為故鄉「開藥方」 82歲台灣藥師投身社區改造30年

土庫新庄社區發展協會總幹事張弘偕同妻子黃鶴珠投入社造30年，打造老人快樂學習園地，翻轉故鄉，獲獎連連。（記者蔡維斌／攝影）

不忍故鄉淪為「賭鄉毒里」，老人健康沒人顧，雲林縣土庫鎮新庄里50歲旅外藥師張弘一頭栽進社造，如今已高齡82歲仍為社區奮力不懈，不僅拿下200多個獎，還揚名國際，中港日均來取經。他笑說，「藥方」有效卡要緊。

張弘任藥師公會全聯會理事長，不忍故鄉沉淪，他與助產士的妻子黃鶴珠返鄉為社區開「處方」，第一劑從教育 著手，設立社區圖書館、開辦新移民識字班，孩子讀完一本書就有台幣5元(約0.17美元)獎賞，帶動村民捐書。

第二劑推動環保，創設數位學習中心，捐地設槌球場，更是雲林最早推動升級版樂齡中心。張弘處方箋一劑接一劑，夫妻30年的努力讓社區脫胎換骨，成為幸福家園。

張弘體認新住民母親角色吃重，為鼓勵參加識字班，自掏腰包買小家電當贈品，更成立新住民志工隊，開辦東南亞 文化講座。

印尼嫁來的溫裕珠等幾位新住民媽媽，國語說得溜，台語也嗄嗄叫，她們說嫁到這裡實在很幸運。

張弘也號召社區媽媽設立雲林第一個社區保健站，多次獲得全國社區評鑑特優，大小獎座超過200座，被譽為雲林最快樂的長青村。因聲名遠播，日本 、香港及大陸組團交流，外國媒體也來採訪，日本教授更驚訝新庄樂齡學自日本，卻做得比日本好。

最讓新庄老人快樂是成就感，這裡組成全國最高齡花鼓隊，近百歲婆婆照樣扭腰擺臀，最幼齒的爺爺已年過七旬，他們跳到台北花博，更是國內首支受邀到總統府前大跳特跳的千歲花鼓隊。

「做中學、學中做。」張弘夫妻兩人從社造門外漢，靠不斷學習，兩人70多歲還拿下碩士學位，成了村裡老人的模範生。張弘更跨足外地社區帶領老人，他常說參加樂齡會賺錢，大家不解，他笑說，樂齡讓人不生病，光看護費每月就省下台幣三萬元(約1077美元)，也是最好的預防醫學。

「做社區不是大家想像那麼容易。」張弘投身社造30年，為雲林交出一張漂亮成績，抱持的是堅持和信念。他很感謝老婆隨行相伴，遇上再大困難都能克服，才能成功跨區輔導15個樂齡班，把歡樂與健康帶給超過2000名老人。

他說，政府只要花台幣一億元把樂齡做好，就可省下上百億的健保支出。從摸索到成功，年過八旬的張弘，至今對服務樂齡依舊滿腔熱情。他說，想做好社區工作，第一要有興趣，才有辦法一步步完成心中的藍圖。

張弘說，社區困難的是資源取得，凡事起頭難，一開始既沒資源又沒人，自己最好要有足夠的周轉金，畢竟公部門經費不是一申請就能下來，上一筆經費還沒下來，下個事項要不要推動，是最常碰到的難題。

此外，做出實質成績讓社會肯定也十分重要，他說，有實績才可望爭取社會資源。張弘說，想做出實績，除了努力建立社區共識，也要有耐心獲取村民支持，社區才能持續推動，所以社區教育很重要。

許多社區只做出一點成績，就因太辛苦中斷，很可惜。張弘說，耐心和信心是社區永續基石，30年來他就是抱持初心和信念挺過來的。