海底撈「最牛服務員」楊利娟 從月薪120變身家百億CEO

最牛服務員楊利娟接棒海底撈CEO。（取材自澎湃新聞）

靠「服務」到心坎裡，寫下中國餐飲傳奇的火鍋連鎖品牌「海底撈」，2月底發布財報預警：2021年將有最高達人民幣45億元的虧損，這意味自上市三年來的盈利將付諸東流。

海底撈創始人張勇在股東大會上坦承，「對趨勢判斷錯誤，選擇此時交棒給新管理者，也是最好時機。」

言猶在耳，海底撈3月1日宣布高層大換血！張勇卸任CEO ，交棒老將楊利娟。同時新任命兩位COO：李瑜出任海底撈中國地區首席運營官，王金平 出任港澳台及海外地區首席運營官。

新上任的海底撈CEO楊利娟，今年43歲，在海底撈任職已經27年。楊利娟15歲就學開始打工分擔家中債務，隔年1995年楊利娟到四川簡陽海底撈進店當服務員，沒想到債主上門逼債，張勇聽說了楊利娟的處境，拿出人民幣800元幫她解圍。楊利娟感念「從此，我就把海底撈當家了，誰要損害公司的利益，我敢跟誰拼命！」

當年，海底撈正計畫走出四川、開拓全中國市場，楊利娟成了海底撈西安開店的前鋒，從最基層月薪人民幣百元的服務員、領班、店經理，幾乎每半年升一級，破格19歲升上店長，被稱為海底撈最牛服務員。

楊利娟一步步向上爬，堪稱是草根逆襲的奮鬥史，在海底撈工作雖然服務最貼心到位，然而遇事也要不怕威脅勇於面對，1999年21歲的楊利娟就曾帶領員工半夜與60多個手持器械的鬧事者對峙，最終化險為夷。

在海底撈27年，楊利娟從服務員，當到海底撈國際控股董事、副首席執行官兼首席運營官。

2021年1月「胡潤中國職業經理人榜」楊利娟以身家125億元進榜；5月再以人民幣160億元的財富進入「2021胡潤全球白手起家女富豪榜」前50名。接棒張勇，升任市值人民幣千億的海底撈CEO後，據公告，楊利娟持有海底撈1.797億股，年度董事報酬為人民幣150萬元，首席執行官年度薪酬為人民幣270萬元，身家更上一層樓。只是，攀上高峰的海底撈，也陷入發展的泥淖，2021年海底撈關停300餘家店，預計淨虧約人民幣38億~45億元。

創始人張勇毅然交棒，而人事變動公告顯示，張勇將繼續擔任董事會主席及執行董事，帶領海底撈控股董事會及高級管理團隊共同領導及監督集團的運營，制定集團的長期戰略。

而接任CEO的楊利娟則負責監督集團的管理及戰略發展，並繼續負責「啄木鳥計畫」的落實與推進。

「啄木鳥計畫」正是海底撈斷臂自救的主要措施。計劃內容包括持續關注經營業績不佳的門店採取相應改善措施、重建並強化集團部分職能部門，並恢復大區管理體系和適時收縮集團的業務擴張計劃，平均翻台率大於4次/天才繼續新開門店。