台灣媒體人裴偉傳承美味 緊繫父子情

裴偉愛為家人做菜。（記者蘇健忠／攝影）

你們家用什麼方式過年？資深媒體人裴偉說：「好好吃飯。」

裴偉的兒時記憶裡，父親很重視節慶，每個節日都有應景食物，尤其是過年，爸爸會在一個月前布局—肉先抹料風乾、帶米請手藝好的社區老阿嬤蒸年糕……，每年春節前，裴偉就會想起：要張羅年菜了、要蒸年糕了，自然而然氣氛來了，年也來了。

餐桌維繫了家庭，食物創造了屬於家的儀式。後來裴偉成為父親，過年的方式就是「全家團聚好好吃飯」，「我們家過年不會出國玩，一定在家裡。」新年之外的尋常日子，全家人周末也有默契地一起吃飯—每到周末，裴偉會親自下廚，外宿的兩個兒子會回家，吃爸爸的料理。

媒體人出書 滿足一家人口味

裴偉是媒體界名人，過去他以《壹週刊》前社長、《鏡週刊》創辦人身分被認識，去年他出版了《裴社長廚房手記》一書，大家開始注意裴偉不只是個強悍媒體的負責人，還可能是個願意為家人烹煮、有耐心把繁複的菜做出來的父親，「工作以外」的他因此被認識。

「很多人都是這樣的，白天做著各自的工作，回到家想好好做一道菜跟家人分享，滿足也在於家人喜歡你做的菜。這和職場上的滿足不同。」裴偉一開始是為太太做月子餐、為兒子磨嬰兒泥，後來爸爸的燴海參、哥哥的滷牛腱、岳母的乾煸秋蟹、媽媽愛吃的雞粒烏魚子蛋炒飯、為愛妻料理的什錦菜、兒子點的石鍋拌飯和春捲，都是裴家餐桌菜。

周周教做菜 心訣撇步全都有

這些家常菜會成為食譜 書，起於兩年前，兩個兒子可能要出國念書，裴偉問：「國外餐廳很貴，買食材自己做比較便宜，要不要跟爸爸學做菜？」於是開始每周六下午的「烹飪課」。

單純想要傳給孩子「吃的技藝」，意外喚起了他生命裡「吃的記憶」。例如教「香煎鱸鰻」那次，裴偉聊起父親帶年幼的他去抓鱸鰻，父子在天未亮時拿手電筒照溪裡的鱸鰻洞穴，用魚叉叉起遇到強光便停住不動的鱸鰻。他想起在基隆暖暖生活的日子，那時的暖暖是青石街道，很美，又說起，「你們媽媽是那邊的老師」分享了年輕時追求太太的故事。

菜裡皆故事 兒時滋味漸交棒

「為人父母總是很少聊自己的事，這時就會很自然地分享這些故事。」每周的烹飪課創造了過去沒有過的父子時光，兒子也因此認識未曾謀面的祖父以及那個還是孩子的父親。

後來兒子沒出國念書，但父子烹飪課卻還持續，至今已做超過150道菜，每道菜都在創造新的父子時光、創造關於味道的記憶。

退休 生活是什麼模樣？「會和現在很像。」裴偉沒有遲疑：「我是個不把工作帶回家，和家人不談工作，在家也不想工作的人。」在家，他閱讀、聽音樂，每天種花、每周下廚為家人料理。

裴偉年輕時看達爾文傳記，有個段落影響他至今。達爾文喜歡拉小提琴，天分也好，年輕時曾想當小提琴家，後來他選擇投入科學，把喜愛的小提琴暫時放下。達爾文在年老接受訪問時提到，自己曾經是個喜愛拉小提琴的人，但當人生走到最後里程，功成名就時重拾小提琴，「我已經忘記怎麼拉了。」

「我很年輕時讀他的傳記就提醒自己」裴偉說起達爾文的遺憾停了一秒，加重語氣：「永、遠，不要把你曾經拿起的東西放下來。」對裴偉來說，人生是繁花滿路的旅途，雖然每個人總是有某些成就要追求、某個目的地要前去，但在往目的地前進的同時，也不要忘記路途上的美景。