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71歲老董林秋霖 赴陸30年 自豪為北京冬奧製滑雪服

中國新聞組／綜合報導
宏星製衣廠董事長林秋霖，是最早一批到廣東惠州發展的台商之一，他創辦的製衣廠成為北京冬奧會滑雪服生產商。（中新社）
宏星製衣廠董事長林秋霖，是最早一批到廣東惠州發展的台商之一，他創辦的製衣廠成為北京冬奧會滑雪服生產商。（中新社）

今年71歲的林秋霖，是最早一批到廣東惠州發展的台商之一，他在中國扎根三十餘載，從事服裝生產至今已有47年。年過七旬，林秋霖依然精神矍鑠。最令他感到自豪的，是他創辦的製衣廠成為北京冬奧滑雪賽事服生產商。

中新社報導，「二十幾年前我們就開始做工藝複雜的滑雪服，之前我們出口的一件衣服有400多道工序，冬奧會服總共有382道工序，我們的技術團隊可以很快上手適應。」林秋霖說。

林秋霖從小家境貧寒，17歲開始步入社會，從裁剪工做起，在服裝行業打拚近50年。1991年，林秋霖回到祖籍地梅州五華後，決定在惠州投資建廠，租了一棟廠房，創辦惠州市宏星塑膠工業有限公司（以下簡稱「宏星製衣廠」），從做了17年的老本行外銷雨衣起步。

辦廠之初，林秋霖從台灣帶來一批技術熟練的工人，培訓員工，並開始製作衝鋒衣、航海衣和滑雪服等國內外高端品牌系列產品。憑藉多年技術經驗，在林秋霖的帶領下，宏星製衣廠的生意越做越大，並成功在中國幾萬家生產廠家中脫穎而出，成為北京2022年冬奧會和冬殘奧會制服裝備的生產廠家，共承擔5萬餘套戶外功能外套、功能運動褲的成衣生產任務。

「冬奧服裝用了兩年時間修改了45次，到最後原料確定只剩下3個月。為了能夠如期交貨，工人克服困難，加班加點生產，他們都沒有怨言，我也很感動。」林秋霖說。

宏星製衣廠副總經理張新培表示，製作冬奧會服裝，最難的是定位裁剪。衣服上圖案分幾片展示，每一片都是對位的，要根據定位去裁剪，保證尺寸和高度完全一致。面料上噴繪的山峰、萬里長城等圖案，不能有墨點瑕疵。

林秋霖表示，當初做滑雪服的時候，沒想到中國中國參與冰雪運動的人口超過3億，以前全部做國外的訂單，從2008年開始慢慢轉回中國中國國內，市場份額現在有60%。

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