台灣茶五代杜蒼林 烘出「華剛茶業」 世界大賞摘2金

華剛茶業摘下今年歐洲Monde Selection世界品鑑大賞2金1銀。（記者林佩均／攝影）

源於1918年的台灣泉芳茶莊，在台灣中部地區茶界名聲響亮，杜蒼林接下第五代棒子，有「不能砸了百年招牌」壓力，他烘出「華剛茶業」新品牌，以台灣精品莊園茶模式，鎖定高消費族群與通路，今年以華剛出品的大梨山高山茶、日月潭 紅玉等即摘下歐洲Monde Selection世界品鑑大賞二金一銀等佳績。

41歲杜蒼林是泉芳茶莊第五代接班人，為區隔茶莊原本固定中盤商客戶，15年前以父親在南投華剛製茶廠發想自創「華剛茶業」，打入文華東方酒店、台中日月千禧酒店等旅宿業者。他說，從產地直銷，最能幫助茶農獲利，產、製、銷一條龍的茶業公司，是茶農好、消費者也好，中間不要被剝削。

杜藉著兒時回憶與跟在高山茶廠老師傅身邊製茶，堅持每次製茶「數據化、科學化」，與老師傅開啟「茶葉對話」，成功烘焙多項特有風味茶葉，讓父親也認同。

杜蒼林指出，時下年輕人認為「泡茶」等同「老人」，他與八年級團隊構思出「華剛水舞幸福茶香音樂盒」將完整原葉高山茶製成台灣在地的精品莊園茶包，打破劣質茶末做茶包迷思。

對於想創業的年輕人，杜蒼林指出，創業初期要耐得住寂寞與誘惑，過程一定會遇到瓶頸、雜音，要找眼光長遠、厲害的貴人，藉由貴人指點，才能省去冤枉路。他建議年輕人先認識自己、立定志向，廣泛蒐集資訊，由廣進而收斂，「確定唯一目標，就毫無懸念衝吧」。

杜蒼林說，要將茶練通、練熟，三至五年只算「略有小成」，他當初回來接管茶業，應證父親所言，「沒有練個五年、十年，你不懂這個領域」，現在的他，慢慢體會箇中滋味。

他提醒想加入製茶的年輕人，要注意中盤商向茶農收茶「漫天砍價」，自售牟利卻跳票不給款、他初創業不到三年，也被中盤商倒近台幣2000萬(約72.3萬美元)；傳統茶莊生意風險高，茶農先給茶，盤商銷售賺錢，票卻三個月後入款，茶農怕收不到款，盤商要貨還得繼續供茶，惡性循環。