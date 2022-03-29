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一手刻出史艷文、藏鏡人…徐建彰雕戲偶30年

記者陳苡葳／雲林報導
徐建彰精湛雕刻戲偶（圖），並在校園教學。(記者陳苡葳／攝影)
徐建彰精湛雕刻戲偶（圖），並在校園教學。(記者陳苡葳／攝影)

44歲徐建彰擁有超過30年戲偶雕刻資歷，18歲時從父親徐炎卿手中接下棒子；那年，布袋戲大師黃俊雄找上門，兩人結下師徒情誼，每合作一檔戲，就要刻出近300尊布袋戲偶，經典角色史艷文、藏鏡人都出自他手。

徐建彰小學4、5年級就開始幫爸媽工作，上色、畫眼睛都難不倒他，當時的布袋戲偶捨棄精細、講求快速，布袋戲成為當時深受歡迎的童玩商品。

「霹靂布袋戲」1992年崛起，徐建彰回憶說，當時家裡員工很多，父親希望他學習雕刻，主要是知道他不太會讀書，國中時期半哄半騙引他入行，因此培養徐建彰的刻功。他自認一路上遇到很多貴人，包括高中時期的布袋戲大師黃俊雄重啟雲州大儒俠布袋戲，當時遇上父親想退休，就交棒給他，由黃俊雄一手提拔，帶領年少的他鑽進布袋戲偶之路。

徐建彰接棒父親的事業後，布袋戲風光了幾年，後來他發現看戲的人還在，但買偶的人不見了，讓他沉思轉型，試圖走高端市場，決定徹底改變製作方式；髮料從以往的塑膠尼龍髮絲，改用演藝界首選的擬真假髮絲，成本貴10倍；眼睛也從以往手繪，改成開模製造，鑲嵌在戲偶上更活靈活現。

不過，戲台上布袋戲與庶民有段距離，一名企業家建議徐建彰縮小尺寸，做成老少咸宜款式，有利推廣。他一次刻出5款3000尊縮小版的霹靂布袋戲角色，因沒先找好通路差點滯銷，請託各布袋戲偶專賣店寄賣，未料一砲而紅，並追加1萬尊。

徐建彰2018年受邀到普吉島參加規模最大的國際偶戲節，30多國、60多個團體與會，他更是台灣唯一受邀者。4年多來，他在20多所學校授課，希望讓傳統文化更向下扎根。

徐建彰精湛雕刻戲偶，並在校園教學。(圖：徐建彰提供)
徐建彰精湛雕刻戲偶，並在校園教學。(圖：徐建彰提供)

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