「訪問過最多CEO的CEO」 王文靜用「說故事」翻轉人生

王文靜(右)曾訪問過喜萊莉‧柯林頓，她始終保持初心，用好奇心探索每個人的故事。（圖：江建泰翻攝）

步入中年後，不少人在經濟無虞後，開始追求心靈與精神面的富足，台灣媒體商周集團前執行長王文靜卸下媒體執行長頭銜，少了黃金名片的她，開啟更寬廣的人生新道路。出社會30多年，她訪問過包括希拉蕊等千位國內外領袖，行旅70國、在台大研究所執教、出版書籍被收錄在國、高中、大學等教科書，擁有豐富經歷的她，其實是來自小漁村，聯考數學零分、沒有大學文憑的背景，最後透過一套「故事力」心法，成功扭轉了自己的人生。

經歷豐富 訪問逾千領袖級人物

談到台灣最知名的商業雜誌《商業周刊》，許多業界人士最先聯想到的就是王文靜，投入商周20年的她，幾乎成為商周的代名詞。因為工作的關係，她訪問過上千位國內外知名的領袖級人物，是台灣「訪問過最多CEO 的CEO」；同時她還四度站上小巨蛋，開場萬人國際論壇；私底下的生活同樣精采，走訪過世界70國，從非洲大陸到南極、探索世界最知名的十條大河流域。

書寫不完的豐富經歷，讓不熟悉王文靜的人會以為，她可能是學霸或是富二代，擁有堅實背景的支持，事實上，她其實是聯考數學零分、大學落榜、沒有大學文憑，出生平凡家庭的漁村小妹。

曾吃螺絲 老師一句話改變一生

專科畢業後，她從一個小記者做起，「我…我…我叫王文靜…」，她回想起第一次代表雜誌上廣播節目，介紹當期內容時，不斷地口吃、吃螺絲，讓主持人都看不下去，直接幫她講完全場。

明明是學廣播背景出身，卻連話都說不好，尷尬、丟臉的經歷，反而成為人生養分，「我不想就此陷入這種困境中。」，讓她持續前進的動力來自於18歲時，一位老師告訴她：「寧願當一分鐘白癡，也不要當一輩子白癡。」簡潔的一句話，卻帶著重重的力量，刻在她的心上，影響了她一輩子。

靠好奇心 以三個心法不斷精進

王文靜認為，選擇當一分鐘白癡，其實，對現代人來說，是一件最困難的事。因為害怕問了蠢問題而被人取笑，所以寧願把疑問封存心中；時間久了，對事物的好奇心就漸漸被自己扼殺而不自知。這也是為什麼，許多人經歷了一生，卻難以擷取出精采的篇章，把人生活成了如「白紙」般乏味。

王文靜說，那次上廣播出糗的經驗，成為改變一生的契機，讓她了解說話、溝通的重要，很多人跟她一樣，都是因溝通不力，造成職場、生活、家庭頻頻受挫。她不斷練習，並摸索出屬於自己的心法，運用說故事的黃金三工具「心、剪刀、鋤頭」，透過好奇心觀察，累積談話素材；再運用技巧找出故事張力和觀點，讓每個跟她說話的人都被深深吸引。

訪問過上千位國內外領袖，包括喜萊莉‧柯林頓、鮑爾 兩位美國國務卿 ，王文靜坦言也會害怕、也曾出糗，「不好意思，我問個幼稚園的問題…」用一句自嘲的話開頭，讓心中的好奇心打敗了自尊心，從別人身上挖掘出各式精采的故事、豐盈心中的故事書。她認為，說故事可以透過後天學習，來增進自己的表達能力，只要想要，人人都可以成為精采的故事家！