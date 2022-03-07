中國自駕車靈魂人物蘇箐 棄華為奔向大眾

蘇箐傳將接掌大眾在中國設立的自動駕駛首席技術長（CTO）。(取材自虎嗅網)

遭美國科技制裁的華為 ，求自保又有新進展，繼剝離平價手機品牌榮耀後，傳出將再出售自動駕駛部門。

德國媒體《經理人雜誌》2月18日率先披露，德國大眾汽車 集團（福斯，VW）正與華為展開談判，計畫數十億歐元收購自動駕駛部門。

陸媒界面新聞報導，雙方的確在洽談當中。大致的合作形式是，雙方成立合資公司，由大眾出資並控股，而華為提供技術，成為大眾的tier1（一級供應商）。「相當華為把自動駕駛業務賣給了大眾，價格約在人民幣100億左右。」

報導引述知情人士表示，今年1月從華為離職的智能駕駛產品線總裁蘇箐，將接掌大眾在中國設立的自動駕駛首席技術長（CTO）一職，並帶走400-500人團隊一起加入大眾。且據第一財經報導，不少華為自動駕駛產品線的員工都收到內部轉崗約談。

虎嗅網報導，有消息人士透露，其實蘇箐掌舵大眾自動駕駛部門，也算是華為的一項對外交易，「跟榮耀和X86有一些相似之處，但不全是。」分析指，蘇箐為頂級技術專家，且具備一定領導力與戰鬥力的老將，蘇箐團隊更像是華為求生存而布局的籌碼。

業內公認為直白、敢言的蘇箐原本是華為車BU ADS智能駕駛產品線總裁，2021年7月因為言論引發爭議，被華為董事長任正非簽署免職令，同時進入內部預備隊「看管」待命。今年1月蘇箐從華為離職。

備受任正非愛才、惜才的蘇箐， 2004年12月華為海思成立時，擔任終端首席架構師，先後領導開發華為達芬奇AI晶片 架構，這也成為之後麒麟晶片的架構。蘇箐之後轉任華為智能駕駛產品部部長的技術專家。

蘇箐引發爭議的言論，是他針對提及特斯拉事故，稱當機器和人類共生，就一定會造成事故率，「講難聽點就是殺人」。

除此之外，甚麼話都敢講的蘇箐，還發表過「所有以Robotaxi為商業目標的公司，都得完蛋。」暗批百度的自動駕駛出租車，也說過「在未來的100年內，機器的智商都不會超過人類，而完全自動駕駛在這輩子也很難實現。華為將盡量讓這個行業平穩度過未來5年的危險期，不然華為就可能是歷史的罪人。」

大眾華為擬成立合資公司，可望很快大勢底定。其實，華為與大眾的合作早有跡象，去年7月華為與大眾聯合發布「全棧一體化仿真平台」解決方案，為汽車行業的首個規模應用。