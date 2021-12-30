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75歲數位頑童 劉孟德電競、剪片統統來

文／張瀞文

75歲的劉孟德是今年「不老電競」中最年長選手，除了打電玩，他也喜歡用影片記錄生活。這兩年來，他的YouTube頻道上傳了30支自己剪輯的生活紀錄，堪稱數位頑童。

一波波疫情來襲，劉孟德退休後參加的讀書會和課程統統改為線上，他因此學會使用Zoom、Google meet、Facebook、LINE視訊、U簡報及Discord來上課及開會。疫情致使生活停擺之前，劉孟德參加了兩個日文讀書會，雖然多數成員年紀都比劉孟德輕，但是遇到數位操作問題，例如借閱圖書館電子書，都問劉孟德，他會操作並截圖，在群組線上教學。

劉孟德生平首次接觸電腦是用開機片開機，螢幕只有黑白畫面DOS及PE2的年代，當初複雜指令讓他放棄。世界上第一隻智慧型手機在劉孟德45歲時出現，他57歲才擁有智慧型手機。

而今，他成為悠遊數位、自己做影片、參加電競比賽的數位阿公，靠的是中年後起的狂熱學習欲望。

劉孟德57歲才開始學習文書軟體如Word、Excel等，邊學邊用，愈學愈有趣，找回對電腦的熱情，65歲還念空大取得管理與資訊學學士學位。後來又報考日語碩士班，親手繕打排版備審資料，有深深的成就感。

72歲時，劉孟德對製作影片產生興趣，便學習用「威力導演」軟體，腳本、拍攝、剪接、字幕、音樂、特效都自己完成，「雖然很辛苦，但努力過真好。」他笑著說。

操作數位遇到問題有誰可以問？「問Google（谷歌）就好。」劉孟德一派輕鬆，他也問過兒子，兒子總是回：「你先上網找找看（方法），不會再問我。」幾次下來發現網路上都可以找到方法，也就習慣自學。劉孟德說，任何人對陌生事物會感到懼怕不安，他也是，但是透過科技工具協助學習已是未來不可逆的趨勢，他鼓勵橘世代朋友別害怕，勇敢擁抱科技工具吧。

智慧型手機 疫情 Google

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弱者的武器

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