修復美感 蔡舜任為老物留住時間的痕跡

在國外累積諸多修復經驗後，蔡舜任希望能為台灣文化做更多事。(攝影／王聰賢)

時值秋冬，台南還是陽光普照充滿暖意，像個平行時空。蔡舜任引著眾人，走進位於台南巷內的「八吉境關帝廳」，眼前又是另一個模糊時空界限的景象：濃烈的門神畫像和全殿彩繪，出自已逝廟宇畫師潘麗水之手，很難想像，這裡幾年前曾因漏水侵蝕，加上年久失修而幾近面目全非。蔡舜任因緣際會受邀修復，率領團隊TSJ花了約一年半才將它回復至如今的嶄新程度。

宛如某種回春之術，翻新中還得保留住歲月痕跡，圍坐在廟門前老樹邊閒聊的阿公阿嬤們，看著這座廟從破敗到重生，「真的不可思議。」

笑笑地站在一旁，蔡舜任說，和修復畫作與藝術品不同，廟宇涉及的層面更廣，時間和困難度都是以倍數加乘，「但如果透過我們的手，能讓這些老廟裡的文化和典故被看見，那很值得。欣賞美跟找到美，一直是我做這個工作時最快樂的事。」

蔡舜任期待透過修復，讓更多人看見台灣廟宇裡的細節之美。(攝影／王聰賢)

愛畫畫的小男孩

出身高雄，兒時的蔡舜任愛玩模型、愛畫畫，更愛賞鳥，「有點像現代人迷寶可夢那樣。」他回憶當時資訊不對等，不像現在上個網就知道哪裡有觀鳥亭，「我們都是要聽其他鳥友說哪個池子出現什麼鳥，假日幾個鄰居小孩就一起出動，跟著大人去找。」

出發前，小小蔡舜任會先翻閱鳥類百科，從羽毛到姿態，細細畫下每一隻要尋找的鳥種，這是他另類的記憶法，也成了他畫畫的起點。因為愛鳥，蔡舜任本想選念生物相關科系，「但我數學真的太爛了，理科念不起來。」 轉文組後，讀得開心，加以繪畫天分，推甄上東海美術系，當時帶領蔡舜任的指導教授正是蔣勳。

「真的滿幸運的，蔣勳老師教我時剛好是他在東海的最後一年，我就這樣變成他的『閉門弟子』。」

他回憶當時的蔣勳一頭捲髮，每周都會從淡水八里搭客運到台中朝馬站，蔡舜任自然成了接駁隊長。「我都騎摩托車，蔣勳老師就戴著一頂小小的安全帽，扶著我的肩膀一路坐回東海。」他笑說每回接送時內心都滿是惶恐，「你想想，後座坐個人間國寶耶，能不緊張嗎？」

開始喜歡和理解藝術，也是因為遇到蔣勳。「跟著老師看書、看電影，聽音樂，認識柏格曼、柴可夫斯基等等，才發現自己高中之前根本沒認真在讀書。」從看不懂到看出樂趣，浸潤過知識後，蔡舜任繪畫的開關始真正開啟。非科班出身的他，剛進東海時連炭筆都沒拿過，大二時，卻能一舉拿下美術系系展第二名，甚至開始賣畫。

「我當時畫畫的狀況很可怕，一天都是十幾個小時，就站著一直畫、一直畫，畫完一整面牆的大小才會罷手。」從炭筆到粉彩，最後幾年再混合水彩、油畫等，一路進化至能掌握各類複合媒材。沒畫畫時，他就去學校附近的小路散步，看看日治時代留下的老建築和設計，當然，運動、戀愛等學分也沒荒廢，「整體來說算把大學過得非常豐富。」

直至今日，蔡舜任仍相當享受投入修復的過程，那總能讓他忘卻時間。(攝影／王聰賢)

義大利 的美感震撼

但愛畫畫和想投入修復畢竟是兩回事，念東海美術系之初，蔡舜任壓根沒聽過「修復師」這行業，20年前的台灣對修復文物或藝術品也沒太多概念，直到畢業前他發現自己幾幅畫竟因受潮發霉，甚至脫色損壞，嚇得找蔣勳求救，「也是老師說了我才知道，原來畫是可以修的，而國外這些修復機構或學校早就已經蓬勃發展。」

查了資料，蔡舜任對修復有點興趣了，加上本就喜歡卡拉瓦喬、席勒等人的作品，一直對歐洲非常著迷，在蔣勳建議下，25歲那年，他選擇了義大利的翡冷翠學習修復，古城裡的歷史養分，也為蔡舜任滋養出更深厚的美感和眼力。「義大利人的美感是累積的，它的美是幾千年的事情，城市就算頹圮了，那殘破的稜線也都美到不行。」

