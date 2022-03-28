台金牌製作人詹仁雄 對美食「專情」最愛庶民小吃

500盤評審：詹仁雄。（圖：500盤採訪團隊攝影）

從小在中壢青果市場長大的詹仁雄，對於吃這件事與對美食 的追求非常務實，雖然早已不是當年北上讀書的窮學生，成名的早，身為經手許多台灣電視史上叫好叫座經典綜藝的金牌製作人，至今的他無論在國內外，坦言自己最愛吃的仍是庶民小吃或B級美食，至於理由是？他說，「街頭小吃不囉嗦啊，我不太喜歡過度料理的東西，還有喜歡吃小吃的隨意感。」

當初到台北讀實踐的那個窮小子，曾經因為想回家卻不夠車錢，走去台北車站的沿途，窮到去挖電話筒的一塊錢來湊車錢。而當時租屋處樓下海產店老闆娘溫情的美食接濟，讓他至今難忘心中那道最溫暖的肉絲蛋炒飯，就算是現在，一年還是會回去吃好幾次，是詹仁雄心中永遠的台北食堂。

雖然後來的詹仁雄，吃過許多美食名店餐廳，但他坦言「吃對我來講，是排在很後面的事。」喜歡小吃自帶隨性氛圍與人情味的他說「我應該是個不太適合高級料理的人，吃米其林餐廳對我來說是種滿大的負擔。」

要排隊的店 絕對不去

關於美食地圖或名單，詹仁雄說「對於美食這件事情，我的專情指數 還滿高的，除非是大家推薦去嘗鮮的之外，不然我就是常去的那幾間老店在跑而已。」可以說是他念舊，他進一步剖析，「也可能是我禁不起食物不好吃的打擊，這對我來說太殘忍了，因為我已經覺得吃東西很浪費時間了，要我吃到難吃的東西那不如不吃。」

對於美食追求，詹仁雄也很有原則，「要排隊的店絕對不去」。他說到「排隊吃飯是一件讓我覺得很笨的事情」，對熱愛旅行的他來說，美食只是旅行的一部分，絕不是目的。他說「出國的時間是最寶貴的，排隊吃美食或為了吃而特別移動的時間，已經可以跑好幾個好玩的市場或市集，所以就算有人跟我說哪家店再好吃，我也絕對不會花時間去排隊。」出國時若被招待去吃大餐廳也讓他深感痛苦，他說「雖然有的名店很值得去，但都出國了，吃當地的庶民小吃也是一件很開心的事嘛！」

詹仁雄的精選十盤菜

對吃這件事抱持著「很花時間」，甚至會覺得「不吃，是比吃還愉快的事情」的詹仁雄所推薦出的十道菜，有見證他成長的美食軌跡，以及長年來反覆品嘗仍然鍾情的味道，他說道，「這十道是我都會想吃的東西，絕對不會有（難吃的）問題。」

1.Den Teppanyaki 展鐵板燒 冰塊帝王蟹肉

詹仁雄說，老闆是一個很特別的人，看他在鐵板上炒飯的樣子，可以說是「用生命在炒飯」。老闆很有個性，也對食材非常要求，他的帝王蟹作法是下面煎，上面放冰塊，用冰鎖住帝王蟹的甜味，是他吃過最好吃的帝王蟹，堪稱一絕。

2.Adachi足立 鮪魚中腹握壽司

這貫也是Adachi桑的最愛。這家可以說是「台灣永遠訂不到的日料」。不像鮪魚大腹講究濃郁油脂入口即化，中腹雖然不是那個油脂最多的，但Adachi桑捏出來的飯粒溫度再加上酸度的呈現，詹仁雄形容，「這道是最難訂的日本料理、表現手法最簡單，也是這家店最經典的一款，其手法就像把樂隊拿掉，只有清唱呈現，卻讓人明白滋味有多美妙。」

Adachi足立「鮪魚中腹握壽司」。（圖：劉永平提供）

3.清祥海產 肉絲蛋炒飯

這家遼寧街底的快炒滋味，老闆娘把關三十年的火候是詹仁雄年少的記憶。詹仁雄讀實踐時在清祥海產樓上住了幾年，那時候很窮，但老闆娘對他非常好，常往樓上喊「詹仁雄下來，請你吃飯」，這段日子有他青春時代刻苦的大專生涯時光。

