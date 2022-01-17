跟著名人尋好料 國巨董事長陳泰銘：食物原味就是美味

500盤評審：陳泰銘。（記者吳致碩／攝影）

台灣國巨集團董事長陳泰銘常被譽為「台灣最有品味企業家」，在商場上叱吒風雲、決斷疾準，藝術收藏與居家品味冠絕群倫，至於眾所稱譽的美食 涵養，則有著從小養成的味蕾為指引。

「吃這件事，應該是很自然的生活方式。」身價以千億計的大老闆，不管是米其林的大宴、或是路邊攤的小食，對飲食的品味很純粹：「就是要吃到最真實的原味。」

陳泰銘去餐廳的時候，常常會跟廚師們聊天討論，由於對食物都有熱情，熟了以後，彼此就會討論食材的各種烹調方式，「我有時候會建議他們試試看某些食材部位，再用我喜歡的口味和方式處理」。朋友們跟著陳泰銘去吃過，再去造訪時就會指定要「陳先生的菜單」，久而久之，就變成該餐廳的人氣招牌菜之一。

從小養成的味蕾

「為什麼都說會懷念媽媽的味道？那就是一個從小的記憶。」陳泰銘分析自己對吃的偏好，就是跟成長的環境有關，因為童年住在海邊，總能吃到最新鮮、原味的海鮮，「從小就接觸到這種如今看來比較『對』的味，自然養成了這種飲食習慣。」

不過陳泰銘記憶中的應該是「祖母的味道」，小時候是祖母帶大，家裡烹調的方式和典型的台灣家庭一樣，買新鮮的食材、用最簡單的方式處理，隨季節有不同的魚鮮，清蒸、乾煎，頂多加一點破布子、豆瓣去蒸。想到童年味，陳泰銘回味無窮：「從小就這樣吃到大，記憶中每一道菜都吃得開心！」

原味就是美味

「我還滿喜歡食物能夠吃出它真實的味道。」陳泰銘強調，不過在現今的烹調方式，要做到這一點也不是很容易，「當然，先天的必要條件就是食材要新鮮。」

不只在外用餐如此，陳泰銘在家也講究「原味」，不管是家常菜或宴客的「陳府家宴」，他不盲目追求高貴料理，選的都是平常大家去市場都可以買到的東西，只是更用心地挑選食材，如果季節對了、食材就對了，簡單的烹調足以成美味。

對於近期餐飲圈流行的「台灣味」論述，陳泰銘解釋自己心中的「台灣味」，就是回到初衷，即「找出食材的真味道」，而這不限於台灣料理，在任何飲食界應該都是同樣原則，「真正台灣味不要去侷限一定要用哪種方式去煮，其精神還是在用最簡單的方式煮出真實味道。」

十盤菜的挑選邏輯：陳先生的私房菜單

陳泰銘曾經為「優人物」介紹了十七攤他常去光顧的小吃店，受到廣大迴響，不少讀者按圖索驥、心悅誠服，驗證了他饕客級的味蕾。

這次為「500盤」挑選10道菜，是用什麼樣的邏輯？首先，他說：「很多餐廳的名菜都很好，但是我習慣吃他跟人家不同的菜。」也就是文章開頭提到過的「陳先生的菜單」，是他和主廚聊天聊出來的許多創意佳餚。

時間一久，常去的餐廳就有一套他喜歡的陳氏風格的菜色，很多朋友到餐廳也都會直接說：「我要陳先生吃的那一套餐點。」其次是名店中被忽略的「遺珠菜色」。最後則是他鍾愛的「小吃」。

陳泰銘認為，不管是「米其林」、或是「500盤」，都是很好的系統，會增加大眾想去了解飲食文化，讓生活更有深度，「都是好事」。也是他樂意再公開美食口袋名單的原因：「可能你們去的時候，忽略了這些菜、可能季節不對、可能吃法不對，所以我提供一些小資訊，增加大家用餐的樂趣跟經驗。」

陳泰銘的精選十盤菜

1.高玉日本 料理 熟成石鯛魚shabu shabu

陳泰銘指出，大部分日本料理店對石鯛魚的做法都是做成生魚片、不然就是切薄片汆燙，但高玉是取二至三公斤的石鯛，切成0.3公分左右的厚度，經兩、三天的熟成後，再行川燙。

