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首位華人世界烘豆冠軍 賴昱權開6店與顧客聊咖啡

記者／林巧璉
拿下WCE世界盃烘豆大賽冠軍後，賴昱權10年前選擇在高雄開第一家咖啡館。（記者林巧璉／攝影）
拿下WCE世界盃烘豆大賽冠軍後，賴昱權10年前選擇在高雄開第一家咖啡館。（記者林巧璉／攝影）

烘豆師賴昱權曾拿下世界咖啡烘焙賽冠軍，不只是台灣第一人，也是華人第一人。他10年前在高雄開咖啡店，希望能分享熱愛的咖啡，說每一杯咖啡的故事，他沒因為冠軍停下腳步，從高雄出發，現已擁有六家分店，遍及台南、台北、宜蘭。他說，開店是為了分享自己精選的豆子，「烘豆是我最重要的任務」。

賴昱權於2014年拿下世界咖啡烘焙賽冠軍，之後經營「自然醒咖啡館」。他說，比賽是快速被看見的方法，獲獎前談咖啡，可能少了點公信力，懂咖啡的人很多，獲獎才能快速被看見。

在烘豆工廠百坪空間裡，有大型烘豆機，能讓人從二樓一窺烘豆過程，也打造咖啡教室、講座。

賴說，創業前提是「夠喜歡」，年輕人要自問夠喜歡這個產業嗎？創業初期苦哈哈，他把每位客人當成最後一位客人，用心沖咖啡，「要夠喜歡才能撐得久」。

雖然有六家分店，但賴昱權定位自己跟員工是夥伴關係，員工也從不喊他「老闆」，六家店各有個性，「豆子相同，風格不同，店長掌握了咖啡店的樣子。」他讓六家分店的店長相互持股，即使自己的店不賺錢，也能分紅到其他店的業績，「店長更會去思考把店經營好，不只是分別人的紅。」

去年全聯找賴昱權合作，推出聯名咖啡甜點。賴也免費提供台灣阿里山咖啡豆給17位烘豆師，大家以不同廠牌的機器烘豆，賴再將豆子分送給50家咖啡店，讓更多人分享不同的豆子風味。

賴昱權堅持與顧客「聊咖啡」，「我們不是跟你說這杯咖啡有哪些風味，我們是聊咖啡豆從哪來，也在乎客人喝到什麼氣味。」藉由咖啡的故事，產生可長可久的共鳴。

咖啡 阿里山 華人

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