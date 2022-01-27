另類台灣之光 科技人轉行賣有機甘蔗汁 獲國際認證

謝忠治覺得人生就是要常常喜樂，這也是店名「樂樂長」的取名用意。（記者巫鴻瑋／攝影）

「樂樂長甘蔗屋」是在新竹竹北郊區的有機蔗園，創辦人謝忠治原本是竹科的主管級工程師，選擇放棄高薪的科技業薪水，轉行賣起甘蔗汁；他調製出的甘蔗調飲，堅持有機獲得百貨通路青睞，專攻頂層消費族群，更因好品質獲得國際獎項認證，成為另類台灣之光。

謝忠治最自豪的就是紅甘蔗檸檬汁，是店內的暢銷飲品，不加水也不加色素、甜味劑及防腐劑，這款產品在2018年獲得國際A.A.無添加協會二星獎的殊榮，去年銷量達2萬多瓶，持續以每年50%以上的速度成長，更計畫上架電商 平台，拓展消費市場讓更多人品嘗好滋味。

謝忠治辭去外派的科技業職務，2016年從馬來西亞回台開餐飲店，主打甘蔗調飲；原本甘蔗原料都是向大盤購買來榨甘蔗汁，因每批品質不一，決定自己生產；為堅持有機農法，嘗了不少苦頭，最怕的是被蟲咬枯萎。

謝說每個季節的甘蔗糖度都不一樣，只要每一批收成，他仍堅持自己試嘗甘蔗汁的甜度，起初每天喝幾十杯都是家常便飯，才能夠調製出飲料的黃金比例。

會選擇用甘蔗混檸檬，他說是因為甘蔗鐵質含量高，暴露在空氣中就會變黑，但添加檸檬汁就能保留甘蔗汁原色，還能夠提升飲料口感及味道，一推出就受到客人好評，不過他也說店內的甘蔗鮮奶是另一項招牌，最受小朋友喜愛。

謝忠治認為創業不是重點，鼓勵年輕人要有利他精神和信仰，他說25年前就到竹科當工程師，但覺得工程師的生活枯燥乏味，且隨著升上主管，職場的勾心鬥角讓他更難適應，才會萌生轉行的念頭。

謝忠治鼓勵無法適應科技業環境的工程師，跳出不適合自己的工作環境，錢賺得再多，買好房、好車的利己生活過久都會乏味，利他卻能感到快樂，還因此認識更多朋友，聽到更多精彩的人生故事。

他2012年被外派馬來西亞，信仰是他在國外的一大精神支柱，也在當地兼作出口榴槤的生意，但後來遇到台灣爆發頂新黑心油事件，身邊的馬來西亞人因此對台灣人指指點點，讓他體悟到人不能只顧利己，不僅傷害商譽，更讓台灣形象蒙羞。

因此，謝忠治回台後堅持使用有機農產品。同事一開始不能理解他放棄科技業轉行的決定，不過他認為創業靠的就是推力和拉力，厭倦科技業上班生活是當時創業的推力，拉力則是靠著信仰給他的意念和心中的衝勁。