屢獲國際獎項 台灣「富雨洋傘」創新研發 撐大商機

富雨洋傘董事長周淑秋（左）與富雨洋傘創辦人林金順。（記者宋健生／攝影）

台灣百貨商場每年周年慶、購物節檔期贈送的雨傘或陽傘，是許多消費者最愛收到的贈品，但大部分人都不知道，這些雨傘、陽傘每三支就有一支是來自彰化秀水鄉金興村的富雨洋傘。

這家資本額僅1000萬元（台幣，下同，約35.5萬美元）、員工不到100人的工廠，每年生產超過200萬支傘品。富雨產品還獲選彰化十大伴手禮、MIT金選獎認證，包括渣打銀行、賓士汽車、日月潭 風景區管理處、台灣交響樂 團等，也都指定代工製造贈品傘，堪稱傘界隱形冠軍。

1981年代，全世界有60%的雨傘來自台灣，當時台灣有著雨傘王國的美譽，彰化縣因為聚集布料、五金與塑膠等材料生產商，更是這個王國的雨傘重鎮，享有「雨傘巢」的美名。

一對年輕夫妻也於1985年攜手投入這個產業，開設「祥蒼企業」，從此與雨傘結下不解之緣，他們正是富雨洋傘創辦人林金順與董事長周淑秋。

林金順很早就到傘骨廠工作，退伍後因緣際會，獲邀至印尼當地一名華僑的傘骨廠擔任工程師，也因此接觸到工廠經營管理。

林金順回台後成立祥蒼企業，從事傘骨製造、傘架表面處理。不過隨著台灣經濟起飛，愈來愈多雨傘廠為了降低成本移往中國，面對訂單流失及工資上漲壓力，林金順夫婦也被迫轉往中國深圳，成立傘骨公司「貝昌」。

1999年，兩人決定放棄在中國中國年營業額上億的傘骨工廠，回到彰化秀水老家陪伴雙親。這段期間，周淑秋全力投入社區活動，辦讀書會、帶特教班學生、輔導監獄受刑人，並為年輕創業家提供諮詢等，生活相當愜意。

隨著孩子漸漸長大，周淑秋又興起二度創業的想法。富雨洋傘於是在2006年成立，並與過去在中國合作過的台商，重新搭建起供應鏈，正式跨入雨傘的生產。

對於從生產傘骨起家的周淑秋來說，雨傘的傘布是一個新領域，她發現當時市面上充斥著99元、甚至59元的雨傘，而且傘布多有異味，不但印刷不好，驗貨時也常常出問題。

「我不想隨波逐流走進這塊紅海市場。」周淑秋憑藉過去累積的製傘經驗，好傘骨的選擇是他們的老本行，而傘布則採用經歐盟認證的台灣福懋傘布，公司更喊出終身保固維修服務，希望藉此開創一片藍海。不過，產品品質的確保，也代表售價會比一般產品貴。富雨創業初期，並不容易受到消費者青睞，公司營運一度面臨不小挑戰。

但周淑秋並沒有因此放棄自己的理念，她把握每次顧客上門或修傘的機會，與顧客聊天，了解需求。隨著雨傘一把一把的賣出去，產品耐用的品質及終身保固的承諾，逐步建立口碑。

富雨在新產品研發上也著墨甚多，周淑秋看到農夫工作時常因不喝水而中暑，於是研發出「披風背袋傘」，一方面遮陽，一方面也可以在背袋中裝水方便飲用；父母帶小朋友外出，睡在嬰兒車上不易辨識很危險，周淑秋又開發出「兒童LED發光傘」。

知道大家吃的不健康，富雨則推出「節氣養生傘」，傘面上標注24節氣，與各種配合的經絡調理、瑜伽及食療，讓民眾輕鬆獲得相關的養生之道。

傘界還有句名言：「把訂單下給富雨就可以回家安心睡覺了。」周淑秋說，富雨除了品質有保證，更重要的是生產速度快，交貨準確，客戶下單後，通常三天內可以看到樣品，一周內交貨。

富雨長期為國際品牌BMW、BENZ，以及台灣花博、台灣燈會等大型節慶活動進行客製傘開發生產。（記者宋健生／攝影）

周淑秋進一步為富雨產品賦予「F-Seasons」品牌，希望一年四季都能為每個人遮陽、擋雨。近幾年，富雨積極推動高值化轉型升級，2012年，富雨的「扇型車庫開運傘」入選彰化十大伴手禮，隔年在烏克蘭國際發明展中拿下銀牌獎；2015年產品獲得BSI英國標準協會碳足跡認證；2018年獲MIT金選獎認證。

也因為品牌知名度提升，富雨陸續受邀進駐台灣的義大世界、統一阪急夢時代、漢神巨蛋、新光三越、太平洋SOGO、三井Outlet、大江購物中心、家樂福等各大百貨商場，成為知名的雨傘品牌之一。

2018年，國立台灣交響樂團NTSO授權製作音樂紀念傘，2019年交通部觀光 局授權「喔熊」傘製作；日月潭國家風景區管理處也授權「日月潭八景經典紀念傘」製作，愈來愈多機關團體或企業選擇和富雨合作。

近兩年新冠疫情期間，富雨也積極推動電商業務，因為顧客在網路上的口碑相傳，富雨因此又增加了日本、香港及泰國等三個國外代理商，預期未來業績可再增加二成以上。

「我喜歡共榮共好的理念。」富雨洋傘董事長周淑秋出生於彰化秀水鄉秀水村，父親周連發曾當過村長及營造小包商，退休後又經營超商，由於在地方熱心公益，關心鄰里居民的生活，也讓周淑秋從小耳濡目染，在她身上彷彿看到父親的影子。

台中技術學院空專部國際貿易科畢業後，好學不倦的周淑秋，又進入中興大學EMBA企業領袖組就讀。目前，周淑秋也擔任彰化縣產業觀光發展促進協會理事長，創會會長是她老公林金順。

一個成功的企業家，不僅能獨善其身，更能將影響力向外發揮，一同帶動周遭產業共榮共好，周淑秋便是一個絕佳例子。許多認識周淑秋的人都說，周淑秋是個相當獨特的人，因為她對於在地產業發展的重視程度，甚至高於自己的主業富雨洋傘。

富雨洋傘的基地位於秀水鄉東南方的金興社區，這裡有「酪農之鄉」美譽，也是雨傘生產重鎮，更有許多農村、加工食品、製造等產業聚集。

因為不忍看到在地傳統產業不斷受到時代衝擊而步入淘汰的命運，2017年周淑秋和老公號召在地產業共同組成「彰化縣產業觀光發展促進協會」，期盼透過化零為整的方式，讓在地產業能走出不一樣的路。

2020年，周淑秋接棒擔任協會理事長，她用自家的傘工廠與祖厝空間，建構整合行銷平台，將食宿遊購行全面納入，打造令人驚豔的社區新面貌。

周淑秋說，在1980年代，秀水鄉番花路擁有許多世界級產業，包括全球每40個人就有一人撐著產自台灣的傘，每九個人就有一人穿著台灣製鞋子，這些都來自秀水，甚至還有80幾家成衣廠，顯示出在地傳產的盛行。

然而隨著產業凋零，協會特別鼓勵傳產二代、老師傅、地方媽媽們重新出發，甚至成立「真興安心小舖」，透過地方媽媽的巧手製作強調不甜、不加味精的美食與飲品，讓她們有平台能盡情發揮能力。