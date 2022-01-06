台退休教師成環保鬥士 「荒地變花園」種回原生種植物

花蓮縣環保工作促進會理事長張淑貞，卸下教職後，持續以滿滿活力，投入環境保護與環境教育工作。（記者王燕華／攝影）

原本在台灣花蓮女中任教的張淑貞，20年前卸下教職，將環保戰場從校園擴大到社區，大力清除、宣導入侵外來種的危害，還與志工認養花蓮大本運動公園閒置空間，花費十年工夫，每天辛勤澆水、除草、鬆土，把原生種植物一棵棵種回來。在汗水灌溉下，荒地蛻變成美麗花園，也是最棒的環教場域。

被譽為環保鬥士的張淑貞，從事環保工作超過30年，曾獲第二屆國家環境教育 獎個人組特優、環保專業獎章實踐類二等獎等，她帶領的花蓮縣環保工作促進會獲獎無數，驅使她熱情投入的動力，是想留住一方淨土給下一代子孫。

張淑貞大學畢業後，回到家鄉擔任花蓮女中國文老師，當時台灣環保風氣還不興盛，她卻很早就有愛惜資源、保護地球的觀念。

為了有更多時間投入環保工作，張淑貞51歲符合資格就毅然申請退休 ，與促進會志工走入社區，向居民推廣垃圾分類重要性，並設立回收站，也推動美崙清潔日「社區綠美化」等活動。

促進會2001年左右展開小花蔓澤蘭調查、剷除活動，引起農委會關注，2001、2002年兩度下令全面剷除。這次對抗是國際大毒草「銀膠菊」，張淑貞與志工站在第一線剷除，並到新城、秀林社區、部落大力宣導。