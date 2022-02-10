讓病女吃得健康 台夫妻天然料理 竟成邦交國創意餐

廖千慧（右）與趙志遠（左）兩夫妻在新北市淡水經營「真食手作」，無食品添加物的訴求吸引許多愛好者。（圖：「真食手作」提供）

自從活潑可愛的女兒罹患血癌，台灣「真食手作」餐廳負責人廖千慧夫妻決定讓女兒獲得最周全照顧，從食物開始健康管理，打造全天然手工餐點，並在新北市淡水開設餐廳，以健康無添加物的天然餐點為主要訴求，將對女兒的愛，溶入無負擔的各式料理中；去年獲台灣外交部邀請成為協作夥伴，推出邦交 國食材創意餐點。

18年前，廖千慧與趙志遠年僅3歲半的女兒確診得到急性白血病，讓廖千慧相當自責，為了不讓女兒受到食品添加物侵害，她自煮為女兒健康把關，進而研發出純天然的手工青醬，意外成為慈善嘉年華最熱銷產品。兩夫妻開始投入手工醬料製作，一賣就超過10年，研發近80種各式醬料，全屬無食品添加物的天然餐點。

「市面多數食品內容標示密密麻麻化學元素，後來才知是防腐劑、色素、調味劑等」。廖千慧說，八年前開設真食手作餐廳，堅持只使用有機食材，減少添加物。

真食手作的天然菜單，從青醬炒野菇、鴨胸柳橙沙拉、海鮮燉飯，到藜麥飯、義大利 麵、墨西哥餅都羅列在內，料理充滿異國風情，加上主打無添加物的健康訴求，知名度漸打開，去年也獲台灣外交部邀請成為協作夥伴。

為協助外交部推廣邦交國食材，兩夫妻使用貝里斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜等國進口的龍蝦、牛肉、夏威夷豆及蘭姆酒等食材，製作海鮮大餐 、菲力牛排，廣受好評。今年則獲新北市府邀請，利用三芝石花菜等當地食材，製作「海夕陽熱帶甜辣醬」，讓在地美味傳銷各地。

從製作無添加物的醬料，到無添加物的料理，對於完全沒有廚師經驗的廖千慧來說，是種艱難的挑戰，如果要投入經營無添加物料理，熱忱絕對是必須具備的特質。她說，不在乎能不能賺錢、積極觀察市場狀況、喜歡創作料理的人，才適合經營餐廳。

「真食手作」餐廳從剛創業時菜單僅四種料理，至今將近50種餐點。廖千慧說，「無添加物料理」容易讓人誤解不好吃，市場接受程度不高，尤其食物難以展現美味可口的顏色，一直都是創業初期需要突破的問題；剛創業時，她因為沒有在餐廳待過，缺少實際廚師經驗，踢到不少鐵板。

她表示，堅持無添加最困難的地方，就是要兼顧色香味俱全，早期經常上菜後在一旁觀察客人神情，評斷料理的接受程度，作為改善參考。

廖千慧也經常前往美式餐廳試吃，覺得好吃的料理、嘗出使用的食材後，她再鑽研如何取代料理中的添加物，研製成無添加物料理。由於歐洲米其林餐廳、早期的傅培梅食譜 都極少使用添加物，這些方向都是廖千慧精進料理的參考，讓菜單內容越來越豐富。