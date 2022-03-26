身價210億人民幣 青山項光達 鋼界隱形富豪

青山控股集團董事長項光達。（取材自南鋼股份官網）

受到俄烏戰事影響，導致鎳材料供應前景堪憂，鎳價8日一度暴漲超過100%，而持有大量倫敦金屬交易所（LME）空頭部位的鎳生產商青山控股可能面臨約80億美元的虧損。面臨危機，該企業董事長項光達及其工業實力浮出檯面廣為人知。

項光達，一個看似低調的浙江溫州商人，但實力位列中國工業界前矛。2021年8月，財富世界500強中，項光達實控的青山控股以424億美元營收 排名279位。

他1988年下海創業，從汽車 門窗產業切入，在溫州成立「浙江甌海汽車門窗製造公司」，並在工作過程發現中國國內車用鋼材質量不高，且憑藉多年對汽車材料的了解，他決定投入鋼鐵生產。

據項光達先前受訪表示，當時中國不鏽鋼產量非常低，90%仰賴進口，因此他認為如果生產不鏽鋼一定會有市場。於是他在1992創立生產不鏽鋼產品的「豐業集團」，1998年進而成立「青山鋼鐵」，2005年實現單個廠生產產能破40萬噸的成績。此後，項光達在不鏽鋼領域闖出名堂，2020年青山鋼鐵連續兩年成為民營鋼鐵企業第一名。

作為青山鋼鐵靈魂人物的項光達因而成了坐擁人民幣210億（約32.9億美元）資產的富豪。不過因為他跟華為 、老乾媽等知名品牌一樣堅持公司不上市，因為被稱為「隱形富豪」。

在企業發展經營上，項光達踐行「看地圖、看發展」。他表示，青山發展的第一個十年，是看著溫州的地圖選擇要發展的地方。而第二個階段，則是站在全國角度思考問題，因為當企業發展到一定程度便需要全球角度。

也因此，他意識到不鏽鋼事業上出現資源跟不上產能的問題，所以鎖定上游資源，出海尋鎳。2009年項光達靠著買下印尼4.7萬公頃的鎳礦，連續多年成為「全球第一大鎳礦商」。

另一方面，項光達的事業並不止於鋼鐵行業。具有溫州商人敏銳嗅覺的他開始涉足新能源行業，他認為新能源行業市場很大，哪怕只佔一點比例，容量也相當可觀。因此進一步於2017年成立瑞浦能源，該公司在2018年發展成中國國內鋰電池研發企業的前五名。不過，儘管入局新能源電池領域，但青山集團仍較多依賴鋼鐵事業生產。

項光達能否突破外界對溫商的質疑？他其實注意到企業創新問題，他曾指出，沒有企業不講創新，但創新就像一把雙面刃，不創新企業會死，創新不當企業也活不下去。關鍵在於要找到符合企業的高效率創新模式。未來，項光達如何憑藉自身優勢走出溫商的一條創新道路，值得全球關注。