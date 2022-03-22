70歲出版處女作 英國退休女工程師追尋作家夢

現年73歲的楊森已出版兩本小說，現正創作第三本。（取材自Instagram）

許多人在退休 前已有業餘愛好，只是忙於工作無暇顧及，退休後正好利用閒暇時間充分享受這一樂趣，一直想成為作家的英國退休汽車 工程師安妮．楊森就是一例。她在30多歲時就常利用上班午休時間寫書，該書後來被放在抽屜，到了退休後，她的處女作甚至一舉入圍柯斯達文學獎。

當經紀人告訴楊森說，出版社已為她第一本小說 《相約博物館》出價時，她感到擔心並說：「我問『他們不想先跟我見面嗎？』我相信當他們發現我的年紀時，態度將會改變。」

熱愛寫作 年輕就有作家夢

處女作出版時已70歲的楊森，第一個反應是將年齡視為商業劣勢。她說：「我以為他們會看著我心裡想說：『天啊，我們要怎樣推廣促銷這本書？』」但後來《相約博物館》入圍柯斯達文學新作獎。她在2020年出版第二本小說《Three Women and a Boat》，現在73歲的她正撰寫第三部作品。

30多歲於汽車業服務時，那時楊森的孩子只有2歲及5歲，寫作是種令人愉快的祕密愛好。楊森在汽車製造商荒原路華一待就是30年，還當上首席工程師。但她每隔一段時間就突然會有一個想法，想嘗試寫個故事，「我不打算告訴任何人我在做這件事，但我暗自為自己高興。」

至於為何不想告訴任何人，她說：「我覺得若有人知道我寫的東西，然後說『哦，你永遠也當不了作家！』這會讓我放棄。因為在我內心深處某個地方，我一直認為我有可能成為作家。」

英國心理治療委員會主席馬丁．波列可夫曾說老的好處之一是，失敗不必擔心會帶來毀滅性影響。

堅持信念 設定目標勤學習

對此楊森說：「我明白他說的，它適用於除寫作外的一切事情。當我不工作後，我開始騎馬。老實說，我並不在乎我騎得不好。我開始學習植物繪畫，我並不擅長，我只是去享受它，但寫作對我來說太重要了。若有人說我寫作真的很差，將從我生命中拿走我將永遠懷念且無法找到替代品的事物。」她承認這一事物正是認為自己會成為作家的信念。

福特汽車收購路華後，當時56歲的楊森決定退休並參加創意寫作文憑課程，之後她在牛津布魯克斯大學獲得創意寫作碩士學位，之後又獲得博士學位。在此期間，她終於堅定信念，開始撰寫小說《相約博物館》。

「我們如何決定做出突破」是楊森作品的主題。她說，「人們常問我是否會希望能早點開始？老實說，我真的不知道」，並稱她若年輕一點不會寫這樣需要思考的小說，「因為我沒有勇氣認為會有人對我的想法感興趣」。

享受老年 不在意他人眼光

楊森對自己能力的信心是在退休後，還是在培養能力後才增強？答案也許在於她已經一點都不害怕失望。她說：「隨著年齡增長，你對自己會有更好的認識。你開始了解適合自己的位置，不再為自己是誰以及別人怎麼看你而焦慮。這是一種解脫。事實上，我很喜歡老年生活，我認為每個人都應該體驗一下。」