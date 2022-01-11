「人生幸運組」梁旅珠：選簡單的路 盡最大努力

梁旅珠努力做到對得起上天賦予的一切。（記者王聰賢／攝影）

梁旅珠總被貼上「貴婦」的標籤，畢竟她是台灣明曜百貨的董娘，是能集日本 頂級鐵道之旅大滿貫的「富太太」。可是她本身就是學霸、會寫會畫，教出優秀的子女成為許多父母的教養指導，還曾經是拿了金鐘獎的主持人。

褪去一切外在標籤，梁旅珠穿著一身Uniqulo，開心地展示著上面自己貼加的手工羊毛氈裝飾，那是她新近的樂趣，而隨手點開LINE的貼圖，可愛的旅行豬豬是她最新的成就。

「我就是懶人，我沒有很遠大的理想，不是認真爭取或努力進取的人。」梁旅珠說：「我不是人生勝利組，我是人生幸運組，我不爭，但我很努力把上天賦予的工作做好。」

好命的小豬

梁旅珠現在正式的職銜是「明曜親子館」負責人，出版過很多旅遊書籍，包括著有《究極の宿:日本名宿50選》、《那些旅行中的閃閃時光》、《日本夢幻名宿─溫泉、美食、建築的美好旅行》，也因為教養子女有成，出版過「跟著梁旅珠教出好孩子」等教養書，文章散見各大媒體專欄。

梁旅珠從小生得可愛，總在路上被攔下問「妳雙眼皮哪裡割的？」家裡開旅行社，稱不上大富大貴，但生活和眼界還是優於一般家庭。已經贏在人生起跑點的她卻有個煩惱：「小時候很討厭這個『珠』字。」不懂老爸為何為她取了個特別的「旅」字，然後接一個俗氣的「珠」字，害她總被男生嘲笑是「豬」。

她認真提議要改名字，但梁爸爸解釋，「旅，就是很大方、很多衣服；珠，就是掌上明珠」。梁爸爸剛好開旅行社，沒想到他替女兒取的名字，呼應了她後來四海旅行的生活，而「珠」預示女兒在學業上閃亮如明珠。

梁旅珠展示自己的羊毛氈手工作品。（記者王聰賢／攝影）

一路都是學霸

梁旅珠在北一女是模範生、台大外文系第一名畢業、再到美國賓州大學拿到碩士，就是「學霸」。

「我可能是人家說的早慧，有點小聰明，學東西很快，有一點小小的天分，唱歌、跳舞也OK，讀書也不錯，考試臨時抱佛腳就可以過。」梁旅珠說：「這養成我一個懶惰的習慣，就是人生選擇出現交叉路口時，我一定會選我覺得比較好走的那條路。」

一路考成學霸的原因就如此簡單：「念書最簡單。」梁旅珠自認，高一、高二都在玩，直到高三才認真念書，那個年代的女生多半念文組，她就這樣進了台大外文，沒什麼遠大的理想、也未經過智慧性的選擇，只記得報到時看到學長姐聰明外露，還有點膽怯。

但是梁旅珠也發現，儘管當時有很多高分考進來的同學，但可能因城鄉差距，台北長大、家裡開旅行社的她，英文就是比較好，高中已在全校名列前矛，到外文系更是吃香，第一學期沒讀書就差點拿到書卷獎，於是她決定：「我下學期開始就稍微用功一點讀書。」此後一路書卷獎到畢業。

自認「最懶惰、每天混的人」，其實只要「稍微」用心一點，就會有好結果，這也體現梁旅珠自律的態度。

例如，她承認大學四年幾乎都在忙系上的戲劇表演，曾經為了演「慾望街車」去學抽菸，戲演完就果斷戒掉，「因為我知道自己在做什麼。我想，如果我有什麼優點的話，可能我還有一點點獨立思考的能力吧。」

無心插柳拿金鐘

再優秀，梁旅珠還是無所追求，大學畢業後才開始申請學校，打算享受一年假期再出國。就在和父母去墾丁旅遊時，晚上在旅館 電視看到台視徵「會英文的主持人」。媽媽以為是英語教學節目，建議女兒去。

於是在校有無數登台經驗的梁旅珠成為「世界真奇妙」的主持人，與柯志恩搭檔。那是台灣第一檔自製旅遊節目。那是尚未開放民眾出國旅遊的年代，擔任主持人的她一出差就一個月，跑遍各地，還見到史瓦濟蘭的總統。但梁媽媽很擔心，一是當年通訊不便、二是對演藝圈總有疑慮。

有疑慮的不只梁媽媽，當時梁旅珠的男友、現在的先生也緊張，他先一步出國讀書，加快速度一年半拿到學位，「他就回來盯我，把我盯出國為止。」節目做了一年，拿到第23屆金鐘獎教育 文化節目主持人獎，梁旅珠和柯志恩同進退，都赴美留學。

