身兼40多個「版主」 91歲網紅醫師：是時代跟著我

前衛生署預防醫學研究所所長吳昭新對於3C產品操作十分熟稔。（記者林伯東／攝影）

說起台灣網紅醫師始祖，91歲吳昭新當之無愧，他30年前架設「老醫之家─台灣健康資訊網」，率先帶動網路衛教風潮，近年致力台語教育、俳句研究。只見他運用三台平板、兩台電腦，擔任40多個臉書粉絲團「版主」，用App叫外送、網購，走在科技浪潮前端。他說：「不是我跟著時代，是時代跟著我！」

吳昭新1993年自台灣衛生署（衛福部前身）檢疫總所長一職退休 ，那時數位科技不普及，他工作時沒有怎麼用電腦，而退休後開始自學。先是用電腦完成著作「肝臟病」，並架設「老醫之家」網站，不斷新增衛教文章，提供各路網友閱讀。

吳昭新也自學程式語言，因此獲得國家生技及醫療保健委員會「特別醫藥貢獻賞個人獎」。從醫師變身網路專家，隨數位科技進入生活，吳昭新現在使用各類網購平台，買菜、購買生活用品，叫美食 外送和預約計程車，一點都難不倒他。他說，「如果沒有網路，我早就餓死了」，原來是為生活所迫，年紀大了外出不便，用手指在平板上購物比出門買東西更容易。

吳昭新熱愛研究，發表醫學論文之餘，也寫醫學及通俗文學文章。只要是吳昭新想完成的事，絕對不馬虎，他更是少數在非教學醫院升格教育部 部定教授者。

退休30年，吳昭新前十年專注於醫學衛教，如今重心轉為研究徘句。91歲的他思路清晰，「反對為了運動而運動。」偶爾還熬夜研究，愛吃冰淇淋，快樂執著享受人生。