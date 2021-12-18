帶領Gogoro進軍全球 陸學森擘畫十年大計

Gogoro創辦人陸學森。(記者胡經周／攝影)

Gogoro創辦人暨執行長陸學森宣示，將帶領Gogoro進軍全球，今年底杭州與無錫成功布點，明年不只進入印尼 ，未來並攜手鴻海到印尼代工生產電動機車，持續聚焦智慧移動、立足台灣、前進世界。

陸學森說，Gogoro看重全球5億輛以上的電動車 市場；對於短期銷量波動，他不為所動，公司成立以來雖有波折，但「跌過才知道痛、燙過才知道很熱」，唯有敢打破框架、才能不斷的開創新局。

Gogoro明年將在美國那斯達克掛牌，除大股東潤泰集團總裁尹衍樑全力支持外，也吸引許多國際型知名創投資 金布局。陸學森表示，「下一個十年，Gogoro要讓電池交換成為全球電動運具的日常！」以下是陸學森專訪紀要。

問：Gogoro為何選擇在美國那斯達克掛牌，下一步的規畫與想法。

答：Gogoro選擇在美國那斯達克掛牌，因為那個市場是蘋果、微軟、臉書等科技巨擘的聚集地。我認為，Gogoro已站上奧運賽場，下一步就是要贏得比賽，取得更多的資金，全力推動海外拓展計畫。

訂打群架策略 做大海外市場

Gogoro在海外的模式是以「電池交換網路」為核心的「硬體即服務」，所以公司的研發須持續向前，各種電池、交換站的投資都要不斷更新，這要更多的資金來推動。Gogoro與特殊目的收購公司Poema Global Holdings Corp. （SPAC）完成合併協議，雙方將以Gogoro的企業價值23.5億美元（約新台幣650.5億元），目標在 2022年第1季完成；增資金額約5億美元，包括鴻海、印尼GoTo集團加入成為新股東，原始股東尹衍樑和國家發展委員會也都會跟進增資。

問：Gogoro在台灣的銷售似有鈍化跡象，你對台灣電動車市場發展的看法為何？

答：Gogoro在台灣電動機車市場市占率高達九成，顯示策略是對的，而台灣機車業者也都開始轉型，更多業者一起投入，Gogoro的合作夥伴宏佳騰，今年的電動車銷售數也有1.2萬輛，知名的汽車大廠中華車的電動兩輪計畫也開始轉型，大家共用同一個系統「合則兩利」，海外的市場，一起攜手打群架才能做大。

前年Gogoro電動機車因補助將減少，催化出20%市占率的超強買氣後，銷量突然掉下來，其實我的心情不太受影響，因為「跌過才知道痛、燙過才知道很熱」，加上Gogoro目標並不只有台灣市場，我們看的是全球5億輛的電動車市場大餅。

所以台灣一夕之間少了多少輛，不是我們團隊擔心的事，台灣只是起點。再說，台灣今年11月開始電動機車的市場買氣已經回溫，預期明年燃油機車的市場可能略減，電動機車的市場可望再成長20%。

台灣最大的機車業者光陽也投入換電的市場，很開心看到行業的大咖也加入這個產業，印證Gogoro十年來看到的機會和趨勢沒錯，也顯見電動機車的時代真的來了。

永續城市交通 已獲國際認同

問：請你談談Gogoro的海外市場擴展計畫。

答：全球「永續城市交通」是個大議題， Gogoro已逐漸獲得海外市場認同，下一步揮軍中國大陸及雙印市場是重點。

Gogoro已與中國大陸的大長江集團（當地最大的燃油摩托車製造商）、雅迪科技（全球最大的二輪電動車商）攜手合作；新公司也是Gogoro推出的Powered by Gogoro Network®（PBGN）方案的最新合作夥伴。

2021年我們與印度最大機車製造商Hero® MotoCorp Ltd.合資，在當地共組營運智慧電池交換網路的公司。

至於印尼，由於市場結構不同，所以Gogoro的策略也不一樣，我們與鴻海及GoTo集團旗下的Gojek合作，還引進印尼油商，就像台灣中油這樣的業者；簡單說，在印尼Gogoro就像蘋果角色，鴻海就是最大的代工業者。

