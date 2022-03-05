方文琳50歲開始運動 「跑」出不一樣人生

方文琳（中）曾挑戰全馬。（取材自臉書）

56歲的女星方文琳，凍齡顏值和好身材，讓她成為演藝圈美魔女代表之一，人生的後半段，她靠跑步運動克服暈眩、擊敗更年期，早在幾年前就已征服42公里全程馬拉松，並設定60歲還要再跑一次全馬。而何以能持之以恆勤跑不倦，她說：「我有不能放棄的理由。」

小時候的方文琳不算有運動天分，參加過跳繩比賽，也曾在「不得已」情況下被選為接力賽選手，但常體力不支，快接棒時就暈倒，以至於長大後、踏入演藝圈，自認偏瘦的體態不太需要運動，唯一會的游泳 ，還是因拍戲需要才學會。

對抗更年期 初期繞著家裡跑

步入中年後，方文琳因和媽媽、兩個女兒同住，「大概是50歲時吧，可能因為更年期前後、工作不順利，每天待在家，面對老小，一家子都是女人，情緒特別多，要承受老的小的，我卡在中間，真的快爆炸了」，為了有獨處空間，也排解更年期困擾，她在哥哥和弟弟建議下，開啟運動之旅。

萬事起頭難，方文琳認為既然難跨出家門，不如從家裡開始，「以前家裡還沒裝潢前是長型的，所以我就繞著家裡跑，一圈、兩圈，可以跑到2公里」，直到可以到戶外跑步，她笑說：「在家裡和到戶外跑，完全是不同境界」，「在家裡可以跑2公里，到家附近的北藝大操場跑，跑兩圈（400公尺），竟然就跑不下去了」，後來找對運動方法，走路到北藝大跑個10公里再走回家，一來一回3小時，成了她最佳獨處時間。

摸索吃苦頭 使錯力變黑趾甲

因為希望獨處，方文琳沒找教練、也不到健身 房，全靠自己摸索，她透露：「很奇怪，我只要一碰到運動器材，無論是踩飛輪、上跑步機，沒兩下就頭暈」，最嚴重一次是騎腳踏車走山路，下坡衝太猛，「回到家就趴在馬桶吐個半死」，因此她從不到健身房，而是選擇到戶外環境運動，但也因為獨自摸索，為此吃了不少苦頭。

方文琳曾因跑步姿勢錯誤及穿錯鞋，得了肌腱炎，也曾因跑山路跑出「黑趾甲」，「我嚇到了，怎會有黑趾甲？後來因要參加彰化田中馬，主辦方請教練訓練，才知道是自己使錯力。」

創佛系跑步 放空情緒輕鬆跑

其實，方文琳的路跑人生，不單單是為了自己，2019年底，她首度挑戰42公里全馬賽事，就是為了已離世的大弟而跑，當初弟弟設下目標5小時30分完賽，卻來不及完成，她為完成弟弟遺願參加田中馬，最後成功在預定時間內跑回終點，得知成績的那一刻，她立刻大哭。

路跑這條路，方文琳也曾想放棄，「很多人跑不下去，多半是覺得跑步太無聊，又很喘」，她也有過停滯期，直到有目標、找到方法，自創「佛系跑步」：「吐氣時『阿彌』、吸氣就『陀佛』」，藉此調整節奏，腦袋裡也無需想東想西，「現在完全不用想，很輕鬆就達成，一跑就是10公里。」

看別人堅持 自己更不能放棄

她習慣去的北藝大操場，經常可見令人動容的畫面，一對老夫妻天天報到，她看著因車禍 不良於行的妻子，在老公陪伴下，從需要攙扶到靠助行器一步步慢慢走，「還有一個人，不知什麼原因，小腿肉被削到見骨，但他從不掩飾，依然不斷地跑，我跑在後面，看到人家這樣都還這麼努力，想想自己，我有什麼理由放棄！」