紀易延推廣歌仔戲受肯定 愛妻、護妻舉止更令人動容

基隆市風動歌劇團團長紀易延和罹患帕金森氏症的太太出遊，細心陪伴照料，令同行者感動。（圖：紀易延提供）

薪傳歌仔戲劇團創辦人、國寶藝師廖瓊枝16年前到基隆社區大學演講，分享台語之美。當時在台下的紀易延和多名愛看歌仔戲的學員，興起學戲念頭。他們先組歌仔戲社團，後來成立風動歌劇 團。熱心的紀易延擔任創團團長至今，陪著團員一路從社區演出，最後登上文化中心演藝廳大舞台，風動更多次獲選基隆市年度傑出演藝團隊。

紀易延說，廖瓊枝老師是基隆人，大家希望跟隨她的腳步傳承歌仔戲，當年相約報名歌仔戲班，後來成立社團。本來有三名男性學員，最後只有他留下來，戲稱因為是唯一的男性，所以被推舉為團長，一直當到現在，2015年獲台灣省政府表揚為台灣鄉土文史教育 暨藝術社教工作者。

基隆市風動歌劇團團長紀易延陪著團員一路從社區演出，最後登上文化中心演藝廳大舞台，獲選傑出演藝團隊。（記者邱瑞杰／攝影）

社大學員為班底組的地方業餘歌仔戲團，沒有大企業奧援，僅靠社大補助營運不易。紀易延是魚貨承銷商，他說，還好一直有貴人相助，像不少上游供應商不只在事業上幫助他，劇團安排公演時也會贊助經費，令他銘記在心。

紀易延今年65歲，他認為人生其實不長，有些事情可以做、想做的，就全力去完成。現在除了推動風動歌劇團發展，他還加入社大志工社，以及從社大發展出的NGO組織基隆市願景難永續發展協會，全當成人生下半場志業。

兩個女兒還小的時候，紀易延非常重視親子關係。因為做魚貨生意的時間非朝九晚五，他常到女兒的小學當志工，還有校長問他有沒有工作？女兒長大後，紀易延和太太都到社區大學上課，他學歌仔戲、做志工，太太愛攝影 和唱歌。

紀太太罹患帕金森氏症，兩年前症狀更明顯，行動漸漸不若常人，得靠紀易延從旁照料。基隆社大校長蔡素貞說，紀易延是個暖男，照料妻子很多細節令人感動 。兩人有次參加社大活動到台南參訪，夫妻上台唱歌時，紀呵護太太的舉止，台下的人都看在眼裡，當時氣氛是歡愉的，但有人為此情景感動流淚。

紀易延說，與太太交往時就知道丈人是帕金森氏症患者，那時候心裡就有打算，既然相愛結婚，就是要照顧她。現在他把太太照顧好，可以省下很多人的麻煩。人生本來就有很多的苦，太太好像佛家說的「示現」，就在你旁邊讓你看到，能做的到的事，他就會盡量去做。