如果要說再下一步，世界那麼大，未來不排除持續向南美洲、非洲、中美洲各地進軍，關鍵在於，等前面的市場出現經濟規模後，就可以擴展更大的市場。

問：對中國大陸市場電動車發展看法，布局策略為何？

答：中國大陸市場機車規模相當可觀，加上許多電動車都不符合環保及安全要求，當前有2.7億輛使用鉛酸電池、沒有煞車燈等安全裝置的電瓶車數量龐大，在未來三到五年內將面臨換車潮。

大長江集團、雅迪分別為大陸傳統機車及電動車的製造業者，Gogoro的商業模式已跳脫傳統框架，包含成熟的電池交換技術、基礎建設的布建、電池交換網路管理系統及電動車輛和電動車輛系統等。

在中國大陸，Gogoro是提供電池、電池交換站，以及Gogoro電池交換科技及能源網路技術系統等，對方以支付服務費用的方式使用Gogoro的技術與系統能力。

目前新公司在杭洲、無鍚已開始布局，明年上半年在大陸還會有五、六個城市展開部署。2021年合作的電動車，預計明年會有7.5萬輛，市占率攀升到3%

Gogoro創辦人陸學森。(記者胡經周／攝影)

無悔創業路 感謝伯樂尹衍樑

Gogoro創辦人陸學森說，「成立Gogoro一路走來篳路藍縷，從來沒有一天後悔過；最感激潤泰集團總裁尹衍樑，他是我生命中最重要的伯樂。」

陸學森在香港出生、美國長大、落腳台灣，曾任宏達電（HTC）創意長，選擇離開宏達電想要創業開拓「綠能」有關的新品牌，創立Gogoro十年來，遇到各種挑戰和難題。陸學森說，生命中有許多貴人，像尹衍樑總裁不只是投資Gogoro，默默的支持著他，更在重大決策時，給他很多重要意見。

談起Gogoro創立的源起，陸學森回憶，還在宏達電時，要協助一位年輕的員工解決父親生病的事，輾轉找到尹衍樑幫忙解決，之後他決定離開宏達電，要離開台灣之前拜會尹總裁並表達感謝。

尹衍樑也很關心陸學森未來的人生職涯規畫，便問他對未來有什麼計畫，當時陸學森只想到要發展綠能相關的品牌，但還沒有細節，但當時承諾經過思考過後會跟尹總裁報告。

綠能一直是長期想要發展的方向，但最初陸學森是從零開始想，對於Gogoro的發展，陸學森準備80多頁的報告，談電動機車與環境的關聯和商機，要準備跟尹衍樑報告。

陸學森說，他永遠不會忘記這一天，在2011年的3月13日兩個人碰面吃飯，拿出準備好的80多頁的報告，結果尹衍樑才看到第11頁，就回答願意投資，看好綠能是未來不可逆的趨勢，對於他的創業計畫有興趣。

當時尹衍樑問陸學森，要多少錢才能創業？陸學森說5000萬元，尹衍樑想都沒有想就說沒有問題，陸學森有點驚訝，隨著補充說明是5000萬美元，尹衍樑還是笑了一笑，和陸學森握手，成為Gogoro創業的最重要推手；除了一開始的投資外，Gogoro每一次增資，尹衍樑都沒有錯過。

經過十年布局，Gogoro的換電站布滿全台灣，甚至已經前進大陸及雙印市場，接下來還要到更多的國家布局，Gogoro明年將到美國那斯達克掛牌。

陸學森很篤定的說，發展電動機車和換電站就和當年2.5G時代發展智慧手機一樣，剛好選在是對的時間、做對的事，而且Gogoro不是電動機車公司，是乾淨能源的提供者。

陸學森也認為，在創業的過程中，時機、人才與技術都很重要，而時機最重要，太早投入還沒有發展的產業，布局的時間就要拉長，太晚進入，別人可能都已經卡好位子，拓展市場競爭會急速攀升，所以錯過這個時機，很多事情都會來不及了。時機對了，再加上人才充足，擁有創新的技術，創業就能激發出更大的火花。