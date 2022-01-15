改造露營車暴紅 台室內設計師2度創業闖佳績

巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文認為，年齡不該是創業的門檻。（圖：顏宏文提供）

台灣巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文原是室內設計師，因為愛露營，總感覺車子容納量不夠，搭營帳也很麻煩，五年前著手設計製造一輛露營拖車。因設計新穎獨到，許多人看了也想要，紛紛委託他量身打造，因此開創另一番事業。

雖然是設計師，但要做出一輛露營拖車並不簡單。顏宏文說，因為跨領域，遇到的困難實在很多。例如要自製規格，零件取得相對難，他常請人開模製造，還要解決機電、材料、結構等問題，花了一年才完成。

隨著生意進展，顏宏文現在已不限於製造露營拖車，而是利用全球最大商用貨車公司IVECO的車頭和底盤，開發全新的露營車，可以上山下海四處跑。宜蘭、花蓮許多飯店也喜歡用他的大型露營拖車放在戶外，發展出另一種休閒住宿風情，農家也愛用，取代小木屋。

除了賣露營車，他也走上租賃模式，想露營的人不必養車，想出遊時，只要租車 就可以。不只如此，餐車、展示車、X光車等特殊用途車輛也成為他的車廠產品。

顏宏文的室內設計本業每年的生意台幣上億元，但是五年來，他打造的「TRAVEL BOX 露營車」已是台灣露營車知名品牌，反倒成為他的主業，營收 翻了好幾倍。

室內設計師顏宏文經濟能力佳，生活無虞，卻在54歲時再次創業；他坦言，二度創業壓力比什麼都大，要是失敗，可能連原有的生活都受影響。但他仍鼓勵大家應趁此時圓夢，年齡不該是門檻，50幾歲時人脈、思考、經歷和經濟能力都比以往好，創業成功的機會比以往大。

踏上露營車開發這條路，顏宏文說，完全是興趣，因為自己喜歡露營，很想有一輛自己的露營車，比較國外的露營車因常駐紮露營區，不重視車上水、電配備；台灣露營區少，大家喜歡上山下海四處跑，且很重視烹飪，才決定自己打造。

顏宏文告訴自己「不能回頭」，要有成功信念全力以赴，終於創出露營車事業。

他回想造車初期僅花台幣一、兩千萬元，後來開工廠資金更大，幾乎所有賺到的又再投入，興趣推動著他前進。

顏宏文說，以往戶外商品展幾乎沒有露營車，現在在展場看到自己創造的品牌，很高興能圓夢，鼓勵大家不要被年齡所限，勇敢追夢。