太極拳「幫主」監委賴鼎銘超前部署老年身心

監委賴鼎銘（左）曾任兩所大學校長，是學界知名太極拳高手。（圖：賴鼎銘提供）

周日下午，台大文學院門口總聚集一群太極拳友，有老有少，所謂陰陽動靜和諧，正體現在這群學員的組成上。裡頭一位帶頭大哥被眾人笑稱「幫主」，但這位幫主長相斯文，和江湖味絲毫沾不上邊，他是66歲監察委員賴鼎銘，曾任兩所大學校長，如今退而不休，持續關注人權與媒體改革，更是學界知名太極拳高手。

接觸太極拳的起點，需回到36年前。雲林農家子弟賴鼎銘正值壯年，苦讀拚上公費留學名額，準備出國大展身手，豈知為遠行做了健康檢查，竟診斷出黑色素瘤，那是皮膚癌中最危險的一種。心懷壯志的青年被迫停下腳步，「整個生日都在醫院裡度過」。生死門前走一遭的經驗，也從此改變賴鼎銘的人生觀，開始接觸國術、養生、讀經，求道至今。

賴鼎銘（前）曾指導師生打太極拳。（圖：世新提供）

身體力行 理解自我需求

「我看過很多老師剛退休 ，生活突然閒下來，還沒找到新的動力，短短幾年迅速衰弱，突然就走了。」眼見前車之鑑，又因為年少經驗影響，賴鼎銘早早超前部署，待退階段便開始規畫老年生活。

賴鼎銘認為，追求「獨立自在」之前，得先理解自我需求。他舉例，享受美食和旅遊要花錢，就得認真儲蓄；若想買塊地下田，或投入運動，則要維持心肺與肌力，每種興趣，都有不同的基礎。

「子曰，七十而從心所欲，其實這很困難，你必須先讓身心達成平衡。」賴鼎銘強調，退休人士得體認侷限，知道自己還能做到什麼，才能實現「隨心所欲不逾矩」。

一輩子從事教職，賴鼎銘深感「台灣的教育 只重視專業知識，忽略心靈」。他形容，吸收與掌握知識，靠腦袋與背誦；但談到養生，不論拳譜記得多滾瓜爛熟，仍必須靠身體力行。

持續學習 退休充滿活力

在半退休生活中，賴鼎銘的滿足感就來自參透哲理。除了練太極，他也打縱鶴拳、讀易筋經。每融會貫通，悟出一層新境界，便覺人生簡單而充實。他認為，「自我實現與持續學習，兩種退休力其實相關聯」，找到能令自己投注熱情的事情，這和年輕時胸懷壯志，夢想買房買車不同，「只是小確幸也沒關係，如果我人生的頂點已到，那就在有限範圍裡做到最好。」

受到疫情 影響，賴鼎銘參加了十幾年的太極拳班被迫暫停三個月，待解封後，許多同學都成了「中輟生」。他靠著LINE群組關心同好，有老人家仍擔心群聚，更多人是「被迫改變習慣」後，找不回從前的動力。

內外兼修 主動幫助同輩

「不只做好自己，我也想把這些緣分顧好。」賴鼎銘感嘆，各種社團、老後教育是維持退休族心智健康的重要場域，既然他仍行有餘力，就得主動幫助有需要的高齡者們。

現在賴鼎銘仍維持每天一早打拳、走九千步的生活習慣，每周日下午還會帶頭開班，讓不方便早起的拳友出門走走，更意外吸引一批年輕人加入。簡單，卻帶給他無比滿足，賴鼎銘如此定義自己的退休人生：「生命無常呼吸間，有限光陰當愛惜。」