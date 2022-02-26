萬通食品第二代許金諺 鳳梨酥王邁向吐司職人

萬通食品廠二代接班人許金諺。（本報資料照片）

隱身在內湖民權東路六段的巷子裡，一間名為「Lilian’s Bakery力尹手匠烘焙」的吐司店，去（2021）年12月開幕時，卻能邀請世界冠軍麵包師傅吳寶春、統一集團烘焙總監文世成、有烤箱界「勞斯萊斯」美名的中部電機總經理黃正仲、烘焙器具龍頭三能-KY第二代、行銷總監張志豪等各烘焙領域高手，為了這家店，而齊聚一堂，這間烘焙店到底有何來頭？

Lilian’s Bakery是全台最大鳳梨酥代工廠-萬通食品第二代許金諺創立，萬通食品曾在14天內成為全聯阪急麵包委託代烤廠，它也曾經是吳寶春、陳耀訓蛋黃酥等冠軍烘焙品的幕後代工廠。業界形容，「全台每四顆鳳梨酥，就有一顆出自萬通食品。」

鳳梨酥，曾經是日本 客、陸客最愛的伴手禮，萬通食品在營運高峰時，一年營收上看2、3億元，就連免稅店昇恆昌、采盟、黑橋牌都請它代工，但是這兩年疫情 重創烘焙業，少了觀光 客光環，獨靠內需，讓全台鳳梨酥市場頓時黯淡不少。

萬通食品二代接班人許金諺說，他的父親許茂煌會成立鳳梨酥代工廠，完全是半路出家，原本只是入股食品廠，後來卻接手經營，在40多歲才創業，公司取名為「萬通」食品，是許茂煌感念創業時幫忙融資的銀行，因此改名萬通，成為全台第一家專門生產鳳梨酥的代工廠商，切入較少人經營的觀光產業。

「會選鳳梨酥，是因為擺放效期最長，不像太陽餅、老婆餅或是滷肉餅，三至五天內不吃就會壞掉，鳳梨酥最長可以放一個月。」許金諺說。

許金諺回憶，他18歲時，父親許茂煌常會騎車到處陌生拜訪，請廠商試吃鳳梨酥，沒想到誤打誤撞，拿下當時機場免稅店－大榕的訂單，成為萬通食品當時最大客戶，當時台灣觀光客以日本客人為主。

其實，要拿到大榕的單，一開始並不順利，許茂煌每天拿鳳梨酥請大榕公司內部的人試吃，可是每天產品都被丟在旁邊，無人理會，直到有一天，有一個人叫住許茂煌，問他來公司要做什麼，「我爸說他是做鳳梨酥的，希望爭取大榕訂單，那人就說『拿來我吃吃看』，吃完以後，立刻把採購叫過來，說這鳳梨酥好吃，怎不賣？原來那個人，是大榕免稅店的老闆。」

觸角大延伸 多元經營

後來大榕免稅店在1999年退場，由昇恆昌和采盟接手，2008年開放陸客來台觀光，開啟整整快十年的鳳梨酥榮景，直到2018年起開始限縮陸客來台。

以牛軋糖起家，也販售鳳梨酥的大黑松小倆口總經理邱義榮就很有感。他說，鳳梨酥市場以往是靠國外觀光客，尤其是陸客，撐起一片天，這兩年因疫情僅能內銷，衰退嚴重，「打個比方，以前賣十盒，現在可能連四盒，甚至賣三盒都沒有，市場少了一半以上。」

不過，雖然遭遇陸客限縮來台，當時萬通食品不光代工鳳梨酥，也已將觸角向外延伸，順利接下台北文華東方酒店的餅乾代工，以及台中知名景點「宮原眼科」部分產品訂單，甚至還有餐廳的提拉米蘇蛋糕，公司產品開始多元化發展。

萬通食品做吐司品牌，希望今年能多開一些店鋪。（本報資料照片）

在疫情重創烘焙業之際，許金諺以女兒英文名為名，打造烘焙品牌「Lilian’s Bakery力尹手匠烘焙」，去年12月25日進駐東湖社區，主打這兩年最夯的吐司，有別於市售常見的單片或半條吐司，以兩片為一包特殊包裝，搶攻小資族能快速攜帶食用、不怕量多吃不完的設計。

品質超講究 提高回購率

他說，台灣人最愛買的日本伴手禮東京香蕉（TOKYO BANANA）調查發現，如果幫產品打分數，三分以下，回購率僅25%，但三分以上至四分，約回購率達一倍，為50%，五分以上更高，所以為了要求品質，他現在也列出五分制，每天師傅們都得把15種口味試吃完畢，達到四分，才能出貨。

