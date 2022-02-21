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改編辦案經歷入畫 蔡宗霖「被警察耽誤的漫畫家」

記者林保光／高雄報導
蔡宗霖在平板電腦專注作畫。（圖：蔡宗霖提供）
蔡宗霖在平板電腦專注作畫。（圖：蔡宗霖提供）

韓國動作喜劇電影「大畫特務」，描寫一名探員「詐死」脫身，實現他當網路漫畫家的夢想。高雄市警局三民二分局偵查隊退休小隊長蔡宗霖，退休後也重拾畫筆，改編辦案經歷融入劇情，準備出版。老友見到他部分畫頁，稱他是「被警察耽誤的漫畫家」，宛如台版大畫特務。

蔡宗霖從小愛上漫畫，原本想和同學一起到日本學漫畫，但因父親任警，早年薪資不高，他放棄漫畫投考警察學校，曾服務保三警察總隊及高雄市警察局，從警32年，功績不少。

退休偵查小隊長蔡宗霖重拾畫筆，構思當年辦案經歷，改編成漫畫劇情。（記者林保光／攝...
退休偵查小隊長蔡宗霖重拾畫筆，構思當年辦案經歷，改編成漫畫劇情。（記者林保光／攝影）

近7年前，他50歲退休，轉到保全公司任職，閒來以平板電腦畫畫汽、機車，無意間，看到日本「後宮崎世代旗手」動漫導演新海誠，以東京實景當劇景，讓自認是高雄人的他，也想以高雄實景畫漫畫。

蔡宗霖2年前發現平板電腦的免費繪圖功能，整合畫漫畫工具，覺得相當實用，決定將想法付諸行動，重拾畫筆，構思當年辦案經歷，改編成漫畫劇情。

退休偵查小隊長蔡宗霖因作畫早現白內障，為完成未竟漫畫，常戴墨鏡保護雙眼。（圖：蔡...
退休偵查小隊長蔡宗霖因作畫早現白內障，為完成未竟漫畫，常戴墨鏡保護雙眼。（圖：蔡宗霖提供）

蔡宗霖任職警界，少話多做事，當年在三民二警分局偵查隊專案小組10年，警界讚他，「到三民二偵查隊當隊長，可以躺著幹」，但他也曾經歷許多不平，還險些捲入檢、調人員栽槍案。他直言，選擇退休，也是看不慣一些「黑暗面」，想透過畫筆，畫出司法、警、調的真實故事。

蔡宗霖原預估畫上120頁就出版，但這一動筆就讓他停不下來，他將部分畫頁貼上臉書，老友都很期待他的網路漫畫或畫冊趕緊出版。

蔡宗霖學日本動漫導演新海誠，自認是高雄人，也以高雄實景入畫。（上圖／蔡宗霖提供，...
蔡宗霖學日本動漫導演新海誠，自認是高雄人，也以高雄實景入畫。（上圖／蔡宗霖提供，下圖／擷自Google maps）

「免錢的最貴。」他感嘆，畫到126頁時，免費的繪圖軟體突然要求雲端儲存須收費，126頁畫作全被限制存取，令他萬念俱灰，幸好在職時就養成備份習慣，無奈帳號被鎖，無法再繼續作畫，只好付費重新申請帳號，繼續未竟的畫作，如今已畫到140多頁，

可是，身體難以負荷，蔡宗霖因作畫，早早就受白內障之苦，只好自我限制1天只利用下午、晚間各畫2小時，他說，「不要再給身體搞出另種負擔，不然眼睛報銷了，什麼都沒了」。

警察 退休 日本

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