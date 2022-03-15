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名嘴轉身創作 林文義：腦袋還能思考就會繼續創作

記者／陳俊智
林文義今年滿70歲，笑稱「作家雖沒有退休金，但也沒有退休的一天」。（記者陳俊智／攝影）
林文義今年滿70歲，笑稱「作家雖沒有退休金，但也沒有退休的一天」。（記者陳俊智／攝影）

從報社副刊主編、立委國會辦公室主任、電視節目主持人到政論節目名嘴，人生閱歷豐富的林文義選擇在55歲退出螢光幕，執筆專心寫作，笑稱「作家沒有退休金，但也沒有退休的時間點，相當自由」，這樣浪漫性格及環境，創作出吳三連獎肯定的「遺事八帖」。

邁入70歲的林文義，18歲就立志成為漫畫家，直到漫畫家蔡志忠發現他的文學造詣超過藝術天分，建議往文學道路發展，才讓今天的台灣文壇多了不少散文作品。

林文義當過社會線記者，在東南亞動盪不安的年代赴第一線採訪。另外，他也曾在前立委施明德國會辦公室當主任，成為名嘴後一天最多跑6個通告。2007年林文義在節目中宣布不再上電視當評論，後一度想回到媒體，但想到55歲了，差不多是其他人準備退休的年紀，打消念頭，埋首創作。

林文義創作靈感來自觀察、想像及個人感受，堅持手寫記錄文字溫度。他不逼迫每天得寫多少字，但有時深夜埋首疾書，再抬起頭時已經天亮。他笑說少了每天截稿的壓力，更愛這種工作模式。除「遺事八帖」獲台灣文學獎圖書類散文金典獎和吳三連散文類文學獎，創作書籍多達60本，還有一本台灣歷史漫畫集「逆風之島」，他說，「只要腦袋還能思考，就會繼續創作下去。」

今年滿70歲，還有98歲老母親要照顧，他聽女兒建議搬來桃園，一家人好照應，也終於有新書房，三面書牆滿是珍藏，包括作家楊牧、諾貝爾文學獎得主高行健等人的簽名書，書桌旁的窗前還有一個小平台，讓他能夠歇息、沉思及尋找靈感。

退休金 東南亞 諾貝爾

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本次主題：港式美食

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