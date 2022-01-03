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科技人轉跑道 34歲邱永仁家鄉打造「蚵學園區」

文／謝進盛
因疫情衝擊，邱永仁回到台南老家打造「蚵學園區」。（記者謝進盛／攝影）
因疫情衝擊，邱永仁回到台南老家打造「蚵學園區」。（記者謝進盛／攝影）

百工百業受疫情衝擊，當事人的焦慮和擔憂只有自己知道。曾是台灣南科科技人的邱永仁轉換跑道，接手家中養蚵事業，以「蚵記仁」行動燒烤車打響名號。台灣疫情三級警戒期間，訂單一夜化為烏有，來電取消達數十通，讓他聽到電話或line都會緊張。但危機也是轉機，面對收入幾乎為零，他靜下心來，打造夢想中的「蚵學園區」。

邱永仁的退休準備雷達圖。（取材自聯合報）
邱永仁的退休準備雷達圖。（取材自聯合報）

根據聯合報「2021退休力大調查」，疫情讓許多年輕人及早規畫財務，有四成的人工作型態改變，考驗大家的應變力。

34歲的邱永仁出身養殖世家，2014年離開外界稱羨薪水的南科，以「北門蚵記仁燒烤車」在台南各主要夜市擺攤，有時變身行動B.B.Q餐車到府或廠商外燴，鎖定家庭聚會、公司聚餐、小型派對等，提供音響、LED燈光，他和夥伴以精湛的燒烤技術，結合家鄉新鮮海鮮，現烤帶殼鮮蚵更是招牌，也順勢投入宅配生意。

邱永仁的退休準備動物是「做自己熊貓」。（取材自聯合報）
邱永仁的退休準備動物是「做自己熊貓」。（取材自聯合報）

邱永仁的老家在台南北門蘆竹溝，因緊鄰北門潟湖，擁有獨特乾淨水質，養殖的蚵仔（牡蠣）大又肥美，但因為知名度不足，讓從小生長在漁村的他直呼可惜。邱永仁多年來一直想在家鄉建構複合式教學生態場域，構想藍圖還曾入選地方創生社區改造計畫，並通過初審，但因業務繁忙，無暇著手。

因疫情衝擊，邱永仁回到台南北門蘆竹溝老家。（記者謝進盛／攝影）
因疫情衝擊，邱永仁回到台南北門蘆竹溝老家。（記者謝進盛／攝影）

「疫情，意外讓藍圖逐漸拼湊完成。」今年因為疫情被迫休息，他回到老家，利用老家北門潟湖旁其中約三分魚塭地，將其中100多坪搭建建物還有生態池，將魚塭規畫成複合式另類教學生態場域，這處百餘坪多功能新樂園就叫「蚵學園區」，在他努力之下，可望明年啟用。

因疫情衝擊，意外讓邱永仁構思多年的「蚵學園區」逐漸圓夢。（記者謝進盛／攝影）
因疫情衝擊，意外讓邱永仁構思多年的「蚵學園區」逐漸圓夢。（記者謝進盛／攝影）

為節省支出，邱永仁自己畫設計圖、動手粉刷油漆，多年來心中願望逐漸落實。雖然原物料飛漲，必須追加費用，「頭洗下去了！」他苦笑說，會咬緊牙根克服，就是要將家鄉優質蚵仔、白蝦等海鮮發揚光大。

日前美食節目主動接觸合作，播出後吸引30多萬人次瀏覽，還有其他節目來取景，邱永仁笑說，這是疫情下另類收穫。未來的「蚵學園區」，邱永仁希望能結合生態體驗、教學，結合燒烤料理，讓人家來這裡喝一杯咖啡、吃海鮮，看著蘆竹溝夕陽，讓外界更認識家鄉的美好。

疫情 退休 樂園

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