不同，各有市場。

不過，因承租的民宿屋主要賣房子，他也因此結束這段「看海的日子」，重回台北新聞職場。

沒想到兩年多前，又因媒體不景氣，再度離開媒體，因女友住南投，他從台北移居草屯，開啟咖啡人生。

學更多專業 攻網路市場

為了想在短時間接觸到更多品系咖啡豆，何純輝開始賣生豆，一種大盤團購的概念，以分攤他進豆成本，也能達到想要學習更多咖啡豆面向的求知欲。

「這咖啡豆是蜜處理，前段有莓果香氣，尾韻則有奶油香」，何純輝可以和客人談咖啡豆如何厭氧發酵、如何蜜處理，他靠著網路市場平實的經營，不僅建立自己更多元的豆庫知識，生活也更自在。

會不會偶爾又想念那段在媒體水裡來火裡去的生活？他笑說：「會啊，有時還是會有以前的職業病」，先前附近有客運火燒車，他本能立刻衝出去，「順手」拍了影音，後來手癢忍不住連分鏡都剪好，提供給附近的媒體朋友，不過現在的他更喜歡沉浸在咖啡豆世界的慢活生活。