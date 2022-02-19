差點失學的農村女孩 鄒碧鑾50歲念碩士 還當上講師

鄒碧鑾推廣自然農法，用小農的方式生產土肉桂純露等養生產品。 （記者林宛諭／攝影）

彰化縣田中鎮「279順福天然農場」負責人鄒碧鑾，曾是連國中都讀不起的農村女孩，中年卻從賣衣轉業成農民，開始學芳療，50歲時念研究所，還當上大學講師。她說，自己求學之路特別波折，不斷學習讓她拓展了想都想不到的視野。

鄒碧鑾（左）與丈夫陳耀南（右）守著「279順福天然農場」，在農場一隅舖上坐墊，就可享受一日悠閒。（記者林宛諭／攝影）

鄒碧鑾多年前因務農的公公年紀大了，只好跟隨公務員丈夫陳耀南回田中老家，先當起假日農夫幫忙，她說，自己是農家子弟，從小務農做到怕，當初結婚時，婆婆也是再三跟她娘家說不會讓她務農，她才敢嫁。

小時候家裡窮，鄒碧鑾國小畢業就去工廠當女工，但她每天哭，哭了一年，父母沒辦法只好再讓她去念書。國中畢業，她雖考上新竹女中，但父母以沒考上公費師院生為由，不讓她升學 ，鄒碧鑾只好去百貨公司當櫃姐，但一年內換了好幾個工作，父母只好再讓她去念書。

鄒碧鑾（左）現在的重心是與丈夫陳耀南（右）守著「279順福天然農場」，推廣自然農業與養生療癒觀念。（記者林宛諭／攝影）

彰化高商畢業後，她當過會計、代課老師、賣衣服，40歲那年，受中國低價衣服競爭，只好轉業，才發現連當洗碗工、餐廳服務生都沒人要，眼見徵人啟事都要40歲以下，只好回夫家當農民。一開始種山蘇失敗，再去農會上組合盆栽等園藝課程，考了園藝技士，就到社區、社大、社團教組合盆栽、植物多元應用等課程。

一次課程中，她接觸到芳療學校校長，校長邀她學芳療，一問學費要3萬元，前前後後想了3年，才下決心報名3萬元的芳療課程，取得美國芳療執照後，跟著芳療協會到澳洲 、英、法、印度、中國去看農場、精油工廠，不僅讓她眼界大開，也拓展了教學領域。

鄒碧鑾（右）與丈夫陳耀南（左）守著「279順福天然農場」，推廣自然農法，也提供植物芳療休閒遊程。（記者林宛諭／攝影）

取得芳療師執照後，她也在公立醫院當園藝治療師、芳療師，運用在失智 老人、重症、安寧病房病人。

50歲時，鄒碧鑾又決定讀碩士，擔心程度跟不上，先上先修班，修了12學分，才敢考碩士班。由於讀的是休閒管理一般生，壓力大、課業重，還要學統計做量表，讀到快憂鬱症，她笑說，幸好有驚無險讀完碩士，不久就被學校聘為講師，教授休閒療癒課程。

現在鄒碧鑾的重心是與丈夫守著2公頃的自然農場，不使用農藥，照顧近2千株台灣土肉桂、洛神、檸檬、伊蘭等植物，也接受遊客預約「芳療旅遊」，讓遊客體驗DIY提煉土肉桂純露及精油，還有鄉村廚房教大家曬檸檬乾、做花草茶。

「要做自己喜歡、有興趣的事。」原本討厭務農的鄒碧鑾，如今「落葉歸根」，當起不一樣的農夫，享受農村生活。她說，一路走來邊學邊教，拓展視野，也自利利人，退休生活不要只是和人泡茶、無所事事，可以做回饋大地的勞動，更有意義。