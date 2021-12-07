「二維碼之父」原昌宏談發明歷程：最初只用來做這件事

日常生活中隨處可見的QR碼，是由日本工程師原昌宏所發明。（美聯社）

新冠疫情爆發後與每個人日常生活更加密不可分的QR code（二維碼），是日本 工程師原昌宏（Masahiro Hara）所發明，他接受日本每日新聞專訪，娓娓道來發明歷程和當時如何取代一般條碼，改善掃描效率。

「二維碼之父」原昌宏目前任職於日本掃描識別裝置公司Denso Wave，對於QR碼的發明，這位工程師說：「這項發明原本只是持續追蹤已出貨汽車 零件的運輸狀態。」他服務的這家工業設備製造公司隸屬豐田 集團。

時間回到1992年，原昌宏當時在Denso Wave母公司日本電裝的條碼研發部門開始研發QR碼。

日本電裝是汽車零件製造商，當時正研究如何簡化「即時生產」（JIT）模式，該模式最初是豐田汽車提出，又稱為看板生產模式。日本電裝利用條碼追蹤運送中的汽車零件，但條碼只能轉換相當於20個文數字字元的資訊。

需要提供的資訊愈多，像是產品歷史和運輸，就必須提供更多條碼，造成每個產品可能須附上十個條碼。

貨運公司工作人員每次運送這些產品時，須用掃描器讀取產品條碼。在送貨旺季，可能有數千個條碼需掃描，對工作效率構成挑戰，因此亟需克服這項難題。

原昌宏於是著手研發可挾帶大量資訊和迅速掃描的新型代碼。他腦筋一轉，想到美國早已開始研發的二維條碼。

一般來說，條碼又稱為一維條碼，是許多垂直線條並列組成，二維碼則由類似馬賽克瓷磚的小圖示拼湊組成，標榜這個小空間內可挾帶大量資訊。但如果二維碼旁邊有其他圖案或字元，掃描器可能無法區分代碼和非代碼，須再多花時間才能正確讀取訊息。

經過反覆試驗後，原昌宏終於研發出目前看到的二維碼。仔細看二維碼，可看到方型二維碼的其中三邊各有一個小方框，這些小方框稱為定位圖案，是二維碼的專有特色。

原昌宏有次搭火車往窗外看，發現一棟建築物高低樓層的窗戶尺寸不一致，啟發他設計出這種小方框定位圖案。多虧這個定位圖案，條碼掃描器可迅速讀取二維碼和當中蘊含的訊息，這是二維碼最具吸引力之處，同時呼應QR碼的字面意思「快速回應」（quick response）。

二維碼除了有助掃描器迅速和精準讀取訊息，可嵌入的資訊量也激增至1,800個日本漢字，約可填滿一頁A4紙張。具備這些優勢後，二維碼1994年正式在全球亮相。