詹仁雄說到，海產店的肉絲蛋炒飯是非常重要的基礎，看這家海產店好不好吃，就看他的蛋炒飯就好。海產店的料理通常是快炒或蒸，快炒用在炒蛋炒飯這件事，油、鹽的控制，反而最能吃出這家海產店的基礎功力。

清祥海產也是一間開業三十年的好料理，目前老闆娘還在現場監工、點菜。海產店價格落差通常很大，但這家是價格實惠，品質水準以上，詹仁雄說，「現在我一年還是會回去吃好幾次，只要大家說訂不到餐廳，我就會說去清祥海產，它永遠是我在台北的食堂。」

4.中壢牛家莊 牛肉鍋

中壢牛家莊非常的有名，可以說是中壢人的巷內美食，牛家莊有很多家分店，詹仁雄推薦的是位在中央西路附近的。他說「這家牛肉鍋我每次送人，沒有收到不好吃的評語，永遠是『這怎麼那麼好吃啊！』」。大鍋熬煮的湯頭，滿滿的牛肉鍋中有牛雜、牛肚、牛腩還有青菜，夠四、五個人吃，但一大鍋價格卻不到七百元，是他回中壢會特別去吃的家鄉味。

中壢牛家莊「牛肉鍋」。（圖：詹仁雄提供）

5.老牌豬肝粥 老牌沙茶豬肝粥

詹仁雄說，「我是青果市場長大的小孩，早餐習慣吃台灣很傳統的早餐，要嘛就選燒餅油條豆漿，要不就是清粥小菜」，但清粥小菜到台北反而變成是宵夜吃的，早餐想吃粥這件事在台北好像不太存在。

這家是青果市場的路邊攤起家的，也是間四、五十年的老店，沙茶豬肝粥非常特別，詹仁雄說「對我來說是最好吃的早餐、是我的第凡內早餐，因為別的地方吃不到啊。我若出國一段時間，從桃園機場 回國時若剛好是早餐時間，我會直接開車到中壢吃，吃完覺得，哇！太美好的台灣味。」

6.鼎泰豐 小籠包

關於鼎泰豐的原味小籠包，詹仁雄給的解釋就是「這個還需要解釋嗎？」他說，「如果要我推薦，它一定是在名單裡頭，要我每星期吃一、二次我都覺得是可以的。任何時間吃，中餐、晚餐、宵夜都可以。」

鼎泰豐「小籠包」。（圖：鼎泰豐提供）

7.Lawry's Taipei勞瑞斯餐廳 厚切牛排

詹仁雄說，我吃那麼多家的牛排館，都有一些熟度控管的問題，要的五分熟，永遠這家跟那家的五分熟不一樣，但Lawry’s厚切牛排的熟度，就是永遠是剛好的，熟度從不失誤，幾乎是一個近乎完美的牛排熟度。

Lawry's Taipei 勞瑞斯餐廳「厚切牛排」。（圖：勞瑞斯餐廳提供）

8.川湘號 雙色剁椒魚頭

這是一家空軍子弟開設餐廳的招牌菜，詹仁雄說，剁椒魚頭本來就是一個我很喜歡的料理，台灣做剁椒魚頭也是很多家，但這家的辣度、加入細粉，就是一個美味到家。

川湘號「雙色剁椒魚頭」。（取材自臉書）

9.龍都酒樓 龍蝦意麵

其實龍都的烤鴨還有其他菜都非常好吃，但如果要推薦一個比較特別的，應該是龍都的龍蝦炒意麵，這道比較少人去點，但這道非常好吃，有點港式綜合台式的手法，這道龍蝦意麵是非常豪邁大器又可以吃得飽的菜，到龍都除了點烤鴨，再來盤龍蝦炒意麵才是完美。

10.文慶雞 海南全雞

詹仁雄非常喜歡吃白斬雞，但他說，做得好屈指可數，但在這家完全不用擔心嫩度、鹹度，所有東西都是剛剛好的。他建議這道要剛切完後就要馬上吃，冰過後再吃口感會不一樣。文慶雞是他綜合各種吃過的白斬雞裡頭均值第一名的。