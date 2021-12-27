落實永續經濟 過剩農產變身保健品 澄交開創藍海市場

澄交生技四位創辦人，執行長陳志銘（左起）、業務總監張詠翔、技術總監黃世宏、國際業務總監鍾齊賢。(圖：澄交生技提供)

在一家藥妝連鎖店中買到保健食品，追蹤產品履歷後發現，這項保健品是從過剩的農漁業廢棄物中萃取開發而成。這樣的保健品，也許不少民眾會感到驚訝，但是對於澄交生技這家資本額不到4000萬台幣的新創公司而言，卻正在利用其獨特的保健食品技術，要從台灣的農業資材中找到新價值。

成立於2019年的澄交生技，是由四位在各自專長領域有著高度的熱忱以及豐富經驗的夥伴組成，他們四人包括執行長陳志銘、技術總監黃世宏、業務總監張詠翔，以及國際業務總監鍾齊賢。雖然僅是一家位在南科育成中心的小公司，但是國發基金已在2020年入股投資。

陳志銘表示，公司四位創辦人中，包括他自己在內有三位都是來自興櫃公司國鼎生技，以他自己為例，在國鼎生技八年期間，經常代表公司到國際上和大廠洽談合作，就在過程中發現腸道菌的發展趨勢。

陳志銘解釋，人體中的腸道菌有1000多個項目，在國際上，利用腸道菌所發展出來的新藥，授權金可達到6億美元以上，但是在多數台灣生技產業的眼裡，腸道菌多數僅被用來開保健食品。於是自澄交生技成立後，公司就鎖定以腸道菌為起點，不僅要發展保健品，更要發展新藥、甚至是口服疫苗 。

腸道菌在醫療的應用，早在東晉時期即有記載，當時利用糞便（含有大量腸道菌）治療消化道相關的疾病，藥名稱為「黃龍湯」。到了明朝李時珍的本草綱目亦有紀載，以不同年齡層取得的糞便，治療包括嚴重腹瀉、發熱、嘔吐與便祕。

現今，美國食品藥物管理局（FDA）已核准利用糞菌移植的治療方式針對困難梭狀桿菌引起的腹瀉與腸炎；台灣衛福部的特管辦法亦核准微菌叢移植的可行性。陳志銘說明，由於現行藥物的治療效果以及抗生素濫用，導致抗藥性菌種愈來愈多，腸道菌用於疾病的治療近年來在歐美已逐漸成形且日益蓬勃。

鎖定腸道菌 發展口服疫苗

老祖宗的智慧是值得發揚光大的，陳志銘形容：「試想，火藥也是咱們老祖宗的智慧，但槍砲卻在西洋的國度裡發揚光大」，台灣有機會主導「黃龍湯」的主場優勢，基於這個簡單的使命感，澄交生技在2019年2月成立。

鎖定腸道菌為公司重點發展方向後，澄交生技接下來又進一步發現，可以從農作物的香蕉、五穀雜糧中找到一種抗性澱粉，科學家將其定位為不可溶性的纖維，一般人食用後不會肥胖，FDA也建議民眾多吃含有抗性澱粉的保健品。

因此，澄交生技擇擇抗性澱粉做為包埋技術（Resistant Starch-Based Encapsulation Technique, RS-BET）的材料去找出各項保健品的開發應用。

與其他保健品公司不同的地方，澄交生技所使用的抗性澱粉的來源是綠香蕉，這是透過黃世宏的構想得來，黃世宏在加入澄交生技之前，原本是在財團法人香蕉研究所擔任副研究員，他提出構想，若能利用生產過剩的香蕉做為抗性澱粉的來源，未來產品一旦成功商業化，進而打進國際市場，是否能透過澄交生技大量生產抗性澱粉保健品，進而創造農業循環經濟的新價值？

產品成果豐 贏得國際肯定

原材料香檬。(圖：澄交生技提供)

因此，澄交生技進一步規畫公司使命，如何以其腸道菌研究的專業，利用腸道菌中的益生菌，搭配以生技方法取得的農業資材活性成分，同時可協助找到農漁業廢棄物的開發再利用，設法創造更大的需求。繼綠香蕉之後，澄交又陸續由魚鱗鈣、扁實檸檬中找到相同的理念，要從這些農漁業原材料中找到保健品原料。

陳志銘從公司的品牌名稱來說明，澄交的含意是「橙色的香蕉」，指的是公司以香蕉農業資材為主要的研發材料，「澄交」亦諧音「成交」，這是對研發、銷售與授權的期許與願景。公司英文名稱「Fecula」主要是指源於植物的澱粉，部分涵義亦指酒糟或是蟲糞；公司的圖像以六邊形為主視覺設計，代表的是構成澱粉最小的葡萄糖分子。

經過兩年的開發，澄交生技目前已有三項保健品推出，目前甚至已在海內外銷售，公司去年營收 40多萬元，今年營收可以成長至300多萬元台幣。此外，澄交生技的研究成果，也榮獲英國Cooperative Livewire評選為Biotech Company of the Year-Taiwan並頒發Prestige Award；三款保健食品也獲得中華工商經貿科技發展協會第19屆臺灣品質保證遴選委員評定為產品「金像獎」的殊榮。

澄交生技的四位創業夥伴，執行長陳志銘和技術總監黃世宏，原本是台灣中興大學生物科技學研究所的學長與學弟；業務總監張詠翔和國際業務總監鍾齊賢，兩人是陳志銘在前一家生技公司的工作夥伴，四人基於共同理念出來創業，想為台灣生技產業開創新藍海市場。

陳志銘說明，他們四位創業夥伴中，他自己和黃世宏兩人負責研發，且兩位研發的專長並不相同，陳志銘本人負責新藥，黃世宏負責保健保研發；另兩位業務負責人張詠翔與鍾齊賢，也是一位專長台灣，另一位專長海外市場拓銷。

陳志銘擁有中興大學生物科技學研究所博士學位，在他就讀博士班時，黃世宏也在同一研究所念碩士。這所以農業為研究基礎的研究所裡，身為博士生的陳志銘是黃世宏碩士班實驗室裡直屬學長，兩人在校時期彼此熟悉。

陳志銘後來加入國鼎生技，由研究員做到總經理；而黃世宏在中興大學拿到碩士後，又攻讀朝陽科技大學博士班，最後到財團法人香蕉研究所擔任副研究員。

陳志銘與黃世宏這兩位在校時期就認識的學長與學弟，出社會後在彼此的工作職場中也經常交流，尤其當黃世宏在香蕉研究所工作時，他向陳志銘提到，利用香蕉可以粹取出抗性澱粉的概念，這讓陳志銘聽來很興奮。

陳志銘解釋，他在國鼎生技的主要工作是參與公司化學藥物研發，目標是研發抗癌新藥，不過當他到國際上接觸到癌症 藥物的最新趨勢時，見到現有的標靶藥物在治療癌症上局限與副作用；反而在腸道益生菌研究，已有愈來愈多論文顯示對克服癌症的重要。

陳志銘回頭看到黃世宏對抗性澱粉發展構想，兩人共同決定共同創業，可以利用抗性澱粉做為腸道益生菌的包埋材料，讓益生菌可以順利透過口服方式讓腸道吸收。

陳志銘在國鼎生技的任職時間八年，澄交生技的另兩位夥伴張詠翔與鍾齊賢也在同一家公司，三人在國鼎生技就有很好的工作默契，後來雖然因各自的理由離開前公司，不過，當陳志銘決定自行創業時，張詠翔與鍾齊賢兩人決定加入澄交生技這家新創公司，要共同打拚在腸道益生菌領域打造新藍海市場。