彼時的蔡舜任沒太多錢，卻日日都過得非常飽滿，席地坐在腳踏車邊就能畫起來，「所有台灣書上看到的藝術品，什麼海神、大衛像，都在街上，所以我只要有時間就是上街看東西跟畫畫。」義大利對藝術家非常尊崇，蔡舜任笑說，連本來對自己冷淡的語言老師，在看過他的畫作後，「都瞬間對我超好的！」

而義大利人對藝術品細節的堅持，也影響蔡舜任深遠，即便是油畫的木框，木工都會把裡面每一個卡榫、組件做到宛如工藝品，組合起來天衣無縫，「那個美是藏在裡面的，但他們還是做到極致，這對我是很大的啟發。」

蔡舜任從義大利經驗裡習得「儘管細節隱身其中也不能馬虎」的態度。(攝影／王聰賢)

啃麵包苦熬當學徒

於是初到義大利西恩納（Siena）念語言學校時，當大家還在享受校園生活，蔡舜任已著手找尋能學修復的地方，輾轉得知羅馬有個老師在教修復後，他不顧四個小時的巴士車程，靠著在餐廳洗碗存車費，每周跑到羅馬學基本功，下課後再到梵蒂岡，用剩餘的錢買門票進去，到聖彼得教堂等地臨摹畫畫。

到了第二年，蔡舜任終於進入修復學院就讀，「進去後卻發現，學校裡的實作訓練不太夠。」於是他再上街找尋修復工 坊，一間間敲門詢問是否願意收學徒，好不容易找到人介紹，前六個月卻只能天天掃地跟罰站，「義大利的師徒制很重，我大概半年後才真正接觸到修復相關的工作。」

但那工作，最初僅是幫師傅跑腿拿工具，「當時就我跟師傅兩個人，他叫我拿什麼我就趕快衝去拿，他講話很快，我也聽不太懂，好在髒話很好懂，聽到髒話就知道拿錯了。」或許是天性樂觀也吃得了苦，即便沒工資，蔡舜任仍甘之如飴，到後來每天幫忙在小房間裡填補、整平，做肌理重建，「那時覺得世界是黑白的，因為做這些工作時燈要關掉，只能打一個側光燈，才能看清楚肌理起伏，很傷眼睛。」

但這一做就是兩年七個月。回憶當時，蔡舜任每天早出晚歸，到家往往已超過晚上十點，「怕吵到室友不敢開燈或點火，只能在黑暗裡啃已經硬掉的麵包。」他笑說冬天特別苦，每天睡前都想著：「我明天如果再去，我就不姓蔡！但天一亮還是乖乖穿鞋，邊碎念邊走去。」儘管不輕鬆，這段經歷卻為蔡舜任磨出深厚的基本功。

入歐洲修復大師麾下

離開修復工坊前，蔡舜任就已接到美國紐奧良的修復工作，「2005年卡翠娜大水災，我2007年過去時基礎建設修得差不多了，他們可能看我是從歐洲來的，就交給我不少歐洲的畫作修復。」在那裡，蔡舜任不僅大量累積修復經驗值，也在融入當地後，認識到真正的爵士樂和生活感。

重新回到義大利，是因蔡舜任想再攻讀一個學位，也在這時，他認識到影響自己深遠的歐洲修復大師Stefano Scarpelli。在看到蔡舜任於紐奧良修復的小公主油畫肖像後，Stefano只問了句：「這你一個人完成的嗎？」蔡舜任答是，Stefano便說「好，你可以來了。」憶起順利進入Stefano工作室那一刻，他的眼底仍可窺見當年的不可置信，「那地方很難進去，跟著Stefano，碰的全都是一級藝術品。看到他們交給我第一張巴洛克時期的知名畫作時，我嚇到兩個禮拜不會動！」

為了讓自己盡快跟上腳步，蔡舜任抓緊時間，每天趁著烏菲茲美術館 閉館前，進去觀察相關畫家的作品，「裡面的畫作一定修復過嘛，當你能辨別那些東西時，你就知道要怎麼修了。」他回憶開始修第一幅畫時，Stefano每天早上七點就會走到自己身邊，蔡舜任提出幾個不會的地方， Stefano就快速在調色盤上做示範，「他只要教給我，我就是馬上記起來，依他教的，調出一樣的顏色，絕對不會放到隔天才做。」