為走品牌路，今年許金諺將全力攻吐司銷售，他也把汐止烘焙教室轉型為吐司研發中心，將五種麵糰研發出15個口味，跟一般麵包店用一個甜麵糰做全部麵包口感和風味不同，希望將這家店打造為吐司職人專門店，並持續在台北插旗，再開六到九家。

全台最大鳳梨酥代工廠-萬通食品二代許金諺，在接受採訪拍照時，特別換上他在英國藍帶學院拿到的「星星」廚師服，他說，自己從小就是當學徒，後來父親送他到英國藍帶學院，當時他一句英文都不會說。

許金諺說，14年前藍帶初階課程上完後，他想了解歐洲的烘培教學，與亞洲有什麼差異，之後進一步調整亞洲烘培教學的模式。

為走品牌路，許金諺將全力攻吐司銷售，吐司研發中心將五種麵糰研發出15個口味。（本報資料照片）

許金諺說，他去藍帶上課，覺得台灣烘焙教室師資參次不齊，因此，他希望讓大家來上課很舒服，是享受。「我自己固定來這邊開課，做完麵包，一人兩顆，吐司一條。」我們做的是細節，請七個員工做這件事，連好市多採購都來上課。

萬通食品創業一路以來訂單滿手，沒想到會在前（2020）年碰上最大危機－新冠肺炎疫情，觀光客迅速歸零，機場沒人，許金諺為了照顧員工生計，發現疫情期間，全聯通路受到影響最小。

走自己的品牌路 自負盈虧

「我們公司所有客戶都跟觀光有關，疫情一來，觀光成為海嘯第一排，我們一定要讓員工有工作做，不然這群人怎麼養家？」於是，他主動找上超市龍頭全聯阪急麵包的主管，希望作為代烤協力廠，在短短14天內，讓全聯阪急麵包點頭合作，直到去年底結束。

他透露，全聯會選擇萬通，是因為工廠夠大，一天可代烤一萬顆麵包，「那不是一般工廠有辦法供應的量」，並以供應汐止、南港、宜蘭、花蓮共85間全聯門市。

與全聯這兩年的合作，許金諺說，以前做鳳梨酥量化很簡單，現在做麵包，才知道麵包製作流程SOP，和做鳳梨酥或伴手禮完全不同，鳳梨酥可直接用機器製作，但麵包牽涉到麵糰怎麼退冰，以及安排生產流程，加入手工等，都讓他學了一課。

跟全聯合作結束後，許金諺體認到，必須開始走自己的品牌路，因為店掌握在自己手上，產品賣得如何，可自負盈虧，「代工的時候，產品好，都歸於品牌方，但產品不好，就是我們代工廠的責任，所以不如開始做品牌。」

因此，許金諺決定以女兒的名字，開創烘焙品牌「Lilian’s Bakery力尹手匠烘焙」，12月進駐台北東湖社區，在疫情期間逆風展店，研發南瓜乳酪、蔓越莓核桃等創新搭配，每天都賣出好成績。

萬通食品第二代許金諺分析，因為代工客戶十分多元，曾經是冠軍麵包師傅吳寶春、陳耀訓都是萬通食品的策略夥伴，可說是國內冠軍麵包的推手之一。他說，可以讓吳寶春青睞，就是因為萬通食品會與冠軍師傅共同開發商品，不但要讓烘焙職人們覺得好吃，還要用師傅們的口味和手法，讓客人接受。

許金諺說，他會認識冠軍麵包師傅吳寶春，是因他在汐止開設專業烘焙學院，疫情尚未爆發前，每兩個月都有來自不同國家，包括中國大陸港澳團、泰國團、新馬團等各國烘焙師傅來上課，他們都是在海外參與烘焙業或是擁有工作室，特別來台取經。

大家都希望上知名烘焙大師的課，所以他邀請吳寶春、同樣是世界冠軍麵包師傅陳永信等人來上課，也因此接下冠軍麵包師傅的代工大單。

「寶春師傅先前的鳳梨酥、鳳凰酥，還有中秋禮盒，都交給我們做，我們會設定新品提案，師傅自己想吃什麼，我們也可以幫忙研發製作，不過現在師傅在高雄已經有工廠，就沒有再繼續合作。」許金諺說。

另外，也因和原物料商熟識，萬通食品更了解價格走勢。近期原物料漲勢凶猛，許金諺說，前陣子奶油缺貨，所以必須找替代品，「只要花錢，能買得到替代品就沒關係，成本我們會自己吸收。」許金諺表示，為了讓風味接近原先商品，即使用價格比較高的替代奶油，才能維持品質，是必要之舉。

他說，會投入做吐司品牌，也是因為工廠開銷固定，經營一間吐司店跟經營六間吐司店差不多，只差在原物料，所以他希望今年能多開一些店鋪，就能控制原物料價格，讓商品不用漲價。