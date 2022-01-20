負債千萬輕生不成 老闆「重生」傳道師 闢農場助更生人

台南監獄明德戒治分監傳道胡子琳（左）為毒癮更生人打造中途之家。（記者吳淑玲／攝影）

台灣台南監獄 明德戒治分監傳道胡子琳曾是創業成功的老闆，之後經商失敗，經歷人生低潮後到神學院就讀，並定期到監獄傳播福音，看到很多毒癮者挫敗案例，知道他們的需求後，成立「永新之家幸福農場」，協助更生人有收入，他24小時在農場陪伴更生弟兄，從一開始只有1人到目前十人，作為毒癮更生人的中途之家，安心在這裡重建下半生。

胡子琳經商大起大落多次，因經商失敗負債台幣近千萬，還不起錢、家庭失和，他罹患嚴重憂鬱症 ，原想以激烈方式結束生命，意外被救活了，奇蹟般康復，他認為上帝留他一命必有用途，對生命另有一番感悟，在家人鼓勵下進入神學院就讀，並定期到監獄裡傳播福音。

胡子琳在台南明德戒治分監擔任駐監傳道一年多，和毒癮者日夜相處，了解很多戒毒失敗的案例，多數是因為出獄後想重回社會，卻缺乏銜接的環境。

他選擇以農場作為更生人的中途之家，24小時在農場陪伴更生人。他說，中途之家就像扶植一棵歪斜小樹，四邊綁了四根支撐木把樹苗架起來，用繩子綁穩，讓它在被保護的環境下，先把根基扎穩，就可屹立不搖。

胡子琳說，永新之家幸福農場主要種芒果、蔬菜 ，更生人一開始都說不會種，現在靠著自己流汗，自己種自己吃，見證更生弟兄一步一步自食其力，邁向重生。

胡子琳三年前創辦永新之家幸福農場，最近在台南永康開設「帶我回家工作坊」，販售他們製作的包子、饅頭及水餃，幫助戒毒者有固定收入，將來可自行開業。

戒毒癮成功的「阿國」包的水餃顆顆如元寶般標準，他以前只打過零工，原本認為自己做不到，歷經一年多的學習還考取證照。

楊姓更生人已考取焙烘丙級證照，他一開始說「考證照？不可能」，胡子琳請老師指導，又「逼」他考照，「壓力很大，但在督促下真的考過，受到很大鼓舞」。