食用時，陳泰銘建議，沾點店家準備的沾醬，有點酸，再加一點蘿蔔泥、一點點辣，「這樣一來，石鯛的鮮度，你可以吃到極致了。」尤其高玉選用的魚夠大，吃起來更有口感，這也是勝出其他日本料理店的一點。

2.牡丹天ぷら 魚翅tempura

魚翅常出現在中式料理，牡丹挑選好的魚翅，先蒸再炸，做成天婦羅。陳泰銘對沾料一樣有講究：「一定要加山椒，可以把魚翅的味道提升上來，尤其再配上布根地紅酒，是絕配。」陳泰銘也很欣賞這家餐廳的「河豚白子」。店家選用大的河豚（虎豚），裹麵粉炸成天婦羅，脆脆的口感很好，和一般用烤的河豚白子很不一樣。

牡丹天ぷら 魚翅tempura。（圖：劉永平提供）

3.明福 白切雞

明福台菜海鮮是米其林一星名店，名菜不少，最常被點名的是佛跳牆，但陳泰銘發現這裡有「台灣屬一屬二」的白切雞，不過享用時有秘訣，「一定要請店家幫你配一個佐料，一半醬油一半醋，再加一點辣椒」，如此一來，白切雞的美味又昇華了。

明福「白切雞」。（記者陳易辰／攝影）

4.南川麵館(新店本館) 紅油抄手

陳泰銘說，南川是道地的川味，紅油裡加了一點八角、加一點四川的香料，所以其紅油抄手的味道與眾不同，又是現點現包，「這是我吃起來最意猶未盡的小吃」。

他也很喜歡這裡的酸辣牛肉麵，不像一般只是辣，這裡是酸中帶辣、又帶麻，吃起來很過癮。

5.鮨增田 魚翅蒸蛋

文華酒店五樓的日本料理店，名菜也不少，有純正的日本師傅坐鎮，曾在東京工作，廚藝非常好，也很有創意，想到將魚翅放進蛋裡去清蒸，不過這也是要提前預訂，「我覺得值得一試。」這家店的香烤白鯧魚也獲陳泰銘肯定。

6.Tutto Bello 西班牙紅蝦

陳泰銘說，吃西班牙紅蝦千萬不要錯過它的蝦頭，蝦膏非常香，除了以湯匙挖著吃以外，也可以倒在盤子裡，再要個烤麵包沾著吃。他盛讚：「我覺得在台北，這裡的紅蝦做的最好。」

7.鄒記食舖 清蒸羊肉（排骨三層肉）

鄒記近年很熱門，名菜也多，但陳泰銘介紹的都是一般人可能錯過的美味，如清蒸羊肉，因為費工，店家平常也不太做，那是某次他跟老闆娘提到台灣的羊肉很好，可以拿來清蒸。店家嘗試取台灣本地羊腹部排骨附近的三層肉清蒸，果然處理得很美味。

8.華西街台南擔仔麵 清蒸紅魚

這家也是名店，名菜也非常多，但陳泰銘又發出美食家指令：「如果有機會得知店家有紅魚的話，值得為這紅魚去吃，而且一定要配酒、配飯，油脂配上澱粉，整個就發揮到淋漓盡致。」

不過紅魚罕見，又一定要活魚，幸而店家有長期的魚販跟漁船配合，一旦漁船捕獲紅魚，店家才會收到，但平常多數時間是吃不到的。

9.Adachi 足立 鮪魚手捲

鮪魚是日本料理店常見的食材，但在這裡，店家挑選魚腹上部最靠近魚骨之處，兩邊的筋中間夾著一塊嫩肉，把筋裡面的肉刮出來做成手捲，處理很費工，難以大量產出，但油脂夠，又細又嫩又香，能吃到筋與肉。陳泰銘點評：「我認為這裡的鮪魚手捲是無出其右。」

Adachi 足立 鮪魚手捲。（圖：劉永平提供）

10.L’ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳 香煎小羔羊

與Tutto Bello的煎羊柳道理一樣，陳泰銘認為最好的羊肉就是來自法國諾曼地一帶，羊吃了有鹽分的草，肉質特別好，而這家是法國餐廳，在法國也有不少分店，因此有穩定的諾曼第的羊肉供貨來源，「就是我要吃法國最好的羊肉時，看來只有在這裡。」