越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

品睿綠能總經理許理彥（右起）、越南精密投資長謝朝煌、越南精密董事長兼品睿綠能董事長李育奇、越華全球貿易開發董事長黃國維。(記者何秀玲／攝影)

在越南 ，有一家台資公司名為「越南精密」，董事長李育奇有「越南機車之父」之稱。身為OEM廠的越南精密，90年代跟著台灣三陽工業，揮軍進入越南，多年後，公司升級轉外銷，蛻變成重機哈雷、加拿大知名企業龐巴迪等國際一線重機品牌製造商。

李育奇於1992年前進越南，1999年在越南製造零件，供應給山葉YAMAHA與Honda本田機車，如今已走過快30個年頭。

李育奇說，越南精密很早期就做車子的組裝代工，直接出口到北美，就連電動車 大廠特斯拉（Tesla）底盤的模具，都是越南精密的零件，目前最大客戶是休閒車輛。「我們零件的利潤好，去年營收逾1.2億美元，利益近2000萬美元，因為做的門檻很高。」

但是，越南精密畢竟做的是代工生意，而且過去專注在油車市場，面對時代的變遷，李育奇在七、八年前注意到電動車趨勢。

「我有一個夢，就是打造越南第一條電動機車產業鏈。」李育奇說。

哈雷製造商 嗅到商機

他知道，做油車，日本、歐美都有百年經驗，但台灣擁有電機、電子、資訊人才的強項，於是延攬台灣知名機車大廠首席設計師許理彥，兩人在2016年底共同成立「品睿綠能 ottobike」，為了與重機客戶區隔，聚焦越野高端電動機車，採取台灣設計、越南製造。許理彥擔任品睿綠能總經理，同時也是品睿綠能創辦人之一。越南精密成為品睿綠能ottobike重要的後盾，也是越南精密成立品牌很重要的里程碑，與越南製造的客戶做出區隔，不會互搶市場。

李育奇很早就與許理彥認識，談起電動機車很投緣，兩人都認為，一定要做困難的高階電動機車，而且品質要好，結合台灣電機電子和資訊的強項，目標鎖定歐洲市場。品睿綠能ottobike一台電動機車平均要價1.2萬歐元，價格看似咋舌，但與義大利電動機車品牌Energica一台售價約126萬元、本土品牌光陽旗下電動重機RevoNEX動輒百萬元等級相比，ottobike價格親民許多。

打造產業鏈 創造價值

「會成立品牌，是想讓大家看到，我們可以掌握關鍵技術零組件，也讓國際客戶知道，我們有實力和強大的決心，要推電動車。」李育奇認為，品睿綠能會走品牌，但越南精密依然做OEM，切割很清楚，也可互相拉抬。

以代工起家的他，如今走向品牌之路，李育奇說，未來電動機車生產和組裝技術，轉移至越南，才會形成由上而下的產業鏈架構，這段圓夢過程，如何讓品牌差異化，才是創造價值的關鍵。

至於未來越南精密是否可能進入資本市場？李育奇表示，如果進入資本市場，經營彈性會不見，目前公司還在成長，短期不考慮，不過，他的經營團隊在兩年前，曾提出五年計畫，希望營收上看3億美元。「公司營收要成長應該沒問題，等到達到目標再談IPO。」

一位越南機車供應鏈台商說，越南精密模具實力很強，扣除引擎之外，幾乎所有結構件都難不倒，而且最關鍵的核心競爭力是零組件自製率，大大小小組件幾乎都自己開模生產。

「我們能把不良率降低，才是致勝關鍵。」李育奇舉例，像是塗裝噴漆初期做，有一半都不良，「這時候人員培訓教育就很重要，經驗累積後，就能降低不良率，後來控制整體不良率在2%以內，面對問題才能去做改善，這要靠全體員工去努力。」

合歡山的武嶺海拔3275公尺，是台灣公路最高點，可眺望起伏群峰，視野遼闊，很多人一覽美景都以為開車才能抵達，很難想像，電動機車現在也能衝高海拔，往返攻頂全程都不用充電，達到這項成就的團隊，正是來自台灣品睿綠能ottobike，他們打造的電動機車今年8月在武嶺舉辦試乘會，其續航力讓專業車友大感意外。

隨Gogoro宣布明年第一季，將透過SPAC方式到美國納斯達克掛牌，電動機車在台灣又掀起話題。品睿綠能的知名度，雖沒有Gogoro、「雙陽（光陽、三陽）」響亮，但已默默耕耘近五年，避免和一般平價市場競爭，品睿綠能ottobike鎖定越野電動重機的高價市場，一台平均要價40.8萬元。

Gogoro、「雙陽」背後有富爸爸，其實，品睿綠能背後老闆來頭也不小，他是做零組件起家，有「越南機車之父」之稱的越南精密董事長李育奇，是台灣設計，而零件是由越南精密製造，越南精密進入品牌之路，品睿綠能ottobike扮演很重要的角色。

「早期做電動車，大家都會開玩笑說，十個做電動車的，有九個是騙子」。指著自家的電動機車，品睿綠能總經理許理彥向我們透露發展電動機車的辛酸。

四年前，品睿綠能在米蘭車展推出展示車款，沒想到一砲而紅，但後來想商業化量產時，卻發現非常多的問題，再加上疫情影響，新車款推出一延再延。

許理彥說，當時大家談到電動車的電池、馬達，都只是在理論階段而已，做了以後，出了很多問題。也因建造電動車時，大家都沒經驗，李育奇與許理彥才決定把技術拉回來，在內部建立各項平台，並進行整合。

許理彥指出，集團建立設計研發、車輛控制、電池系統平台、動力系統平台，以及越南精密集團最專精的生產製造平台，透過平台化整合，可快速對應市場的產品需求，是ottobike最重要的優勢。

電動車的重量是來自電池，要有足夠續航力，電池就愈重，所以必須在車輛結構下功夫。「除了越南精密原有金屬零件代工製造事業之外，集團積極布局其他輕量化材料的製程與生產技術。」

經過近五年的練兵，品睿綠能加緊腳步，已於今年11月在歐洲米蘭車展正式發表上市新車款。