愛書傳產人的「浪漫冒險」 中年轉職開特色書店

50歲的林國輝與妻子在高雄鹽埕區經營日文二手藝文書店。（記者陳弘逸／攝影）

林國輝四年前離開俗稱危險、辛苦又環境不佳的「3K」產業，毫無書店 經營經驗的他，憑著興趣及對閱讀的熱愛，與妻子馬羽嫻在台灣高雄鹽埕區經營充滿懷舊氣息的「貓手Book&Shop日文二手藝文書店」。他形容這是一場自以為的浪漫探險，但一路走來並不輕鬆。

開書店前，林國輝曾做過機車工廠、光電產業等工作，又以橡膠化學工廠待12年最久。但他保有閱讀習慣，不時會到書店了解新書走向，或到二手書店挖寶。

這項興趣驅使林國輝從網拍二手書做起，四年前更決定把興趣作為中年轉職跳板；在妻子支持下，兩人一同打造出低調工業風的日文二手書店。經營初期的營收 只能勉強打平店租與進書成本，兩人透過參加市政府或文化部相關活動，逐漸打開書店知名度，順利挺過台灣疫情 最嚴峻的時刻，成為鹽埕當地特色獨立書店。

從書店經營新手到站穩腳步，林國輝悟出心得，人生像開書店，一般書店書賣不出去，有其他去處，二手書就僅剩回收一途。要避免被淘汰，不管任何年紀都要不斷維持動能，才走得長遠。

他說，自己是趁50歲以前，還有體力、勇氣時決定開書店。對他而言，逛二手書，就是期待在書架上找到不期而遇的驚喜，如同經營書店，是給自己人生挑戰路上，不斷經歷未知的驚奇感。