「那時候像我們這樣學歷高、形象好的主持人不多，節目的型態也很特別，所以我們半年就拿金鐘獎。」梁旅珠笑說：「所以我就是運氣好，老實說，我也沒努力什麼。」

高學歷回歸家庭

成長於保守的年代和環境裡，從小是大人們相親時要帶去的「親友團」代表，梁旅珠笑說：「看多了後，好怕自己嫁不出去，就想早點結婚。」長輩介紹她認識先生高志嘉，也是台大人，其大伯是義美集團創辦人。

梁旅珠覺得：「他的家教很嚴謹、生活也很規律，是很老實、很樸實的人。我覺得他就是很腳踏實地的人，很值得信賴。」

兩人結婚，本來想先過三年的兩人生活，不過因種種原因，提前迎接孩子，梁旅珠也辭去工作，自此在家相夫教子。她笑說，同學中有那麼多後來很優秀的人，只有她，「大家都以為我會變成女強人，結果最弱小的就是我，關在家裡面。」

跟著梁旅珠學教養

梁旅珠出過一本書《梁旅珠教養書：教出錄取哈佛、史丹佛七大名校女兒的教養祕笈》。重點不在如何成為虎媽、如何教出學霸，而是一個母親對子女的細心培養。

梁旅珠回看自己，父親長的帥、又有藝術天分，可是也是懶散型的人，晚年失智後，會在餐廳聞樂起身指揮，就像回到在高雄中學當指揮的輝煌時代。她說：「看了有一點感傷，他的成就感還停留在那麼久以前。我非常希望我們都能勉勵自己一直前進，將來有很多的成就可以回憶。」

於是梁旅珠看到自己的「不夠努力」，便會鼓勵孩子多一些自我要求，「我會稱讚他們的自我要求，不會去稱讚好可愛、好棒，不用讀書就考一百。老天給什麼是你的運氣，但是不能夠洋洋得意，你還是要努力。」

那時「愛的教育」正當道，梁旅珠不跟著社會氛圍走，而是對自己的一連串檢討後，確立自己的目標和方法，「我沒有預設要孩子念名校，我只是好好的照我覺得我應該做的方式教養。」當女兒進北一女，面對各路強者，梁旅珠告訴她：「第一個學期好好讀，要先知道自己在這個新團體裡的落點。這個落點不表示你的好或壞，而是將來努力的一個基準點。」這也是梁旅珠自己的經驗。

「讀書是最簡單的事情，就掌握在你的手裡，讀懂、讀不懂而已，讀不懂沒有關係，有很多的方法來解決讀不懂。」教出拿到七所美國名校錄取offer的女兒，梁旅珠跟女兒分析人生現實：「比妳優秀的人很多，我們要感激妳有那樣的際遇跟運氣，但這不表示妳的人生從此一帆風順，妳要有心理準備，這可能是妳人生最高的成就。」

梁旅珠對女兒說，人生不同的比賽一直在進行，七所名校錄取只是一個階段，「到這個階段為止，證明我們是盡責的父母、也證明妳是一個很努力的孩子。」

梁旅珠教養書的一個主軸是「生活教育」：「要給孩子正確的中心理念、要有好的生活習慣，有了這兩樣以後，父母就不會害怕。」所以梁旅珠放心讓孩子飛出去，她實踐自己書裡說的「學會放手」，「我這裡有一個讓你可以溫暖回的家，我隨時給你支持，我一定全心全意陪伴，但是我絕對不會去強力的干涉或主導他們的生活。」

如今，兒子在紐約讀書，女兒婚後在舊金山定居並準備和先生創業，家人一個月固定視訊一次，各自安好。

享受旅行的意義

「其實是我先生喜歡旅行。」梁旅珠寫過多本旅遊書，也常撰寫旅遊專欄，其實，她只是跟著先生去旅行。

這便形成了梁旅珠的一個生活模式：出門旅行、回家寫稿。一半的時間在旅行，旅行就專心玩，在台灣的另一半時間就趕兩到四個的專欄稿，常常熬夜寫稿。

第一本旅遊書是日本夢幻民宿，除了因為夫妻倆喜歡去日本玩，更因為當時高檔與奢華旅遊的風潮剛起，而日本一些旅館對於客人有身分地位等等的「門檻」限制，一般媒體想報導而不得其門而入，而梁旅珠和先生卻能接觸，於是就這麼寫了下來。

「剛開始寫的時候，會有人罵我，說也不過就是有錢嘛。其實我真的不是。」梁旅珠覺得無辜：「我只是想做一個紀錄，因為人的記憶很短暫，而我很珍惜回憶。」她喜歡住日本的老旅館，找有文化底蘊和歷史韻味在其中、又不會「太吃苦」的旅館。因為要寫稿，梁旅珠認真研究、記錄，不只是隨便吃吃玩玩回家就忘掉，「因為要寫稿，我一定要經過反芻的過程，所以這個學習的過程，我覺得最快樂。」

最近出版「頂級鐵道之旅」，記錄頂級火車的大滿貫，梁旅珠說：「是有意為之，我們日本三大郵輪列車都坐過，這真的非常難。」因為這是連日本國內旅客中籤率都極低的行程。

她在2017年到2019年兩年之內達標，自已也笑說：「我真的非常努力想了很多方法去爭取，因為這麼多年認識日本之後，我們就知道這個旅程的困難度跟價值在哪裡。」

梁旅珠強調，這不是為了炫富，不然去包遊艇就好，「我們在追求的是一種極致的體驗」。就像這些溫泉旅店、頂級列車上使用的器物，是頂級職人的用心之作，當人們在把玩或使用它時，是能感受到這些職人在文化上的貢獻跟付出，這也是她在旅行時想從文化中得到的啟發和快樂。