會如此堅持，還在於顏料乾掉後會有色差，「直到現在，這還是我的做事態度，最晚三天內就要把解決方案搞出來。」而那塊在Stefano工作室使用的調色盤，蔡舜任一用就是十幾年，上頭疊加的，不只是色彩，還是那幾年在Stefano身邊學到的態度。

爾後，蔡舜任再跟著Stefano到烏菲茲美術館內一起修復上百年歷史的喬托畫作，被他稱為是「終生難忘的記憶」，再到荷蘭馬斯垂克工作時，他已經能夠獨當一面，「做起來也很有自信了。」

蔡舜任近年規畫了「百廟門」計畫，希望能照顧更多台灣的老廟宇。(攝影／王聰賢)

回台為家鄉留住美

在外闖蕩多年，事業也算穩定，之所以選擇回到台灣從零開始，蔡舜任笑說算是機緣巧合。2010年，他剛好有機會到上海世博會工作，TEDxTaipei又正風風火火，不少在各領域有成的人都受邀回台演講分享，「正好創辦人是我很好的兄弟，就問我要不要來給個Talk。」命運是如此，在某個時刻，總會領著人走向該去的地方。幾次回來，蔡舜任也重新和台灣接起連結。

「其實以前就想過說，等這裡進步到一個階段時，自己也許可以回來貢獻，不過十年前回來時，感覺沒有太大改變。」彼時許多台灣老建物正面臨拆遷重建等爭議，蔡舜任也因此開始關注相關問題。2012年，他應台藝大之邀回台教了一陣子的書後，正巧在文資中心幫忙一些案子，就決定落腳台南組團隊、開公司，實際深入民間做想做的事。從公司只有兩三人、懵懂摸索市場狀況和定價，到最後成為數十人規模，也找到適合自己的商業模式。十年間，蔡舜任從畫作與藝術品，慢慢拓展至寺廟修復。

「我也是回到台灣做修復很多年後，才開始認識我們的門神、宗教彩繪這些東西。」他坦言過往從不覺得廟裡的物件可被稱為藝術品，但後來想想，國外有太多歷史畫、宗教畫不也都是出自教堂？「過往宗教場域其實是匯集最多金錢、知識和人文的中心，台灣當然就是廟宇和廟埕了，這樣的地方，怎麼不會有藝術品產生。」

透過修復藝術品的手法來對待廟宇裡的物件，蔡舜任希望能讓更多人理解：「並非學院派做的東西才能稱為藝術，只要這個作品有它獨到的歷史脈絡和美感，就應該被視為是藝術品。」正如同開公司的初衷，也是想讓「修復」這門技術，和國外一樣真正變成一個行業，甚至是產業。

於是除了修復，他也進入大學開課，串起整個修復的前置到後端管理流程，從教育階段撒種，吸引更多對文化有認同和興趣的學生，投入修復產業，不一定是技師，也可能是行銷、產品企畫或管理。同時，蔡舜任也開展出修復以外的定期巡檢服務，「有點類似預防醫學的概念：與其等東西壞，不如在它壞掉之前就先協助保養和治療。」

做到變成老頭子

創立TSJ至今十年過去，看似平穩順利，蔡舜任卻笑說：「其實好幾次都差點掛掉啊！」2018到2020雖是TSJ案件量最多的三年，卻也是金流最緊的時候，但蔡舜任說，當時自己的原則就是：「一定要準時發薪水。」沒有外援，只能憑己力咬牙苦幹，直到這一年因做出成績，開始吸引企業家投資，釋出一些股份後，現在成了股份有限公司。

這樣的改變，他歸功是台灣人的意識轉變，「大家開始能理解我們在做的不只是修復，還有保留文化內涵。」現階段正在進行的還有「百廟門」計畫，從台灣南邊一路往上，尋找需要協助的老廟宇，傾聽當地的想法，一塊完成修復工作。「很多人常會問我：修復這工作的本質是什麼，其實我們在做的，就是轉譯時間。」

不抹滅時間的痕跡，而是讓物品在以嶄新面貌重生時，還能記得曾在它身上發生過的一切。就如少年歸來，臉上多了點風霜，卻是他成為自己的重要印記。「我想我會做到變成一個老頭子吧，到那時，也許還是騎著腳踏車到處跑。」修復於蔡舜任像片大海，總能因遇見不同物件，挖掘出能持續學習的知識。套上工作服、搬出工具箱，坐在桌邊的他，此時此刻，正修復著時間，也忘卻了時間。