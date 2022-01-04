渣打台灣總經理韓德聖 為金融業創造更多想像

韓德聖認為，企業的向心力來自關注員工的心理健康和福祉。（記者吳致碩／攝影）

「台灣真的是個很美的地方。」自辦公室遠處走來，窗外映入的綠意，和投射而入的陽光交相成映，這是韓德聖最愛的台灣風景，也成了渣打全新總行大樓內的主色調。

今年1月，渣打國際商業銀行迎接了不太一樣的掌舵者：韓德聖，這位還不到50歲的英國籍總經理，已有25年的金融和財務領域管理經驗，在台短短一年，就為台灣市場帶來前所未有的新思維。

從改良內部工作環境、推動D&I多元包容文化，到擴及公眾的世界地球日、世界環境日、Futuremakers公益計畫，以及將於明年再度登場的渣打臺北公益馬拉松 ，韓德聖以在新加坡、香港等亞洲市場蹲點近十年的經驗，融入創新觀點和人文關懷，為台灣金融業展延出更多可能性。

關懷氣候與永續

「我對氣候變遷 這個議題本來就非常有熱情，也有很多想做的事。」事實上，在接任總經理的職務前，韓德聖就已在渣打集團負責氣候風險管理的相關工作。來到台灣後，他多次在不同公開論壇發表過相關議題演說，也不斷和商會與內部員工激盪各種可能的創意方案。

「渣打在台灣有近3000名員工，每個人都能擔任永續發展的宣傳大使。」他認為，氣候變遷並非遙遠議題，而是發生在每個人的日常裡。從提供台積電、日月光等科技大廠「永續連結貸款」，到投資風力、太陽能發電專案，再到每個人都能申請的永續美元定存、綠建築房貸方案等金融產品，韓德聖不設限，反而期盼透過多元觸角，為氣候問題做更多努力。

回到自身，渣打則定下2030年前達到營運「淨零排放」的目標，包括各項營運作為，都持續朝淨零排放邁進。和前一年相比，2020年光是電力跟水量的使用便已減少近20%，換算成碳排放也顯著降低。來台近一年，韓德聖更持續和同事評估設立太陽能板的可能性，在為銀行本身創造業績之餘，也兼顧他心心念念的永續議題。

落實多元和包容

待過新加坡和香港，韓德聖認為，台灣人性格裡最特別的就是「友善」和「熱情」，尤其對工作的投入程度讓他印象深刻，「一心做好，始終如一」的企業文化早已深植員工心中。但更難得的，是台灣職場對於女性員工的尊重。「渣打在台灣有七成以上是女性員工，這跟很多企業不同，在渣打的各個市場中也十分獨特相反。」不少研究也都指出，團隊內若能重視性別平等，不僅能促進更多元的思考，甚至能讓公司獲利和表現都更好，堪稱雙贏。

韓德聖更指出，「D&I多元與共融文化」在渣打內部早已推行多年，並設立多個工作小組，除了性別平等之外，還將弱勢平等、員工福祉、心理健康等議題納入，廣邀大家分享想法，在組織內引發熱烈迴響。

以工作效率和員工福祉來說，不同於部分產業疫情 後傾向將員工召回辦公室工作，渣打逆向思考，選擇強化彈性工作方案的可能，除了精進數位設備和技術，也引導管理階層重新思考，可以如何更永續地推動多元且彈性的工作方式，面對大環境的改變。

也因此，新的總行空間設計大幅調整，將空間安排設計得更開放，跨越部門的界線，強化員工間的交流，也讓彼此激盪出更多創意。此外，還增設許多休閒娛樂空間，包括更多元的餐飲及投籃機、按摩椅等，讓員工在工作之餘也能適時獲得喘息。