「旅行最大的意義是抽離自我。」梁旅珠說：「內心痛苦的人，都是一直在繞圈圈的人。旅行是跳脫日常的方式，到不同的國家、看不同的文化、遇到不同的人，那是一種反饋的刺激。對我來講，就是回看自己的機會，這是我很喜歡旅行的原因。」

梁旅珠為了旅行做了數百本筆記，還有每一次旅行至少四本而累積下來的大量講義夾。她正在思考要如何讓這樣材料變成有留存價值的藝術品。

梁旅珠利用碎片時間寫作。（記者王聰賢／攝影）

藝術與創作的天分

梁旅珠內心有那麼一點小小的遺憾：「常有人稱讚我有一些天分，但是我都沒有用到，這種感覺可能在我心中留下種子，時不時就會發芽。我還是希望找出一點點自己的時間，讓自己有個寄託、心情有個出口。」

寫作，是梁旅珠保有自我的方式之一，在她選擇走入家庭以後，所有的決定都以圓滿家庭生活優先，但仍抓住各種剩餘時間，努力做自己。

除了寫作，梁旅珠還很有藝術細胞，「從小，藝術相關的東西拿給我，我都可以上手，只是我很懶。」小時為了逃避練鋼琴，故意不剪指甲，但天分在那兒，高二時，鋼琴老師希望她去考師大音樂系。

老師建議她副修選雙簧管(Oboe)，梁旅珠一看，最便宜的oboe也要台幣七、八萬元，而且吹oboe的臉會面紅耳赤不好看，所以放棄了這個念頭。

高三，換成美術老師建議她去考師大美術系，因為梁旅珠雖然未受過專業訓練，但在一票專心讀書的同學之中，她的「稍微會畫」就足以代表學校出去比賽了。

於是當年填大學志願時，沒有大志向的梁旅珠不想離開台北，全部填了台北的學校、外加師大美術系的術科。結果分數出來，她的學科成績夠上台大了，就沒去考術科，也就沒有走上藝術這條路。

只是畫畫的本事一直在，梁旅珠大學畢業後也幫人畫插畫，國畫、油畫、水彩也都會，有了家庭後，改用色鉛筆畫，理由非常務實：「只有色鉛筆可以讓我隨時放下去做別的事。」

家務千頭萬緒，她把自己的需求放在很後面。出過「KULI好狗命」插畫書，也在多本書裡畫插畫，在疫情限制了出國旅行時，梁旅珠跟旅遊相關的專欄都停下，這時，繪畫魂大爆發，設計了「旅行豬豬」，變成口罩、賀年卡、甚至line圖，儼然成為一個IP。

「旅行豬豬」，自然是得自梁旅珠名字裡的「珠」，她也一直有個「豬尾巴」的小名，小時嫌棄這名字，長大後已然釋懷。後來她為報紙寫文章，要進行一個「貴婦基測」，「我就很討厭人家叫我貴婦，那不是我想要的人設」，所以梁旅珠用了筆名，再畫一個豬，「旅行豬豬」誕生。

小豬圖形成為梁旅珠的一個符號，這一年更進一步化之為動圖。趁著兒子自美放防疫假回台，梁旅珠認真學著用iPad畫圖，後來更上網研究，花了幾個星期，自己把動圖畫了出來。她有點得意說：「很多朋友都說好厲害，畢竟以我們這個年紀的人來講是很不容易。」

梁旅珠還做羊毛氈，這則是照顧失智父母的「附產品」，陪著媽媽去做手工藝，自己也跟著上手，「旅行豬豬」羊毛氈版變成她衣服、包包的點睛品。

幸運的人生

「我從以前到現在背負了一些指責跟謾罵，說只是貴婦啦、沒什麼了不起。」梁旅珠說，不能因為不喜歡別人這樣說就去否認自己是貴婦，「我承認我真的很幸運，有一些條件是別人家好，但是我可以很無悔地說，我沒有糟蹋上天給我的好條件。」

外界看她是「人生勝利組」，梁旅珠自認不是，「我認清自己是很普通的人，不覺得自己有什麼過人的能耐，也沒有堅強的意志要竭盡一切手段去追求什麼目標。」接受自己的「普通」，這樣才不會在這個立場上對自己有錯誤的期特。

但梁旅珠慶幸的是：「給我選擇時，我會選擇簡單的路，雖然我的選擇可能是出於懶惰、不想吃苦，但一旦選擇了，我就是一個有責任感的人。」

「我這一生最大的收穫就是，我真的沒有想要什麼，但是因為我很努力去做，就得到了一些意外的回饋。」梁旅珠回看：「包括帶孩子、包括旅行、現在畫畫，我一直在享受。任何的收穫都是撿到的，我的人生因此變得很豐盈。」