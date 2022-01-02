李金蓮、周月英、莫昭平 為書拚上人生下半場

基於對推動閱讀的使命感，莫昭平（右）、李金蓮（左）與周月英4年半前共同創辦《閱讀誌》。（圖：Openbook閱讀誌提供）

你看書嗎？喜歡閱讀什麼類別的書？去年台灣出版了3.5萬種新書，在茫茫書海中，如何找到你喜歡的書呢？

喜歡閱讀、關注出版的人可能很難忽視2017年創辦的數位書評媒體「Openbook閱讀誌」，其新書介紹與書評不但是許多人閱讀的參考，每年一度的「Openbook好書獎」更是出版界中具公信力的獎項。

有人好奇這個才創辦四年半的網路平台為何能夠在短短時間內聚起人氣、發揮影響力？

其實Openbook並非騰空出世，創辦人莫昭平、李金蓮、周月英恰好是前中國時報「開卷」前後任主編，歷時28年。

「開卷」曾是台灣重要書評版面，中國時報易主後，「開卷」突然於2016年6月無預警縮版，產製方式及內容也與當初創辦精神不同。那時候，莫昭平和李金蓮已經退休三、四年了，卻基於對推動閱讀的使命感，以及書評書介的感情，她們三人毅然決定創業，催生了Openbook。三人共同討論營運方向，由周月英擔任總編輯，挑起編務和營運重責，擔任理事長的莫昭平和常務監事的李金蓮，則以志工身分負責募款。

在身旁朋友思考甚至享受退休生活的時候，她們創業維艱地面對新的挑戰。從隸屬一個大媒體、每周出刊的紙本，轉變為時時更新的數位平台，周月英被迫「升級」，得處理許多非編務、非文字內容的工作，像是人事、行政、管銷、財會、稅務等等。李金蓮在Openbook草創初期資金未到位時，把退休金 拿出來，無償出借，才購齊了第一批硬體、付了房租。之後，在做「千人行腳」募款時，莫昭平率先捐出20萬元台幣，表達對這個媒體平台的愛與支持。

Openbook閱讀誌去年舉辦漫畫系列講座，邀請漫畫家對談。（圖：Openbook閱讀誌提供）

Openbook雖說是延續「開卷」精神，但許多做法早已超越——文章更新更頻繁、與讀者的互動更直接，也因讀者閱讀習慣及節奏改變，報導除針對傳統文字書，也加重童書、漫畫及其他數位作品的比率。

Openbook創刊周年時，周月英收到一個中學生的讀者留言，他形容Openbook是「聚集了好多嗜書者的平台」，並提到看到時「當下萬分的感動無法言傳」，因為他身邊沒有看書的朋友，平常只能跟國文老師聊閱讀，發現Openbook後，他找到共鳴，甚至開始寫起閱讀心得。

「這位讀者的留言，這幾年來一直鼓舞著我，每當我們要往前進時，都會想到有這樣一位讀者，正等待著我們的報導。」前陣子周月英寫信給這位讀者，感謝他曾留下這個訊息，希望他繼續閱讀，在書的世界得到愉悅。

這三個愛書成癡的女性，用在第二人生累積的專業、資源與人脈，走過時代之河，把閱讀的美好從「開卷」的年代帶到了Openbook的時代。