若工作累了，辦公室內也設有午休區，面對大片落地窗，獲得放鬆。（記者吳致碩／攝影）

為了讓員工活動筋骨和舒緩身心，渣打台北總部辦公室內也設有投籃機、按摩椅等設備。（記者吳致碩／攝影）

三級警戒之後，在家工作已成為新常態，直至今日，渣打仍維持讓員工三天在家工作、兩天進辦公室的彈性工作模式。但韓德聖觀察，員工在家工作的環境各有不同，或是獨身，也有人在工作之餘還得分心照顧小孩或長輩。再相對獨立與封閉的工作環境中，同仁也容易面對心理更多挑戰與壓力，「但很多人還沒留意到這些改變，我希望能提供主管更多、更適用的訓練，讓他們不只管理同仁的業務表現，還能關懷員工們不在相同辦公環境時，必須面對的心情。」

話語落下，他掏出手機點開渣打精心設計的「Unmind」App，潺潺流水聲伴著鳥叫聲，緩緩從手機播送出來，閉上眼睛，宛如置身杳無人煙的山頭。再往旁一滑，瑜伽教學短影片映入眼中，韓德聖笑說，「我也很常用這App，替自己在滿檔的工作裡找到喘息機會。」若覺得工作陷入瓶頸，另一個「DisCover」App則提供不同主題的課程和線上書籍，鼓勵員工自我學習，再從中找回對工作和生活的熱情。

韓德聖展示公司內部設計的App「Unmind」，有許多照顧員工心理狀態的課程和音樂。（記者吳致碩／攝影）

協助弱勢經濟共榮

長期以來，外界對金融業多有「只看照菁英階層」的刻板印象，但對韓德聖來說，各階層、各族群其實都是構成經濟和社會的重要分子。有鑑於此，除了推出「Futuremaker未來創客計畫」，提供弱勢青年就業輔導顧問、諮詢等服務外，渣打也實際僱用視障人士擔任電話客服工作，希望能支持他們參與經濟共榮，同時透過行之有年的「渣打臺北公益馬拉松」，讓更多人認識此計畫。

他回憶剛到台灣時，曾和一群視障青年一塊在河濱公園跑步，「那次經驗讓我很感動，我發現他們雖然受困於視力問題，但對生命都很有熱情，那些大家以為的障礙，對他們來說根本不是障礙，我甚至還要非常努力才追得上他們。」自2013年冠名贊助渣打臺北公益馬拉松以來，渣打總計已捐給在地慈善組織超過新台幣6400萬元（約231萬美元），韓德聖期待能透過企業和公眾力量，為這些族群貢獻更多協助。

當然，重視永續議題的他，也不忘讓馬拉松變成更環保的運動，在明年2月登場的渣打臺北公益馬拉松中，他除了號召員工們組成「淨街慢跑」團隊，邊跑邊撿拾賽道上的垃圾，也創馬拉松賽事之先，以竹子等天然原料製作獎牌、獎盃等，並將更像周邊製作物以回收再利用的概念，轉換成可持續使用的生活用品，將活動對環境的危害降到最低，也帶頭引領環保意識。

韓德聖(左三)在明年二月登場的渣打公益馬拉松中，注入更多對環境的永續關懷。（圖：渣打國際商業銀行提供）

讓台灣成為永續發展的榜樣

在後疫情時代，渣打除了開展更多數位化投資諮詢服務和產品，讓顧客透過手機就能進行各種金融活動，在面對面的實體服務上也持續精進品質，並在其中落實減碳和永續理念。面對政府提出的新南向政策，韓德聖亦胸有成竹表示：「渣打在全球59個市場早早就佈局營運，且這些市場至少都耕耘幾十年以上了。」

長期深耕和綿密的營運版圖，成了渣打在擴展金融服務上的最大優勢，他以印度為例，渣打佈局已超過100年，若客戶提出希望在當地推展相關金融產品與業務，渣打不僅能迅速因應需求，還能做出到位且在地化的服務。

下個月，韓德聖來台就任將滿一年，回顧這一年，他坦言充滿挑戰，不論是疫情亦或是整體氣候變遷的速度，都為金融業帶來前所未有的衝擊。但他相信，善會循環，就如同渣打「一心做好，始終如一」的品牌承諾，只要為永續多出一份力，金融業的存在，終能如眼下斑斑灑落的陽光，為寒冬帶來希望。