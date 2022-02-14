開闢農場、為愛妻建步道 農夫董事長從不忘人生「4多」

李守雄栽種羅漢松、文旦柚，打造幽雅的農園秘境。（記者胡蓬生／攝影）

年近八旬的苗栗縣竹南鎮農寶公司董事長李守雄出身農家，從年輕時種田到投入工業生產製造，他「扮什麼像什麼」，儘管事業有成，但他不忘情早年的農耕情懷，將種稻的農地開闢成文旦柚及羅漢松農場，時時親力親為照料，成了開心老農。

李守雄雖僅有國小畢業學歷，但不論從事農業、經營工廠都有模有樣。他打趣說，小時候算命的曾父親說「這個孩子不要讓他念太多書」，這些話正投他所好，讀完國民學校就跟著父親種稻，他參與三要素防治病蟲害農耕方式，別人的稻田一甲收穫6000多台斤稻穀，他的可收到1萬3000多斤，讓縣農會都刮目相看，鼓勵他設立農民合作社。

他後來投入工業生產，在竹南崎頂設立農寶公司，起初生產紙箱的線材，後來又投入裝飾耶誕樹的金銀絲線製造，專業生產蒸鍍鋁紙、塑膠薄膜真空蒸著製品及包裝材料，業務穩定成長。

李守雄栽種羅漢松、文旦柚，打造幽雅的農園秘境，園內並開闢多條步道。（記者胡蓬生／攝影）

至於當年種稻的農地，未因他投入工廠經營而申請休耕，因地點鄰近竹南焚化廠，多年前他心想栽植樹木可淨化空氣及環境，因此種了4000多株羅漢松，又種了600多棵柚子樹。10多年前，他為讓輕微中風 的妻子有地方散步賞景，還在園內闢建6條步道 ，分別命名米、麥、魚、肉、蔬菜 、水果，期許營造豐衣足食的農村之美，因時常陪伴老妻來健走，讓步道宛如「愛妻步道」。

李守雄學歷不高，但他年輕時時時汲取知識，深信「多思能明、多想能通、多學能精、多問能博」的金句，生活中時時實踐，打造亮麗的人生與事業。