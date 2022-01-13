「你換肝、我換心」兄弟檔醫師 手術台上攜手救命

（圖：健康醫療網提供）

台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院前不久成功完成了多重器官移植手術，在陣容堅強的手術團隊中，有對默契十足的兄弟檔，一個參與換心、一個投入換肝，手足情深，彼此相助，共同搶救生命。

升學 之路 都念同所學校

76年次的哥哥吳柏宣和小3歲的弟弟吳柏俞，兩位外科醫師從國小、國中、高中到大學，讀的都是同一所學校，大學讀的是高雄醫學大學醫學系，踏入職場也同在高雄醫學大學附設中和紀念醫院服務，這樣的巧合連兄弟倆都覺得是「幸運」。

不畏挑戰 選擇冷門科別

當同學紛紛選擇皮膚、醫美等熱門科別時，吳柏宣及吳柏俞卻分別選擇冷門的一般及消化系外科、心臟血管外科。吳柏宣醫師說，他在當實習醫師時就對肚子裡的臟器充滿好奇，也不畏挑戰高難度的手術，而決定留在第一線打拚。

不過，外科醫師要忍受孤獨，常常開刀一整晚沒辦法睡覺，有時候手術結束，累倒在沙發上就睡著了，到下一個手術時，立刻跳起來繼續開刀，無法像一般人有正常的社交活動。

印度 當背包客 重新思考人生

目前是心臟血管外科總住院醫師的吳柏俞，初披白袍時，曾陷入選擇科別的徬徨期，毅然離職當起背包客，獨自前往印度、尼泊爾旅行五個星期，看到與臺灣生活完全不同的世界，沒有便利商店，也沒有連鎖早餐店，在惡劣環境中都能存活，而重新思考人生方向，並用行動證明自己的實力，三個月後重返熟悉的高醫工作。

盡忠職守 做好醫療專業

英雄惜英雄，兄弟倆彼此信賴、互相幫忙，分享開刀過程中的成就與挫折。高醫副院長林志隆對這對「心肝」好兄弟疼惜有加，他以打油詩「心肝好昆仲、換心又換肝、兄弟齊同心、肝膽來相照」給予祝福，並期勉兄弟倆秉持行醫的熱情與堅定，把醫療專業做好，因為每一條生命都是無價的。

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資料來源：健康醫療網

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