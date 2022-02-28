葉俊榮教授養心養身 一次膝傷騎出二次人生

葉俊榮很享受騎單車帶來的身心愉悅。（記者侯永全／攝影）

2021年11月14日，台灣大學法律講座教授葉俊榮在臉書上記錄騎單車周年：多了一些積極，多了幾分健康，也多很多快樂。葉俊榮的單車歷程，讓人讚嘆，背後更有著勵志又暖心的故事。

綠手指的葉俊榮，家裡庭院栽種許多青菜，他常親手為家人準備愛的早餐。（取材自臉書）

打球傷膝 歷經復健與復發

從小就愛運動的葉俊榮，很早就認為學術工作者需先有強大的健康身心，不管是年輕時打球、慢跑，到近20年來不間斷的晨泳，即使在忙碌的內政部長任內，仍維持每天上午6點半至7點半的運動時間；有次周末趁公務行程空檔，跟友人打了場網球，膝蓋受傷，接下來只見他拄著拐杖到立法院備詢、到各地跑行程。

葉俊榮說，很多人經歷過的膝蓋問題，醫治、復健、好又復發，他都沒漏掉，有段時間，上下樓梯都感到疼痛，當時周邊很多人對葉俊榮最常說的是：「老化嘛。」

自幼就愛運動的台大法律系講座教授葉俊榮說，游泳與騎單車已成為生活日常。（記者侯永全／攝影）

重整身體 訓練肌力成日常

作為學術工作者，葉俊榮不只看表面徵兆、更會想辦法去理解背後原因。面對膝蓋問題，他也持同樣態度，更成為他生活中自我覺醒與改造的契機。

想到還要用雙腳行走各地、還有許多對社會的承諾待完成，葉俊榮積極透過物理治療師、運動教練等協助，讓他了解，表面看似膝蓋有狀況，實際是股四頭肌、髖骨等太過操勞發出警訊。

葉俊榮結合復健、運動與生活，每天晨泳外，更透過深蹲、瑜伽訓練核心肌力。加入車隊前半年，剛好為身體結構重整努力。

新手環島 鐵馬輕騎大小金

2020年11月，內政部的老朋友邀葉俊榮到金門參加單車活動。太太擔心他膝蓋舊傷復發，還頻叮嚀同行的朋友，不要讓他騎太久。

當時是新手的葉俊榮，就在國家公園管理處前廣場，學習調整坐墊高度、上下坡如何換檔；隔天在同事的帶領下，完成百公里的大、小金門環島單車行。

葉俊榮笑說，老同事們或許覺得他還算「可造之材」，邀他加入車隊，在台灣第一次就騎著同事的小摺到桃園龍潭三坑老街，沿途看廟、看老街，看到跟過往開車不一樣的風土人情，帶給他更貼近土地的意外收穫。

車友相伴 享受挑戰更壯肌

跟著老同事的車隊，葉俊榮逐步挑戰不同路線，從風櫃嘴、如來神掌、到騎上公路之巔的武嶺。葉俊榮還記得許多旅程中的諸多感受。

跟著營建署老同事的車隊繞行台灣各地，讓葉俊榮看到不同以往的風景。（取材自臉書）

談起騎單車周年，葉俊榮不時提到「因緣際會」。因為腳傷重新認識身體，傷後的復健，有助後來騎單車，騎單車則讓他肌力更好。

葉俊榮加入單車車隊南征北討，一年成效讓許多親友欣羨又佩服，他多次強調，對自己健康負責是現代公民責任，維持健康，更是愛家人的具體負責任行為；不管是一個人單車之旅或跟著車隊四處趴趴走，先與家人做好溝通、取得支持，更是必須。

葉俊榮說，原本因為膝蓋受過傷的關係，外出騎車，太太柯麗鈴難免擔心；他在老同事引導下加入單車行後，感受到騎單車的快樂，且對身體的幫助，自然要先化解另一半的擔憂，讓她放心。另一方面，車隊行程通常在周六，葉俊榮也跟家人溝通，把家聚改為周日。

對於運動健身，葉俊榮建議，尋找指導跟支援，「腳踏實地」一步步往前，不要有壓力，讓運動成為生活的一部分。

騎單車另一項因緣際會的收穫，則跟疫情 有關。

去年5月疫情三級警戒，游泳池關閉，讓葉俊榮每天的晨泳受阻，於是他改騎單車，常天剛亮就騎上單車繞行大台北，三峽、社子島、深坑、烏來、碧潭邊都可見他騎車身影。

他觀察發現，許多民眾一早戴著口罩 出門運動，即使在人煙稀少的山路，多數民眾仍是戴著口罩。

疫情前的葉俊榮每年因演講、教學或參加國際學術會議等大約要出國10次，疫情雖然關閉國境，但他的學術研究卻沒有中斷，面對許多視訊的國際會議、各國對台灣防疫 的好奇，葉俊榮因為騎單車在各地第一手觀察，發現台灣防疫成功，一大原因來自民眾的自覺與配合，而不是透過高壓政策。他說，多數民眾不希望自己成為破口，他還完成一篇跟台灣防疫有關的論文。

把騎單車跟運動、復健結合為日常生活，甚至連學術研究都受益，如今的葉俊榮，有時寫文章寫累了，就騎車出門「飆一飆」，就如同他喜歡高強度間歇訓練（HIIT），奮力騎上高峰後，輕鬆滑下坡，雖然滿身大汗，但身心愉悅。